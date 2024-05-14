Montafon
Ein Winter voller Möglichkeiten
Einleitung
Vom 6. bis 21. März 2027 wird das Montafon zum Treffpunkt der internationalen Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Szene. In drei Skigebieten, an sechs Austragungsorten werden insgesamt 31 Weltmeistertitel vergeben.
Die FIS Snowboard, Freestyle und Freeski WM 2027 führt im Montafon zusammen, was die Region seit Langem auszeichnet: unterschiedlichste Facetten des Wintersports und Wintererlebens. Von sportlicher Höchstleistung bis zu stillen Naturerlebnissen. Von technischer Präzision bis zu kreativer Freiheit. Von familienfreundlichen Angeboten bis zu hochalpinen Herausforderungen.
Während sich die Welt im März 2027 auf die Wettkämpfe konzentriert, erlebt ihr eine Region, die weit mehr zu bieten hat als sportliche Höchstleistungen. Winterwandern durch verschneite Landschaften, stille Momente in den Bergen, regionale Kultur, gelebte Traditionen und authentische Begegnungen gehören ebenso zum Winter im Montafon wie Skifahren, Freeriden oder Weltcupstrecken.
Die Vielfalt der Disziplinen – von Slopestyle und Big Air bis zu Snowboardcross, Parallel-Slalom, Parallel-Riesenslalom, Skicross und Moguls – verteilt sich auf sechs Austragungsorte in drei Skigebieten, die jeweils ihren eigenen Charakter haben. Die Bewerbe finden abseits der regulären Pisten statt und somit ist der normale Skibetrieb jederzeit möglich. Ihr habt die Möglichkeit, euch während des Skifahrens einen Bewerb anzuschauen; wenn ihr keine Lust darauf habt, fahrt ihr einfach dran vorbei.
Die Welt schaut 2027 ins Montafon. Im Mittelpunkt steht eine Region, die unterschiedlichste Formen des Wintersports und Wintererlebens miteinander verbindet – und genau darin ihre besondere Stärke findet.
Drei Höhepunkte im MontafonHier findet ihr euren Wintertraum in der malerischen Landschaft, wo schneebedeckte Berge majestätisch in den Himmel ragen und die Stille der Natur euch umgibt.
Authentisch und persönlich
Einheimische empfangen euch mit herzlicher Gastfreundschaft. Sie sind stets bereit, ihre Geschichten zu teilen. Sagen und Mythen sind zu lebendigen Traditionen geworden.
Mit der Bergbahn nach oben
Nicht weniger als 233 Pistenkilometer in schneesicheren Höhen von 650 bis 2400 m sorgen für unvergleichliche Abwechslung in den fünf Montafoner Skigebieten.
Einfache Anreise per Bahn
Hier findet ihr alle Infos zu den öffentlichen Anreisemöglichkeiten. Ob mit der Bahn oder mit dem Bus, so kommt ihr bequem ans Ziel.
Eure Gastgeber:innen
Der Geruch von Zirbe in der Luft, die freundlichen Menschen, die euch mit einem Lächeln auf den Lippen willkommen heissen. Ihr werdet mit einem warmen „Grüass Di“ im einzigartigen Montafoner Dialekt begrüsst - spürt die Montafoner Herzlichkeit hautnah.
Die Montafoner Tracht, die die Traditionen und Kultur widerspiegelt oder ein Montafonertisch, modern adaptiert oder original historisch in den typisch eingerichteten Räumen lassen euch die Tradition erleben und spüren. Lernt die Menschen kennen, die seit Generationen schon hier leben und lauscht ihren Geschichten – vielleicht verrät euch der ein oder andere seinen Lieblingsort.
Kreiert authentische Erlebnisse, lauscht dem Dialekt und erlebt die Authentizität der Montafonerinnen und Montafoner hautnah. Ihre Freundlichkeit und Offenheit machen eure Ferien zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Top Bergerlebnisse
Pistenvielfalt in fünf Skigebieten: Geniesst glitzernden Pulverschnee, bestens präparierte Pisten und moderne Bergbahnen und Skilifte.
Abseits der Piste: Auch abseits der Piste habt ihr viele Möglichkeiten, aktiv in der Natur zu sein. Egal ob beim Skitourengehen, Schlitteln, Eisklettern oder Langlaufen.
Winterwandern und Schneeschuhwandern: Tief verschneite Landschaften, klirrende Winterluft und ein klarer Blick auf die Montafoner Berge – beim Winter- oder Schneeschuhwandern findet ihr Ruhe und Freiheit und könnt die traumhaften Winterlandschaften von Verwall, Silvretta und Rätikon in eurem eigenen Tempo erkunden.
Urige Hütten und Bergrestaurants: Herzhafte Gerichte und Montafoner Gastfreundschaft erwarten euch.
Veranstaltungswinter: Erlebt Geselligkeit auf und neben der Piste bei den verschiedensten Veranstaltungen im Winter.
Impressionen
Fünf einzigartige WintersportgebieteMit zahlreichen 3000ern und 233 Pistenkilometern ist das Montafon der ideal Ort, um auf Ski oder Snowboard Kilometer zu sammeln. Familien fühlen sich auf den blauen Pisten wohl, während Racer:innen die schwarzen Abfahrten erkunden: Abwechslung ist garantiert!
Silvretta Montafon: Bühne des internationalen Spitzensports
Hier trifft Adrenalin auf Präzision. Kein Zufall, dass 2027 einige Disziplinen der FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaften hier ausgetragen werden.
Der Familien- und Erlebnisberg Golm
Für Familien & Spitzenleistungen: Spielerisch gelingen hier die ersten Schwünge, während zugleich die Moguls Weltmeisterschaften im Buckelpistenfahren ausgetragen werden.
Skigebiet Gargellen: Traumschnee bis zur Talstation
Das Winterdorf gilt als Geheimtipp für Schneebegeisterte. 2027 werden hier die Weltmeisterschaften im Snowboard Parallelbewerb für internationale Aufmerksamkeit sorgen.
Kristberg: Der Geniesserberg im Montafon
Ob auf Ski, bei einer gemütlichen Schneeschuhwanderung, einer Auszeit in der Wintersonne oder bei Gerichten aus regionalen Zutaten – hier steht der Genuss im Mittelpunkt.
Die schönsten Berghütten
Kapellrestaurant 2.0: Auf 1.850 Metern Höhe über Schruns begann eine neue Ära: Das Kapellrestaurant wurde umfassend erneuert. Ein neuer Anbau mit Bar und Terrasse, ein renoviertes Treppenhaus mit Aufzug sowie ein völlig neu gestaltetes Obergeschoss mit Weinlokal, Kaminlounge und gemütlichen Stuben machen den Besuch noch attraktiver. Auch eine zusätzliche Sonnenterrasse mit traumhaftem Ausblick entstand. Im Winter 2025/26 öffnete das Kapellrestaurant wieder seine Türen und verbindet alpine Tradition mit zeitgemässem Genuss.
Bergrestaurant Grüneck: Auch am Erlebnisberg Golm erwartet euch ein kulinarischer Höhepunkt. Das bisherige Panorama-Restaurant wurde durch einen kompletten Neubau ersetzt. Das neue Restaurant Grüneck wird familienfreundlich und modern, mit einem Self-Order-Restaurant, eigenem Kinderrestaurant für Schulgruppen und Skischulkurse, À-la-carte-Restaurant, Sportshop mit Skiverleih und Skischulbüro. Auch ein Skikindergarten, der im Sommer als Spielplatz im Innenbereich dient, findet dort seinen Platz. Mit grosszügigen Flächen, durchdachter Infrastruktur und viel Platz zum Geniessen wurde das Restaurant Grüneck im Winter 2025/26 zum neuen Treffpunkt für die ganze Familie.
Kulinarik-Tipp "Zu Tisch im Muntafu" – das Kochbuch für bewusste Geniesser:innen
Top-Events
FIS Snowboard, Freestyle & Freeski Weltmeisterschaften 2027
2027 wird das Montafon zum Schauplatz der FIS Snowboard, Freestyle und Freeski Weltmeisterschaften – der grössten Wintersportveranstaltung, die Vorarlberg je erlebt hat.
Ski Opening Montafon
Startet gemeinsam mit den Montafoner:innen in einen unvergesslichen Winter in traumhafter Kulisse. Geniesst die Zeit auf den Pisten und das Glitzern des Schnees.
Montafoner Winterzauber
Die schönste und zugleich besinnlichste Zeit des Jahres wird im Montafon zu einem klingenden Erlebnis – mit einer stimmungsvollen Mischung aus Tradition und Musik der verschiedensten Genres.
Montafon Tourismus
Montafonerstrasse 21
6780 Schruns
Telefon: +43 50 6686