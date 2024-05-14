Person in gelber Jacke auf einer Bergschaukel, verschneite Alpen und blauer Himmel im Hintergrund.
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Bregenzerwald
Genussvoll auf und neben der Piste

Schönes fürs Auge, Genussvolles und Komfortables vereint der Bregenzerwald gekonnt.

23 schmucke Dörfer vereint der Bregenzerwald. Einige liegen mitten im Skigebiet, andere ganz in der Nähe. Praktisch: Für alle Skigebiete und auch für die Skibusse gilt der 3Täler-Skipass. Dank der kurzen Entfernungen kann man so bequem jeden Tag ein anderes Skigebiet ausprobieren. Variantenreiche Pisten und herrliche Aussichten bieten beispielsweise die Skigebiete Damüls-Mellau, Diedamskopf bei Au-Schoppernau und Warth-Schröcken, per Seilbahn mit dem grossen Ski-Arlberg-Gebiet verbunden. 

Wer andere Winteraktivitäten bevorzugt, unternimmt eine Skitour, zieht auf Langlaufloipen dahin, macht sich mit festen Schuhen oder Schneeschuhen auf den Weg. Geführte Ausflüge in die stille Winternatur finden regelmässig statt. Wandern und Kostproben regionaler Spezialitäten kombiniert „Kulinarisch Winterwandern“, sie führen durch ausgesucht schöne Landschaften und inkludieren Frühstück, Mittagessen und Dessert mit regionalen Spezialitäten. Gespeist wird in Gasthäusern oder Restaurants.

Ob Bergbahnstation, Bushaltestelle, Hotel oder Privathaus: In den Bregenzerwälder Dörfern erstaunt das Miteinander von traditioneller und zeitgenössischer Holzarchitektur. Mit viel gestalterischem Können und Gespür gehen Architekt:innen und Handwerker:innen ans Werk. Rund 100 der Handwerker:innen vereint der Werkraum Bregenzerwald. Mit dem Werkraum Haus, geplant vom Schweizer Architekten Peter Zumthor, verfügt die Vereinigung zudem über ein eigenes Ausstellungsgebäude. Auf Kreatives verstehen sich auch die Köchinnen und Köche gut: Regionales und einfallsreich Verfeinertes speist man in den zahlreichen ausgezeichneten Restaurants und Gasthäusern. 

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Facts and Figures
Anzahl Skigebiete:8
Pistenkilometer:213 km
Loipenkilometer:320 km
Präparierte Winterwanderwege:310 km
Anzahl Liftanlagen:83
Anzahl Skischulen:9
Höchster Berg der Region:Braunarlspitze, 2649 m
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Erlebnisse
Kontakt

Drei Highlights im Bregenzerwald

Schwungvoll über Pisten und Hänge kurven, Winterwanderwege erkunden, das überraschende Miteinander von traditioneller und zeitgenössischer Holzarchitektur bestaunen. Mit Inspirierendem erfreut der Bregenzerwald.

3Täler-Skipass

Damit sind alle Skigebiete verbunden. Er gilt ausserdem für die Skibusse. Ermässigte Ski Arlberg-Tageskarten gibt es obendrauf.

Mehr Informationen

Aktion Kinderschnee

Während 3 Wochen im Januar und März können Kinder von 3 bis 6 Jahre gratis einen 4-tägigen Skikurs inkl. Skipass besuchen.

Mehr erfahren

Gaumenfreuden

Eine Vielzahl an urigen Wirtshäusern und feinen Restaurants sind für ihre gute Küche bekannt. Ganz typisch sind der Alp- und Bergkäse.

Heimische Vielfalt geniessen

Hotelempfehlungen aus dem Bregenzerwald

Berghotel Biberkopf in Warth am Arlberg

Modernes Design im beschaulichen Bergdorf: Hier findet ihr euer alpines Lebensgefühl im Winterparadies.

Ski-in & Ski-out

4* Sporthotel Krone in Schoppernau

Familiäres Hotel umgeben von Loipen, Winterwanderwegen und Skigebieten.

Gastlichkeit in perfekter Lage

Biohotel Schwanen in Bizau

Das Biohotel mit Gault&Millau-prämiertem Restaurant steht für nachhaltigen Genuss.

Wintergenuss im Biohotel

Fuchsegg Eco Lodge

Moderne Holzarchitektur, exklusive Wellness und feinste Kulinarik schaffen besondere Erlebnisse.

Familienferien an der Piste

Top Bergerlebnisse

Die meisten Wintergäste besuchen den Bregenzerwald zum genussvollen Skifahren. Wer den Winter lieber abseits von Pisten geniesst, findet zahlreiche Möglichkeiten.

Impressionen

Vielfältiger WinterAuf und abseits der Piste

Aktivitäten abseits der Piste

Kulinarisch Winterwandern

Schritt für Schritt von Ganz zu Gang: Frühstück, Mittagessen und Dessert.

Mehr erfahren

Werkraum Haus in Andelsbuch

Schaufenster der Bregenzerwälder Handwerks- und Gestaltungskultur mit wechselnden Ausstellungen.

Handwerk erleben

FIS Skimuseum in Damüls

Einblicke in die Vorarlberger Skigeschichte gibt das FIS-Skimuseum im ehemaligen Pfarrhaus von Damüls.

FIS Skimuseum in der Kulisse Pfarrh

Bergbrennerei Löwen in Au

Führungen durch den denkmalgeschützen Gasthof mit eigener Brennerei finden donnerstags und freitags ab 16 Uhr statt.

Bergbrennerei und Gasthaus Löwen
Empfehlungen für die Hütteneinkehr

Die schönsten Berghütten

  • Hochalp Hütte: Das Ambiente in der kleinen aber feinen Hütte im Skigebiet Warth-Schröcken lädt zum Verweilen ein.

  • Panoramarestaurant Baumgarten: Mit der Seilbahn ist das Panoramarestaurant mit und ohne Ski erreichbar, der Ausblick verzaubert.

  • Alpstüble Moos: Die Hüttenwirte führen ihre Pferde bei Pferdeschlittenfahrten abseits der Strasse, auf extra angelegten Schlittenspuren aus.

  • Bergkristallhütte: Die Bergkristallhütte idyllisch gelegen am Fusse des Zitterklapfenstocks in einer Vorsässsiedlung ist nur zu Fuss erreichbar, die Stille entschleunigt.

Alles zum Thema Kulinarik

Top-Kulinarik Tipp: Topfenknödele mit Sig gefüllt und Marillenröster

Zum RezeptMehr über die Kulinarik

Top-Aussichtspunkte

Elsenalp in Damüls

Blick auf die Damülser Mittagsspitze und viele weitere Gipfel.

Mehr erfahren

Körbersee

Ausblick auf die höchsten Berge des Bregenzerwaldes.

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Baumgarten in Bezau

360° Panoramarundblick mit Blick auf den Bodensee und die Schweizer Berge.

Mehr erfahren

Diedamskopf

Ausblick auf rund 300 Alpengipfel in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Mehr erfahren
Kontakt
Service und Kontakt

Bregenzerwald Tourismus

Gerbe 1135

6863 Egg

Telefon: +43 5512 2365

info@bregenzerwald.at
www.bregenzerwald.at

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