Als ob er in sich selbst ruhen würde – ganz unaufgeregt und sich seiner Schönheit bewusst: So liegt er eingebettet zwischen Wald, Berglandschaften und kleinen Orten.

Den Wolfgangsee teilen sich zwei Bundesländer: das SalzburgerLand und Oberösterreich. Im Salzkammergut zählt er zu den Badeseen, die man nicht nur besucht, sondern erlebt. Es ist die Landschaft rund um den See – und die Vielfalt an Möglichkeiten, sich draußen zu bewegen. Und es ist die Lebensart der Menschen, die hier zuhause sind: entspannt, zugewandt und geprägt von einem feinen Gespür dafür, was guttut. „Alles gschmah“ nennen sie das – wenn sich Dinge stimmig anfühlen und ihren eigenen Rhythmus haben.

Ursprünglich trug der See den Namen „Abersee“, urkundlich erwähnt um 800. Rund 500 Jahre später wurde er zum „Wolfgangsee“ – benannt nach dem Heiligen Wolfgang, der den Ort zu einer bedeutenden Pilgerstätte des Mittelalters machte. Heute zeigt sich der See in unterschiedlichen Farbnuancen, die durch das Zusammenspiel von Organismen im Wasser und feinen Kalkpartikeln entstehen – von hellen bis zu tiefen Blau- und Grüntönen.