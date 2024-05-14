Auf 630 Kilometern und 14.500 Höhenmetern geht’s durch Oberösterreich, das SalzburgerLand und die Steiermark – vorbei an den schönsten Seen, die die Region zu bieten hat.

Zwischen alpiner Berglandschaft und glitzernden Seen entfaltet der BergeSeen eTrail das Salzkammergut in seiner ganzen Vielfalt. Die Route führt in flexibel kombinierbaren Etappen durch Oberösterreich, das SalzburgerLand und die Steiermark – vorbei an Attersee, Traunsee, Wolfgangsee und Fuschlsee sowie weiteren markanten Natur- und Kulturräumen.

Die Strecke verläuft auf Forst-, Alm- und Nebenstraßen, bleibt technisch abwechslungsreich und zugleich mit dem E-Mountainbike gut fahrbar. Klare Beschilderung, digitale Aufbereitung und bike-affine Partnerbetriebe mit Bike-Räumen, Lademöglichkeiten, Tourentipps und Gepäcktransfer machen das mehrtägige Erlebnis rundum stimmig – genussvoll, spektakulär und mit Rücksicht auf Natur, Einheimische und bestehende Nutzungen.