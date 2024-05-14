Im Süden der Steiermark verbinden sich Bewegung, Landschaft und Genuss zu einem offenen Lebensgefühl. Schotterwege durch sanfte Hügel stehen für Freiheit und Weitblick.

Gravel Südsteiermark erzählt vom Unterwegssein ohne Eile. Schotterwege ziehen sich durch sonnenverwöhnte Hügellandschaften, Weinberge wechseln mit Wäldern, weite Blicke mit stillen Momenten. Jede Etappe fühlt sich anders an, jede Kurve öffnet neue Perspektiven. Gravelbiker:innen, Genussradler:innen und sportliche Fahrer:innen finden Raum für Tempo ebenso wie für Pausen.

Die Region wirkt entschleunigend und zugleich belebend, kraftvoll und leicht. Bewegung wird hier zum Dialog mit der Landschaft, das Rad zum idealen Begleiter. Und irgendwann, ganz selbstverständlich, endet die Tour dort, wo Genuss zur Haltung wird und der Tag langsam ausklingt.