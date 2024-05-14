Glitzernder Pulverschnee, bestens präparierte Pisten, moderne Bahnen, internationale Wettbewerbe und persönliche Begegnungen: Alpine Vielfalt mit Charme.

Vom 6. bis 21. März 2027 wird das Montafon zum Treffpunkt der internationalen Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Szene. In drei Skigebieten, an sechs Austragungsorten werden insgesamt 31 Weltmeistertitel vergeben.

Die FIS Snowboard, Freestyle und Freeski WM 2027 führt im Montafon zusammen, was die Region seit Langem auszeichnet: unterschiedlichste Facetten des Wintersports und Wintererlebens. Von sportlicher Höchstleistung bis zu stillen Naturerlebnissen. Von technischer Präzision bis zu kreativer Freiheit. Von familienfreundlichen Angeboten bis zu hochalpinen Herausforderungen.

Während sich die Welt im März 2027 auf die Wettkämpfe konzentriert, erlebt ihr eine Region, die weit mehr zu bieten hat als sportliche Höchstleistungen. Winterwandern durch verschneite Landschaften, stille Momente in den Bergen, regionale Kultur, gelebte Traditionen und authentische Begegnungen gehören ebenso zum Winter im Montafon wie Skifahren, Freeriden oder Weltcupstrecken.

Die Vielfalt der Disziplinen – von Slopestyle und Big Air bis zu Snowboardcross, Parallel-Slalom, Parallel-Riesenslalom, Skicross und Moguls – verteilt sich auf sechs Austragungsorte in drei Skigebieten, die jeweils ihren eigenen Charakter haben. Die Bewerbe finden abseits der regulären Pisten statt und somit ist der normale Skibetrieb jederzeit möglich. Ihr habt die Möglichkeit, euch während des Skifahrens einen Bewerb anzuschauen; wenn ihr keine Lust darauf habt, fahrt ihr einfach dran vorbei.

Die Welt schaut 2027 ins Montafon. Im Mittelpunkt steht eine Region, die unterschiedlichste Formen des Wintersports und Wintererlebens miteinander verbindet – und genau darin ihre besondere Stärke findet.