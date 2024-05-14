Außergewöhnliche Wellness-Erlebnisse
Einleitung
In Österreichs Wellness-Hotels und Thermen wird Entspannung neu interpretiert – und manchmal durchaus überraschend. Wer hätte gedacht, dass ein Bad im Bierbottich zum Wellness-Erlebnis wird oder dass traditionelle Produkte wie Ziegenbutter und Kürbiskernöl sich in modernen Spa-Treatments wiederfinden?
Österreich beweist, dass wirksame Wellness-Anwendungen nicht immer den gewohnten Pfaden folgen müssen. Hier verbindet sich jahrhundertealtes Heilwissen mit zeitgemäßen Therapieansätzen zu außergewöhnlichen Behandlungen – ungewöhnlich und wirksam zugleich.
Bierbottichbad im Hotel Moorhof
Ein Bierbad im Innviertel in Oberösterreich? Klingt erstmal kurios – aber wer sich im Hotel Moorhof in einen der rustikalen Holzbottiche gleiten lässt, erlebt eine der ungewöhnlichsten Wellness-Behandlungen Österreichs.
Während der Körper vom wohlig warmen Hopfenblütenbad umspült wird, darf man sich ganz nebenbei ein kühles Bier vom Zapfhahn gönnen. „Bier von innen und außen" sozusagen. Und danach? Da wartet das „Après-Bad" der besonderen Art: Ein Himmelbett, gefüllt mit duftendem Haferstroh. Weitere 30 Minuten absolute Ruhe, nur das leise Rascheln des Strohs unter dem Körper. Das ist Innviertler Wellness-Kultur mit einem Augenzwinkern.
Schokoladen-Body-Treatment
Kulinarische Hochgenüsse sind im Hotel Sacher seit jeher zu Hause. Doch in der Spa-Oase in Wien wird die Kakaobohne nicht zur Praline, sondern zum luxuriösen Wellness-Erlebnis.
Die Treatments nutzen die wertvollsten Inhaltsstoffe der Kakaobohne für verschiedene Körperbehandlungen. Von der einstündigen „A Taste of Chocolate" mit straffendem Peeling und schokoladiger Körpermassage bis zur 90-minütigen „Symphony of Chocolate" mit Kakaobohnen-Peeling, umhüllender Schokoladenmaske und entspannender Ganzkörpermassage ist für jeden Schokoladen-Fan etwas dabei.
Wer es besonders reichhaltig mag, wählt das „Dream of Chocolate"-Treatment, ein vitalisierendes Dessert-Duo aus Peeling-Massage und Körperpackung. Oder man gönnt sich eine feuchtigkeitsspendende Kakaobutter-Körpermaske bei der „Sensation of Chocolate"-Behandlung.
Anders als bei der klassischen Sachertorte werden diese süßen Versuchungen nicht gegessen – aber sie verwöhnen Körper und Seele mindestens genauso intensiv.
Körperpackung aus Ziegenbutter
Im Mountain & Spa Resort Alpbacherhof in Tirol haben sie ein besonders wertvolles Naturprodukt für sich entdeckt: Die Ziegenbutter. Was früher in der traditionellen Heilkunde verwendet wurde, erlebt hier als Körperpackung eine moderne Interpretation.
Die cremige Packung ist ein wahrer Segen für strapazierte und sensible Haut. Besonders Menschen mit extrem trockener Haut, Neurodermitis oder Schuppenflechte profitieren von den intensiv rückfettenden und pflegenden Eigenschaften der Ziegenbutter. Die Behandlung bringt die Haut wieder ins natürliche Gleichgewicht und beruhigt gereizte Stellen.
Das ist Tiroler Naturheilkunde in ihrer reinsten Form – eine Wohltat für die Haut, die zeigt, dass manchmal die einfachsten Mittel die wirkungsvollsten sind.
Floating in der Salzgrotte
In der Solegrotte des Verwöhnhotels Kristall in Pertisau am Achensee wartet ein ganz besonderes Schwebeerlebnis: Floating – das Treiben in warmem Salzwasser, das den Körper mühelos trägt.
Die in sanften Farben schimmernde Grotte verwandelt sich in einen persönlichen Rückzugsort, in dem die Schwerkraft ihre Macht zu verlieren scheint. Im körperwarmen Salzwasser lösen sich nicht nur die physischen Grenzen auf – auch der Alltag driftet langsam davon.
Ob man diese tiefe Entspannung allein genießen möchte oder die Zweisamkeit in der Schwerelosigkeit mit der Partnerin oder den Partner teilt – die private Floating-Atmosphäre lässt beide Varianten zu. Ein Wellness-Erlebnis, das neue Maßstäbe in Sachen Leichtigkeit setzt.
Massage mit Kürbiskernöl
Die Steiermark ist bekannt für ihr „grünes Gold" – das Kürbiskernöl. In der Heiltherme Bad Waltersdorf wird dieses regionale Powerprodukt jedoch nicht nur zum Würzen verwendet, sondern ist Teil eines ganz besonderen Heilkonzepts: der „Traditionell Steirischen Medizin" (TSM).
Diese einzigartige Therapieform verbindet jahrhundertealtes Heilwissen der Region mit modernen Behandlungsmethoden. Bei der Kürbisölmassage wird das charakteristisch nussige Öl zu einem Wellness-Erlebnis, das tief in der steirischen Kultur verwurzelt ist. Wissenschaftlich untersucht und vom hauseigenen Styrian-Spa-Team entwickelt, ist sie Teil eines ganzheitlichen Gesundheitskonzepts, das ausschließlich auf die Heilkraft regionaler Produkte setzt.
Die Behandlung reiht sich ein in eine Palette traditioneller Anwendungen, zu denen auch Specksteinmassagen mit Honig- und Kräuteröl oder Gesichtsbehandlungen mit Getreide-Kürbiskern-Packungen gehören. Das ist Wellness auf Steirisch – bodenständig und dabei hocheffektiv.