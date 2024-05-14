Kärnten
Südliche Vielfalt und Leichtigkeit
Einleitung
Gletscher und hohe Gipfel, warme Badeseen und weite Täler, Burgen und sanfte Hügel mit Weinreben, mediterrane Lebensfreude und Slow Food – in Kärnten verschmelzen verschiedene Landschaften und Kulturen zu einem harmonischen Ganzen. Es ist ein Best-of der schönsten Seiten im Alpen-Adria-Raum, geprägt vom milden südlichen Klima und dem charmanten Charakter der Menschen. Seit jeher wird hier die Vielfalt zelebriert – angefangen von den regionalen Produkten auf dem Teller bis hin zu den unterschiedlichen Erlebnissen in der Natur.
In Kärnten ist alles eng mit dem Wasser verbunden. Kein Wunder, immerhin zählt es mit über 1'200 Seen und Gewässern – darunter über 40 Badeseen – zu den wasserreichsten Gegenden Europas. Wer Lust auf einen Perspektivenwechsel hat, schwingt sich auf den Velosattel und radelt entlang der Kärntner Seenschleife und der Flüsse oder erkundet die Mountainbike-Trails in den umliegenden Alpen.
Sechs Regionen in KärntenDas Leben ist südlich: In diesen Kärntner Regionen erlebst du Aktivferien mit Genuss zwischen Bergen & Seen.
Klagenfurt am Wörthersee
Geniesst die Vorteile von Stadt und See, Velowege am Wasser bis ins historische Herz Kärntens, Shopping in der Renaissance-Innenstadt mit südländischem Flair und mehr.
Region Villach – Faaker See – Ossiacher See
Glasklare Badeseen, aussichtsreiche Gipfel und Velo- & Wanderwege für die ganze Familie: Die Region verspricht sommerliche Leichtigkeit auf der sonnigen Seite der Alpen.
Klopeiner See – Südkärnten
Der Süden verwöhnt mit Europas wärmsten Badeseen, Wanderwegen und Velowegen an glitzernden Ufern: aktiv oder entspannt, genussvoll und erlebnisreich der Sonne entgegen.
Nationalpark-Region Hohe Tauern
Zwischen Grossglockner und Dolomiten liegt eine unvergessliche Naturkulisse. Beobachtet Wildtiere bei der Nationalpark-Rangertour oder den Sonnenaufgang von der Almhütte.
Region Nassfeld-Pressegger See, Lesachtal & Weissensee
Berge und Seen sind hier ein unzertrennliches Traumpaar. Erlebt das naturreine Wasser der beiden Seen, die Alpen-Adria-Küche und das Freiheitsgefühl auf den Gipfeln.
Erlebnisbühne Wörthersee
In schillernden Grün- und Blautönen liegt er da: Rund um den Wörthersee zwischen Hügeln, Wäldern und Bergkulissen lässt sich herrlich golfen, biken, schlemmen und campen.
Eventtipp: VELOVISTA – das grosse Radopening vom 25. April bis 3. Mai 2026
Hotel-Empfehlungen in Kärnten
ibis Styles Klagenfurt
Das Hotel im Herzen der Landeshauptstadt bietet eine ideale Ausgangslage – mit frischem Design, moderner Bar und grosszügigem Frühstück.
Garner Hotel Klagenfurt – Moser Verdino
Geschichtsträchtiges und modernisiertes Stadthotel in zentraler Lage – inklusive Rooftop-Bar mit einzigartigem Blick über die Altstadt.
4*S Amerika-Holzer Hotel & Resort
Das Resort am See beeindruckt mit dem längsten Hotelstrand in Kärnten, grosszügiger Park- und Gartenlandschaft und facettenreichem Hoteldesign.
4* Der Sandwirth in Klagenfurt
Gäste des privat geführten Hotels schätzen die zentrale Lage in der Innenstadt, die grosse Zimmerauswahl sowie das familiäre Ambiente.
4* Das Seepark Wörthersee Resort
Eintauchen in Stadt, Kultur und See: mit traumhaften Zimmern, köstlichen Speisen im Restaurant und erholsamen Anwendungen im Spa-Bereich.
4* Hotel & Spa Sonne am Klopeiner See
Das Wellness-, Golf- und Familienparadies in Premium-Lage direkt am Seeufer bietet herrliche Ausblicke, Erlebnisse und Kulinarikgenüsse.
4* Golf-Tennis-Wellnesshotel Mori
Das Familienhotel zwischen dem romantischen Kleinsee und dem Klopeiner See bietet eine Fülle von Freizeit-, Spass und Sportmöglichkeiten.
4* Aktivhotel Marko
Wasser und Natur, Wandern, Golf und Velo sowie Genuss und Wellness erleben – klein, aber fein, fernab vom Alltag und ganz nah am See.
4*S das Balance Spa & Golf Hotel
Eintauchen und geniessen: Hier findet ihr durch die Urkraft der vier Elemente wieder zum inneren Gleichgewicht von Körper, Geist und Seele.
Werzers Hotel Resort Pörtschach
Erste Reihe fussfrei am Wörthersee: Wohlfühlmomente geniessen, sich sportlich auspowern und stilvoll im See-SPA entspannen – für die perfekte Auszeit in jeder Jahreszeit.
5* Falkensteiner Schlosshotel Velden
Exklusives Hideaway zwischen See und Bergen, moderner Architektur und historischer Grandezza, ruhigem Spagenuss und lebendigem Treiben.
4* Seehotel Hoffmann
Das familiengeführte Hotel direkt am Ossiacher See mit Privatbadestrand bietet vielfältige Sportmöglichkeiten, SeeSauna sowie Kärntner Kulinarik.
4*S Hotel Karnerhof
Das Erholungsrefugium und Familienparadies begeistert mit grossem Garten, SeemotionenSPA & vielseitigem Sportprogramm direkt am Faaker See.
4*S Mountain Resort Feuerberg
Wellnessparadies mit Chalet-Almdorf, vielfältigem Freizeit-Angebot, 11 Pools u.v.m. – mitten im Wandergebiet Gerlitzen Alpe, hoch über dem Ossiacher See.
4* Villa Marienhof
Seit 130 Jahren steht das familiengeführte Bed & Breakfast-Boutiquehotel für gelebte Gastfreundschaft – mit privatem Badestrand und Seesauna am Ossiacher See.
4* Familienhotel Gartnerkofel
Am Nassfeld nahe Italien erwartet euch mediterranes Lebensgefühl gepaart mit alpinem Flair – das Beste aus beiden Welten.
4*S Almwellness Resort Tuffbad
Ein magischer Ort auf einer Lesachtaler Alm, umschmeichelt von einer uralten Quelle – für Wellness auf hohem Niveau.
4* Regitnig Hotel & Chalets
Nachhaltiges, kleines & feines Feriendomizil – ideal für Zeit zu Zweit oder in der Gruppe im Apartment & Chalet inmitten des Naturparks Weissensee.
4* Alpen Adria Hotel & SPA
Im Gailtal wartet jeden Tag ein neues Erlebnis: Wandern, Biken und Badespass am Pressegger See sowie feinste Kulinarik und Wellness im Familienhotel.
4* Alpin Panoramahotel Lärchenhof
Malerische Lage und Aussicht: Der ideale Ausgangspunkt zur Erkundung der Grossglockner Hochalpenstrasse und des Nationalparks Hohe Tauern.
4* Hotel Bergkristall Mallnitz
Durch die zentrale Lage auf 1'200 m ist der Familienbetrieb ein perfekter Ausgangspunkt in die atemberaubende Gebirgswelt der Hohen Tauern.
4* Landgut Moserhof
Willkommen im Chaletdorf mit lebendigem Bio-Bauernhof, Slow Food-Küche & eigenem Reitstall, bewacht von den imposanten Dreitausendern der Hohen Tauern.
Drei Highlights in Kärnten
Wasser in allen Facetten
Wenn Kärnten eine Bühne ist, dann sind die Gewässer die Hauptdarsteller, die alle Stücke spielen – vom Gletschereis am Grossglockner bis zu zahlreichen Seen und Flüssen.
Velo zwischen Berg und See
Geniesse die einmalige Mischung aus wunderbarer Aussicht, perfekter Velo-Infrastruktur und Bewegung an frischer Luft – ob am Berg, Fluss oder der Kärnten Seen-Schleife.
Top Velo-Erlebnisse
Kärnten Seen-Schleife: Führt auf 420 km in Form einer liegenden Acht vorbei an 20 der schönsten Kärntner Seen und Flüsse, mit vielen Chancen auf schnelle Abkühlung.
Drauradweg: Verbindet die vier Länder Italien, Österreich, Slowenien und Kroatien „ohne Grenzen“ auf rund 510 km – 222 km davon in Kärnten, grossteils entlang der Drau.
Mountainbiking: Hinauf auf grasgrüne Gipfel, rund um klare Badeseen oder mit der Stirnlampe durch das Innere der Berge biken auf 3'200 km und dutzenden Trails.
Velovista: Erlebe das grosse Radopening vom 25. April bis 3. Mai 2026 – acht Tage autofreies Genussradeln mit Guides und Veloservice, begleitet von kulinarischen, kulturellen, musikalischen und regionalen Highlights!
Weitwandern in Kärnten
Beim Weitwandern geht ihr mit der Natur auf Tuchfühlung, wählt eure eigene Geschwindigkeit und bekommt den Kopf frei, erfreut euch an den Dingen am Wegrand sowie den Begegnungen mit besonderen Menschen.
Klimaneutral vom Gletscher ans Meer: Der Alpe-Adria-Trail führt als attraktiver Weitwanderweg in 43 Etappen und über 750 km vom Grossglockners in Kärnten über Slowenien bis an die Obere Adria nach Muggia bei Triest in Italien.
Am Panoramaweg Südalpen erwandert ihr auf 20 Etappen und rund 286 km herrliche Aussichten auf malerische Badeseen, Städtchen und Bergwelten. Vom Dreiländereck Österreich-Italien-Slowenien geht es nach Osten über die Karawanken der slowenischen Grenze entlang.
Impressionen
Direktanreise mit dem Nightjet
Ab 2026 könnt ihr ganz einfach in der Schweiz einschlafen und im sonnigen Süden Österreichs aufwachen: Mit der neuen Nachtzug-Verbindung bringen die ÖBB & SBB euch täglich direkt von Zürich nach Villach und Klagenfurt und retour.
Unser Tipp: Frühbucher:innen sichern sich besonders günstige Sparpreise. So lässt es sich bequem und nachhaltig über Nacht reisen.
Weitere Aktivitäten
Ausflugsziele in 3 Ländern
Dank seiner einzigartigen Lage im Herzen der Alpen-Adria-Region kann man von Kärnten aus so unglaublich viel an nur einem Tag entdecken – mit Auto, Zug, Velo oder zu Fuss. Kärnten, Italien und Slowenien laden zu unvergesslichen Ausflügen durch drei Länder, drei Kulturen und eine gemeinsame Vergangenheit.
Entdecke die Highlights vom höchsten Berg Österreichs zur gigantischen Höhle von Postojna, von einzigartigen Städten wie Venedig, Laibach und Velden bis zur liebenswürdigen Grenzstadt Tarvis und Grado, der Perle der Adria.
Kärnten Card
Museen, Bergbahnen, Erlebnisbäder, Schifffahrten, Panoramastrassen, Freizeitangebote... Kärnten ist vollgepackt mit fantastischen Ferienerlebnissen für Erwachsene und Kinder. Und das zu familienfreundlichen Preisen: Mit der Kärnten Card erhalten Gäste Gratiszugang zu über 100 Ausflugszielen und Ermässigungen bei vielen Bonuspartnern!
Die Kärnten Card gilt von April bis November und kann ab €64 für Erwachsene bzw. €33 für Kinder erworben werden – in zahlreichen Hotels bekommt man sie sogar kostenlos dazu.
Kulinariktipp: 20 typische Kärntner Gerichte, die man probiert haben muss
Kärnten Werbung
Völkermarkter Ring 21-23
9020 Klagenfurt
Telefon: +43 463 3000