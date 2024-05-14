Süß macht schön Schokoladen-Body-Treatment

Kulinarische Hochgenüsse sind im Hotel Sacher seit jeher zu Hause. Doch in der Spa-Oase in Wien wird die Kakaobohne nicht zur Praline, sondern zum luxuriösen Wellness-Erlebnis.

Die Treatments nutzen die wertvollsten Inhaltsstoffe der Kakaobohne für verschiedene Körperbehandlungen. Von der einstündigen „A Taste of Chocolate" mit straffendem Peeling und schokoladiger Körpermassage bis zur 90-minütigen „Symphony of Chocolate" mit Kakaobohnen-Peeling, umhüllender Schokoladenmaske und entspannender Ganzkörpermassage ist für jeden Schokoladen-Fan etwas dabei.

Wer es besonders reichhaltig mag, wählt das „Dream of Chocolate"-Treatment, ein vitalisierendes Dessert-Duo aus Peeling-Massage und Körperpackung. Oder man gönnt sich eine feuchtigkeitsspendende Kakaobutter-Körpermaske bei der „Sensation of Chocolate"-Behandlung.

Anders als bei der klassischen Sachertorte werden diese süßen Versuchungen nicht gegessen – aber sie verwöhnen Körper und Seele mindestens genauso intensiv.