Bregenzerwald
Genussvoll auf und neben der Piste
Einleitung
23 schmucke Dörfer vereint der Bregenzerwald. Einige liegen mitten im Skigebiet, andere ganz in der Nähe. Praktisch: Für alle Skigebiete und auch für die Skibusse gilt der 3Täler-Skipass. Dank der kurzen Entfernungen kann man so bequem jeden Tag ein anderes Skigebiet ausprobieren. Variantenreiche Pisten und herrliche Aussichten bieten beispielsweise die Skigebiete Damüls-Mellau, Diedamskopf bei Au-Schoppernau und Warth-Schröcken, per Seilbahn mit dem grossen Ski-Arlberg-Gebiet verbunden.
Wer andere Winteraktivitäten bevorzugt, unternimmt eine Skitour, zieht auf Langlaufloipen dahin, macht sich mit festen Schuhen oder Schneeschuhen auf den Weg. Geführte Ausflüge in die stille Winternatur finden regelmässig statt. Wandern und Kostproben regionaler Spezialitäten kombiniert „Kulinarisch Winterwandern“, sie führen durch ausgesucht schöne Landschaften und inkludieren Frühstück, Mittagessen und Dessert mit regionalen Spezialitäten. Gespeist wird in Gasthäusern oder Restaurants.
Ob Bergbahnstation, Bushaltestelle, Hotel oder Privathaus: In den Bregenzerwälder Dörfern erstaunt das Miteinander von traditioneller und zeitgenössischer Holzarchitektur. Mit viel gestalterischem Können und Gespür gehen Architekt:innen und Handwerker:innen ans Werk. Rund 100 der Handwerker:innen vereint der Werkraum Bregenzerwald. Mit dem Werkraum Haus, geplant vom Schweizer Architekten Peter Zumthor, verfügt die Vereinigung zudem über ein eigenes Ausstellungsgebäude. Auf Kreatives verstehen sich auch die Köchinnen und Köche gut: Regionales und einfallsreich Verfeinertes speist man in den zahlreichen ausgezeichneten Restaurants und Gasthäusern.
Drei Highlights im BregenzerwaldSchwungvoll über Pisten und Hänge kurven, Winterwanderwege erkunden, das überraschende Miteinander von traditioneller und zeitgenössischer Holzarchitektur bestaunen. Mit Inspirierendem erfreut der Bregenzerwald.
3Täler-Skipass
Damit sind alle Skigebiete verbunden. Er gilt ausserdem für die Skibusse. Ermässigte Ski Arlberg-Tageskarten gibt es obendrauf.
Aktion Kinderschnee
Während 3 Wochen im Januar und März können Kinder von 3 bis 6 Jahre gratis einen 4-tägigen Skikurs inkl. Skipass besuchen.
Gaumenfreuden
Eine Vielzahl an urigen Wirtshäusern und feinen Restaurants sind für ihre gute Küche bekannt. Ganz typisch sind der Alp- und Bergkäse.
Hotelempfehlungen aus dem Bregenzerwald
Berghotel Biberkopf in Warth am Arlberg
Modernes Design im beschaulichen Bergdorf: Hier findet ihr euer alpines Lebensgefühl im Winterparadies.
4* Sporthotel Krone in Schoppernau
Familiäres Hotel umgeben von Loipen, Winterwanderwegen und Skigebieten.
Biohotel Schwanen in Bizau
Das Biohotel mit Gault&Millau-prämiertem Restaurant steht für nachhaltigen Genuss.
Top BergerlebnisseDie meisten Wintergäste besuchen den Bregenzerwald zum genussvollen Skifahren. Wer den Winter lieber abseits von Pisten geniesst, findet zahlreiche Möglichkeiten.
Impressionen
Aktivitäten abseits der Piste
Werkraum Haus in Andelsbuch
Schaufenster der Bregenzerwälder Handwerks- und Gestaltungskultur mit wechselnden Ausstellungen.
FIS Skimuseum in Damüls
Einblicke in die Vorarlberger Skigeschichte gibt das FIS-Skimuseum im ehemaligen Pfarrhaus von Damüls.
Die schönsten Berghütten
Hochalp Hütte: Das Ambiente in der kleinen aber feinen Hütte im Skigebiet Warth-Schröcken lädt zum Verweilen ein.
Panoramarestaurant Baumgarten: Mit der Seilbahn ist das Panoramarestaurant mit und ohne Ski erreichbar, der Ausblick verzaubert.
Alpstüble Moos: Die Hüttenwirte führen ihre Pferde bei Pferdeschlittenfahrten abseits der Strasse, auf extra angelegten Schlittenspuren aus.
Bergkristallhütte: Die Bergkristallhütte idyllisch gelegen am Fusse des Zitterklapfenstocks in einer Vorsässsiedlung ist nur zu Fuss erreichbar, die Stille entschleunigt.
Top-Kulinarik Tipp: Topfenknödele mit Sig gefüllt und Marillenröster
Top-Aussichtspunkte
Bregenzerwald Tourismus
Gerbe 1135
6863 Egg
Telefon: +43 5512 2365