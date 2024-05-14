Am Schnittpunkt dreier Kulturen, im Herzen des Alpe-Adria-Raums, wird mit südlicher Leichtigkeit die Vielfalt zelebriert.

Gletscher und hohe Gipfel, warme Badeseen und weite Täler, Burgen und sanfte Hügel mit Weinreben, mediterrane Lebensfreude und Slow Food – in Kärnten verschmelzen verschiedene Landschaften und Kulturen zu einem harmonischen Ganzen. Es ist ein Best-of der schönsten Seiten im Alpen-Adria-Raum, geprägt vom milden südlichen Klima und dem charmanten Charakter der Menschen. Seit jeher wird hier die Vielfalt zelebriert – angefangen von den regionalen Produkten auf dem Teller bis hin zu den unterschiedlichen Erlebnissen in der Natur.

In Kärnten ist alles eng mit dem Wasser verbunden. Kein Wunder, immerhin zählt es mit über 1'200 Seen und Gewässern – darunter über 40 Badeseen – zu den wasserreichsten Gegenden Europas. Wer Lust auf einen Perspektivenwechsel hat, schwingt sich auf den Velosattel und radelt entlang der Kärntner Seenschleife und der Flüsse oder erkundet die Mountainbike-Trails in den umliegenden Alpen.