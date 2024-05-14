Österreich auf abwechslungsreichen Abfahrten "erfahren". Auf Schotter und Asphalt geht es vom Neusiedler See bis zum Bodensee.

Gravelbike gilt als Trend im Radsport und vereint das Beste aus zwei Welten: Schnelle Fahrten auf Asphalt wechseln sich mit jenen im Gelände ab – das Gravelbike sichert dabei den Fahrkomfort für beide Anforderungen. Die Gravel-Austria-Route durch Österreich deckt das Bedürfnis nach abwechslungsreichen Streckenabschnitten bei zugleich einmaligen Berg- und Seenlandschaften ab – und das abseits der frequentierten Straßen. Sie führt durch acht Bundesländer Österreichs und dabei auf anspruchsvolle Berge, durch Wälder in tausenden Grüntönen und liebliche Ortschaften, vorbei an klaren Seen und entlang der Städte und Flüsse.