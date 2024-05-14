Vier Personen in weißen Schürzen bei der Käseherstellung, frische Käselaibe auf Gitter, helle Küche.
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Kulinarik in Kärnten
Slow Food erleben: Vom Gailtaler Speck über Kärntner Kasnudeln bis zum Lesachtaler Brot

In Kärntens Slow Food Travel Region blickt ihr Produzent:innen über die Schulter – dort, wo Handwerk, Geschmack und Herkunft eins werden.

Wer in Kärnten, an der sonnigen Südseite der Alpen entlang der zahlreichen Seen und Täler, unterwegs ist, begegnet Menschen, die erkannt haben, dass man für wahren Genuss vor allem eines braucht: Zeit. Und zwar nicht nur beim Verkosten der regionalen Spezialitäten, sondern schon bei deren Produktion. Eine Fahrt in die Slow Food Travel Region ins Gailtal, Lesachtal, Gitschtal und zum Weissensee ist deshalb eine Reise zu traditionellem Handwerk – und zu Produzent:innen voller Hingabe.

Landwirt:innen, Köch:innen, Manufakturen, machen sich gemeinsam Gedanken über biologischen und nachhaltigen Anbau von Getreide, Fischzucht, Almbewirtschaftung bis zur Käseherstellung. Mit viel Sorgfalt und Leidenschaft stellen sie Produkte her, die oft seit Jahrhunderten in der Region kultiviert werden. Dabei pflegen sie nicht nur das überlieferte Wissen, sondern wollen die Herstellung auch den Gästen näherbringen. Kärntner Kasnudeln krendeln, das kunstvolle Verschließen der Teigtaschen „Nudeln", Natursauerteigbrot backen oder Butter machen auf der Alm. Köch:innen verleihen den vermeintlich bekannten Produkten in kreativen Gerichten einen modernen Auftritt. Außergewöhnlich interpretiert überzeugen sie Genießer:innen, die Ursprünglichkeit schmecken möchten.

Genusstipps in Kärnten

Slow Food Villages: Orte des guten Lebens

Slow Food Gastronom:innen: Gailtal, Lesachtal, Weissensee

Slow Food Kärnten: 10 Restaurants mit richtig gutem Essen

Regional einkaufen: kulinarische Besonderheiten

Kärntner Gerichte: Reindling, Kirchtagssuppe und Kasnudeln

Slow Food Erlebnisse: Profis über die Schulter blicken

Genießerhotel „Die Forelle“ am Weissensee

Wildfische aus dem Weissensee sind etwas Besonderes, weil sie begrenzt vorhanden sind. Diese Fische mit Haubenkoch Hannes Müller zu marinieren ist ein Erlebnis.

Kochkurse in der Koch.Werk.Statt

Gasthof Grünwald in Dellach im Gailtal

Selbstgemachte Kärntner Nudeln mit verschiedenen Füllungen, und die Kunst des „Nudlkrendelns“ – dem Verschließen der Teigtaschen – von Meisterköch:innen erlernen.

Kärntner Nudln krendeln

Bärenwirt in Hermagor

Haubenkoch Manuel Ressi verrät Tipps und Tricks aus seiner kreativen Gemüseküche. In einem Workshop werden vegetarische Speisen gemeinsam zubereitet und verkostet.

Slow Food-Workshop: Gemüseküche

Hotel Schloss Lerchenhof in Hermagor

In die Welt des echten Gailtaler Specks führt Speckmeister und Schlossherr Hans Steinwender seine Gäste ein: von der Tierhaltung bis hin zum Lufttrocknen.

Gailtaler Speck räuchern

Lissis kuhles Bauerneis in Gundersheim im Gailtal

Eis aus Milch vom Bauernhof, das cremig und kühl schmelzend ist und fruchtig oder schokoladig schmeckt? Das ist Lissis Bauerneis.

Bauerneis selbst herstellen

Gut Schloss Lichtengraben in Bad St. Leonhard

Mit dem Schlossherrn das Gut erkunden: Fische räuchern, das Schloss besichtigen und zum Abschluss den ofenwarmen Räucherfisch oder die Kasnudeln im Schloss essen.

Event: Ein Schloss zum Anbeißen

Bauernhof Bischof in Würmlach

In der kleinen Almsennerei auf der Bischofalm wird über den Sommer Gailtaler Käse und Butter gemacht. Alles über das Buttermachen erfahren Gäste von der Bauernfamilie.

Event: Butter machen auf der Alm

Kostbar wie Gold: Produkte aus Kärnten

Gailtaler Speck

Nach alter Tradition im Kärntner Gailtal hergestellt, mild gesalzen, über Buchholz kalt geräuchert und langsam gereift – fein im Geschmack.

Gailtaler Spreck

Gailtaler Almkäse

Auf 13 Kärntner Almen wird aus würziger Rohmilch und alpinen Kräutern der Gailtaler Almkäse hergestellt – ein Stück echte Almtradition.

Gailtaler Almkäse

Black Garlic

Schwarzer Knoblauch ist fermentierter, natürlich gereifter Knoblauch ohne Geruch. Er schmeckt leicht süßlich nach Vanille, Karamell, Balsamico und Tamarinde.

Holzer Austria

Zitrusgarten

Über 280 Arten von Zitrusgewächsen, auch antike Sorten, befinden sich im mediterranen Kärntner Schaugarten – der einzige seiner Art in Österreich.

Zitrusgarten
UNESCO Kulturerbe

Das Lesachtaler Brot

Die Lesachtaler Brotherstellung wurde von der UNESCO zum immateriellen Kulturerbe ernannt; das Getreide für das Brot wird immer noch in alten Mühlen gemahlen. Wer das Lesachtaler Brot kostet und mit jedem Bissen seine Zutaten „erschmeckt“, der geht mit dem Gaumen auf Wanderschaft: hinauf in Höhen bis zu 1.427 Metern, wo das Getreide in reiner Natur wächst und geerntet wird, und danach hinunter nach Maria Luggau, wo in 1.179 Metern die fünf Wassermühlen stehen, in denen das Korn für die Bäcker:innen im Tal gemahlen wird. In ihren Öfen entsteht das reichhaltige, fruchtige, wertvolle und preisgekrönte Brot.

Es gibt auch spezielle Slow Food Travel Erlebnisse rund ums Lesachtaler Brot:

#eatAUT

Erlebt Kärntner Originale!

Brotkunst: Kunst und Essen spiegeln durch ihren Stil und ihre Zutaten auch Kultur, Tradition und Identität wider. Ein Laib Brot ist an sich schon ein Kunstwerk. Wir setzen dem eins drauf und bitten die Künstlerin Katya Frei, statt auf einer Leinwand auf den Brotlaiben der Bäckermeisterin Veronika Dörfler im hefehaus zu arbeiten. Kärntner Hornkraut, See und Berge sowie Wasser und Nebel – diese Motive wurden gewählt, da sie die einzigartige Topografie von Kärnten und den Geist der Region einfangen.

Fishing for compliments: Die drei Köch:innen Christine Schwarzenbach vom Weissensee, Florian Satran von der Stiftsschmiede am Ossiacher See und Roman Pichler vom Restaurant Moritz in Grafenstein kreieren aus mehr als 15 verschiedenen Fischarten feine Gerichte wie Fisch-Brettljause, Amurkarpfen aus dem Holzofen oder Zanderbackerl.

BrotkunstFishing for compliments

Rezepte aus Kärnten

Kulinarik-Events

FAQs

Produzent:innen, Landwirt:innen und Köch:innen in der Slow Food Travel Region im Gailtal, Lesachtal, Gitschtal und am Weissensee bringen ihren Gästen die Bedeutung von hochwertigen, nachhaltig und fair produzierten Lebensmitteln näher. Es ist aber auch ein besonders sinnliches Genusserlebnis. Was Gäste mitnehmen, sind großartige Begegnungen und ein tiefer Eindruck davon, wie bereichernd ein achtsamer Umgang mit Lebensmitteln und der Natur im Allgemeinen sein kann.

Der Slow Food Kärnten Guide präsentiert das Beste der Kärntner Alpen-Adria-Küche. Diese zeichnet sich zum einen durch kurze Lieferwege der Lebensmittel aus, zum anderen durch die hochwertige Verarbeitung der Grundprodukte. Vielfalt und immer wieder neue Geschmackserlebnisse kommen so auf den Teller. Mit dem Slow Food Guide setzt Kärnten Maßstäbe in der Nachhaltigkeit sowie in der Qualitäts- und Herkunftssicherung und spiegelt den ehrlichen Weg wider, den Landwirt:innen, Köch:innen und Gastgeber:innen nach den Prinzipien „gut, sauber und fair“ gehen. Landwirtschaft und Tourismus arbeiten Hand in Hand, um Lebensräume nachhaltig weiterzuentwickeln.

Frischer Fisch aus glasklaren Gewässern, Spargel aus dem Lavanttal, das Weltkulturerbe Lesachtaler Brot oder der Gailtaler Speck sind nur einige der typischen Kärntner Spezialitäten. Der Reindling ist ein Gebäck aus Germteig – mit oder ohne Rosinen, der zur Kärntner Kirchtagssuppe gereicht wird. Auch die Kärntner Kasnudeln mit ihrem „gekrendelten” Rand mit süßer oder pikanter Füllung zeichnen die Kärntner Küche aus. Dazu schmeckt am besten ein gebrautes kaltes Bier aus einer Kärntner Brauerei.

Die Top-Restaurants in Kärnten mixen den Reichtum des Alpen-Adria-Raums zu einer hervorragenden Hausmannskost bis zur Haubenküche. Tipp Slow Food Kärnten: 10 Restaurants mit richtig gutem Essen.

Im Lesachtal wird Brot noch so gebacken, wie es seit Jahrhunderten üblich ist: mit Händen, Herz und regionalen Zutaten. Das Korn – meist Roggen und Dinkel – stammt von den umliegenden Feldern, wird in alten Mühlen gemahlen und mit Quellwasser und Natursauerteig zu einem duftenden Laib geformt. Gebacken wird im Holzofen, dessen Feuer die Kruste dunkel und aromatisch macht. So entsteht ein Brot, das nach Landschaft, Zeit und Tradition schmeckt – das echte Lesachtaler Brot.

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