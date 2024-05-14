Zwei Personen liegen auf einem Holzsteg an einem türkisblauen See, zwei Fahrräder daneben, Bergpanorama im Hintergrund.
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Kärnten
Südliche Vielfalt und Leichtigkeit

Am Schnittpunkt dreier Kulturen, im Herzen des Alpe-Adria-Raums, wird mit südlicher Leichtigkeit die Vielfalt zelebriert.

Gletscher und hohe Gipfel, warme Badeseen und weite Täler, Burgen und sanfte Hügel mit Weinreben, mediterrane Lebensfreude und Slow Food – in Kärnten verschmelzen verschiedene Landschaften und Kulturen zu einem harmonischen Ganzen. Es ist ein Best-of der schönsten Seiten im Alpen-Adria-Raum, geprägt vom milden südlichen Klima und dem charmanten Charakter der Menschen. Seit jeher wird hier die Vielfalt zelebriert – angefangen von den regionalen Produkten auf dem Teller bis hin zu den unterschiedlichen Erlebnissen in der Natur.

In Kärnten ist alles eng mit dem Wasser verbunden. Kein Wunder, immerhin zählt es mit über 1'200 Seen und Gewässern – darunter über 40 Badeseen – zu den wasserreichsten Gegenden Europas. Wer Lust auf einen Perspektivenwechsel hat, schwingt sich auf den Velosattel und radelt entlang der Kärntner Seenschleife und der Flüsse oder erkundet die Mountainbike-Trails in den umliegenden Alpen.

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Sechs Regionen in Kärnten

Das Leben ist südlich: In diesen Kärntner Regionen erlebst du Aktivferien mit Genuss zwischen Bergen & Seen.

Klagenfurt am Wörthersee

Geniesst die Vorteile von Stadt und See, Velowege am Wasser bis ins historische Herz Kärntens, Shopping in der Renaissance-Innenstadt mit südländischem Flair und mehr.

Auf der Südseite des Lebens

Region Villach – Faaker See – Ossiacher See

Glasklare Badeseen, aussichtsreiche Gipfel und Velo- & Wanderwege für die ganze Familie: Die Region verspricht sommerliche Leichtigkeit auf der sonnigen Seite der Alpen.

Historische Stadt Villach & Seen

Klopeiner See – Südkärnten

Der Süden verwöhnt mit Europas wärmsten Badeseen, Wanderwegen und Velowegen an glitzernden Ufern: aktiv oder entspannt, genussvoll und erlebnisreich der Sonne entgegen.

Sportlich-entspannt im Seenland

Nationalpark-Region Hohe Tauern

Zwischen Grossglockner und Dolomiten liegt eine unvergessliche Naturkulisse. Beobachtet Wildtiere bei der Nationalpark-Rangertour oder den Sonnenaufgang von der Almhütte.

Der Natur so nahe

Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal & Weissensee

Berge und Seen sind hier ein unzertrennliches Traumpaar. Erlebt das naturreine Wasser der beiden Seen, die Alpen-Adria-Küche und das Freiheitsgefühl auf den Gipfeln.

World of Mountains & Lakes

Erlebnisbühne Wörthersee

In schillernden Grün- und Blautönen liegt er da: Rund um den Wörthersee zwischen Hügeln, Wäldern und Bergkulissen lässt sich herrlich golfen, biken, schlemmen und campen.

Deine Lifestyle-Arena im Süden

Eventtipp: VELOVISTA – das grosse Radopening vom 25. April bis 3. Mai 2026

Velovista – Infos & Buchung

Hotel-Empfehlungen in Kärnten

ibis Styles Klagenfurt

Das Hotel im Herzen der Landeshauptstadt bietet eine ideale Ausgangslage – mit frischem Design, moderner Bar und grosszügigem Frühstück.

Komfortabel & stylisch

Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino

Geschichtsträchtiges und modernisiertes Stadthotel in zentraler Lage – inklusive Rooftop-Bar mit einzigartigem Blick über die Altstadt.

Im Herzen Klagenfurts

4*S Amerika-Holzer Hotel & Resort

Das Resort am See beeindruckt mit dem längsten Hotelstrand in Kärnten, grosszügiger Park- und Gartenlandschaft und facettenreichem Hoteldesign.

Ferien am Klopeiner See

4* Der Sandwirth in Klagenfurt

Gäste des privat geführten Hotels schätzen die zentrale Lage in der Innenstadt, die grosse Zimmerauswahl sowie das familiäre Ambiente.

Traditionshaus seit 1735

4* Das Seepark Wörthersee Resort

Eintauchen in Stadt, Kultur und See: mit traumhaften Zimmern, köstlichen Speisen im Restaurant und erholsamen Anwendungen im Spa-Bereich.

Blick auf die Lagune

4* Hotel & Spa Sonne am Klopeiner See

Das Wellness-, Golf- und Familienparadies in Premium-Lage direkt am Seeufer bietet herrliche Ausblicke, Erlebnisse und Kulinarikgenüsse.

Sonnentage am Badesee

4* Golf-Tennis-Wellnesshotel Mori

Das Familienhotel zwischen dem romantischen Kleinsee und dem Klopeiner See bietet eine Fülle von Freizeit-, Spass und Sportmöglichkeiten.

Zwischen zwei Badeseen

4* Aktivhotel Marko

Wasser und Natur, Wandern, Golf und Velo sowie Genuss und Wellness erleben – klein, aber fein, fernab vom Alltag und ganz nah am See.

Aktiv am Klopeiner See

4*S das Balance Spa & Golf Hotel

Eintauchen und geniessen: Hier findet ihr durch die Urkraft der vier Elemente wieder zum inneren Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele.

Spa & Golf am Wörthersee

Werzers Hotel Resort Pörtschach

Erste Reihe fussfrei am Wörthersee: Wohlfühlmomente geniessen, sich sportlich auspowern und stilvoll im See-SPA entspannen – für die perfekte Auszeit in jeder Jahreszeit.

Natur, Wellness & Kulinarik

5* Falkensteiner Schlosshotel Velden

Exklusives Hideaway zwischen See und Bergen, moderner Architektur und historischer Grandezza, ruhigem Spagenuss und lebendigem Treiben.

Logenplatz am Wörthersee

4* Seehotel Hoffmann

Das familiengeführte Hotel direkt am Ossiacher See mit Privatbadestrand bietet vielfältige Sportmöglichkeiten, SeeSauna sowie Kärntner Kulinarik.

Euer Platz zum Verweilen

4*S Hotel Karnerhof

Das Erholungsrefugium und Familienparadies begeistert mit grossem Garten, SeemotionenSPA & vielseitigem Sportprogramm direkt am Faaker See.

Traumlage mit Seeblick

4*S Mountain Resort Feuerberg

Wellnessparadies mit Chalet-Almdorf, vielfältigem Freizeit-Angebot, 11 Pools u.v.m. – mitten im Wandergebiet Gerlitzen Alpe, hoch über dem Ossiacher See.

Deine Badewelt am Berg

4* Villa Marienhof

Seit 130 Jahren steht das familiengeführte Bed & Breakfast-Boutiquehotel für gelebte Gastfreundschaft – mit privatem Badestrand und Seesauna am Ossiacher See.

Für Singles, Paare & Familien

4* Familienhotel Gartnerkofel

Am Nassfeld nahe Italien erwartet euch mediterranes Lebensgefühl gepaart mit alpinem Flair – das Beste aus beiden Welten.

Zum Familienbetrieb

4*S Almwellness Resort Tuffbad

Ein magischer Ort auf einer Lesachtaler Alm, umschmeichelt von einer uralten Quelle – für Wellness auf hohem Niveau.

Das Natur- und Spahotel

4* Regitnig Hotel & Chalets

Nachhaltiges, kleines & feines Feriendomizil – ideal für Zeit zu Zweit oder in der Gruppe im Apartment & Chalet inmitten des Naturparks Weissensee.

Auszeit am See

4* Alpen Adria Hotel & SPA

Im Gailtal wartet jeden Tag ein neues Erlebnis: Wandern, Biken und Badespass am Pressegger See sowie feinste Kulinarik und Wellness im Familienhotel.

Ferien zum Wohlfühlen

4* Alpin Panoramahotel Lärchenhof

Malerische Lage und Aussicht: Der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung der Grossglockner Hochalpenstrasse und des Nationalparks Hohe Tauern.

Alpine Natur & Abenteuer

4* Hotel Bergkristall Mallnitz

Durch die zentrale Lage auf 1'200 m ist der Familienbetrieb ein perfekter Ausgangspunkt in die atemberaubende Gebirgswelt der Hohen Tauern.

Klein, fein & komfortabel

4* Landgut Moserhof

Willkommen im Chaletdorf mit lebendigem Bio-Bauernhof, Slow Food-Küche & eigenem Reitstall, bewacht von den imposanten Dreitausendern der Hohen Tauern.

Chalets am Nationalpark

4* Ferienhotel Glocknerhof

Unvergessliche Familienferien am Sonnenhang im idyllischen Berg im Drautal: Hier warten viele Freizeitaktivitäten und Erholung im Wellnessbereich.

Zum Familienparadies

Drei Highlights in Kärnten

Wasser in allen Facetten

Wenn Kärnten eine Bühne ist, dann sind die Gewässer die Hauptdarsteller, die alle Stücke spielen – vom Gletschereis am Grossglockner bis zu zahlreichen Seen und Flüssen.

Ferien am Wasser

Velo zwischen Berg und See

Geniesse die einmalige Mischung aus wunderbarer Aussicht, perfekter Velo-Infrastruktur und Bewegung an frischer Luft – ob am Berg, Fluss oder der Kärnten Seen-Schleife.

Radvergnügen in Kärnten

Wandern in südlichen Alpen

An der sonnigen Südseite der Alpen lässt sich entspannt wandern: In Kärnten warten Traumpfade in allen Höhenlagen in einer einzigartigen Berg -und Hügellandschaft.

Berge entdecken

Top Velo-Erlebnisse

  • Kärnten Seen-Schleife: Führt auf 420 km in Form einer liegenden Acht vorbei an 20 der schönsten Kärntner Seen und Flüsse, mit vielen Chancen auf schnelle Abkühlung.

  • Drauradweg: Verbindet die vier Länder Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien „ohne Grenzen“ auf rund 510 km – 222 km davon in Kärnten, grossteils entlang der Drau.

  • Mountainbiking: Hinauf auf grasgrüne Gipfel, rund um klare Badeseen oder mit der Stirnlampe durch das Innere der Berge biken auf 3'200 km und dutzenden Trails.

  • Velovista: Erlebe das grosse Radopening vom 25. April bis 3. Mai 2026 – acht Tage autofreies Genussradeln mit Guides und Veloservice, begleitet von kulinarischen, kulturellen, musikalischen und regionalen Highlights!

Alles zum Thema Rad Veloveranstaltungen
Die schönsten Trails

Weitwandern in Kärnten

Beim Weitwandern geht ihr mit der Natur auf Tuchfühlung, wählt eure eigene Geschwindigkeit und bekommt den Kopf frei, erfreut euch an den Dingen am Wegrand sowie den Begegnungen mit besonderen Menschen.

Klimaneutral vom Gletscher ans Meer: Der Alpe-Adria-Trail führt als attraktiver Weitwanderweg in 43 Etappen und über 750 km vom Grossglockners in Kärnten über Slowenien bis an die Obere Adria nach Muggia bei Triest in Italien.

Am Panoramaweg Südalpen erwandert ihr auf 20 Etappen und rund 286 km herrliche Aussichten auf malerische Badeseen, Städtchen und Bergwelten. Vom Dreiländereck Österreich-Italien-Slowenien geht es nach Osten über die Karawanken der slowenischen Grenze entlang.

Weitwandern in Kärnten

Impressionen

Neu: Entspannt aufwachen in Kärnten

Direktanreise mit dem Nightjet

Ab 2026 könnt ihr ganz einfach in der Schweiz einschlafen und im sonnigen Süden Österreichs aufwachen: Mit der neuen Nachtzug-Verbindung bringen die ÖBB & SBB euch täglich direkt von Zürich nach Villach und Klagenfurt und retour.

Unser Tipp: Frühbucher:innen sichern sich besonders günstige Sparpreise. So lässt es sich bequem und nachhaltig über Nacht reisen.

Nightjet buchenMehr Anreisetipps für Kärnten

Weitere Aktivitäten

Slow Food Travel

10 besondere Berghütten

Kulturerlebnisse

Familientipps

Wassersport

Camping

Slow Trails

Sommer- & Herbsttipps

Kärnten barrierefrei

Der Alpen-Adria-Raum

Ausflugsziele in 3 Ländern

Dank seiner einzigartigen Lage im Herzen der Alpen-Adria-Region kann man von Kärnten aus so unglaublich viel an nur einem Tag entdecken – mit Auto, Zug, Velo oder zu Fuss. Kärnten, Italien und Slowenien laden zu unvergesslichen Ausflügen durch drei Länder, drei Kulturen und eine gemeinsame Vergangenheit.

Entdecke die Highlights vom höchsten Berg Österreichs zur gigantischen Höhle von Postojna, von einzigartigen Städten wie Venedig, Laibach und Velden bis zur liebenswürdigen Grenzstadt Tarvis und Grado, der Perle der Adria.

Zum Alpen-Adria-RaumDie Top 9 Hotspots
Extratipp

Kärnten Card

Museen, Bergbahnen, Erlebnisbäder, Schifffahrten, Panoramastrassen, Freizeitangebote... Kärnten ist vollgepackt mit fantastischen Ferienerlebnissen für Erwachsene und Kinder. Und das zu familienfreundlichen Preisen: Mit der Kärnten Card erhalten Gäste Gratiszugang zu über 100 Ausflugszielen und Ermässigungen bei vielen Bonuspartnern!

Die Kärnten Card gilt von April bis November und kann ab €64 für Erwachsene bzw. €33 für Kinder erworben werden – in zahlreichen Hotels bekommt man sie sogar kostenlos dazu.

Zur Kärnten CardMehr regionale Bonuskarten
Kärntner Kulinarik-Highlights

Kulinariktipp: 20 typische Kärntner Gerichte, die man probiert haben muss

Kärntner Kasnudeln und mehr

Das Echte erhalten: Slow Food Guide

In Kärnten wird die kulinarische Vielfalt der regionalen Küche mit Slow Food auf besondere Weise erlebbar gemacht. Mehr als 100 Erlebnisse sind inzwischen buchbar.

Zum Slow Food Kärnten Guide
Kontakt
Service & Kontakt

Kärnten Werbung

Völkermarkter Ring 21-23

9020 Klagenfurt

Telefon: +43 463 3000

info@kaernten.at
www.kaernten.at

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