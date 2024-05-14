In Kärntens Slow Food Travel Region blickt ihr Produzent:innen über die Schulter – dort, wo Handwerk, Geschmack und Herkunft eins werden.

Wer in Kärnten, an der sonnigen Südseite der Alpen entlang der zahlreichen Seen und Täler, unterwegs ist, begegnet Menschen, die erkannt haben, dass man für wahren Genuss vor allem eines braucht: Zeit. Und zwar nicht nur beim Verkosten der regionalen Spezialitäten, sondern schon bei deren Produktion. Eine Fahrt in die Slow Food Travel Region ins Gailtal, Lesachtal, Gitschtal und zum Weissensee ist deshalb eine Reise zu traditionellem Handwerk – und zu Produzent:innen voller Hingabe.

Landwirt:innen, Köch:innen, Manufakturen, machen sich gemeinsam Gedanken über biologischen und nachhaltigen Anbau von Getreide, Fischzucht, Almbewirtschaftung bis zur Käseherstellung. Mit viel Sorgfalt und Leidenschaft stellen sie Produkte her, die oft seit Jahrhunderten in der Region kultiviert werden. Dabei pflegen sie nicht nur das überlieferte Wissen, sondern wollen die Herstellung auch den Gästen näherbringen. Kärntner Kasnudeln krendeln, das kunstvolle Verschließen der Teigtaschen „Nudeln", Natursauerteigbrot backen oder Butter machen auf der Alm. Köch:innen verleihen den vermeintlich bekannten Produkten in kreativen Gerichten einen modernen Auftritt. Außergewöhnlich interpretiert überzeugen sie Genießer:innen, die Ursprünglichkeit schmecken möchten.