Beleuchteter Grazer Uhrturm bei Nacht im Winter, verschneite Bäume und Schlossberg rundherum.
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Erlebnisregion Graz
Stadt. Land. Lichterglanz: Adventzauber in der Erlebnisregion Graz

Graz begeistert das ganze Jahr über mit mediterranem Flair, historischer Architektur, kreativen Hotspots, kulinarischen Highlights und lebendiger Kultur.

Die Grazer Altstadt mit ihren roten Dächern, verwinkelten Gassen und barocken Schätzen lädt zu Entdeckungsreisen ein, während Museen und Galerien Inspiration und Staunen garantieren.

Graz ist nicht nur die zweitgrösste Stadt Österreichs, sondern auch die einzige GenussHauptstadt des Landes und City of Design. Gotik, Renaissance und Barock treffen auf moderne Architektur, die Grazer Stadtkrone, die unvergleichliche rote Dachlandschaft und die versteckten Innenhöfe machen die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auch das barocke Schloss Eggenberg trägt diese besondere Auszeichnung.

In der Vorweihnachtszeit zeigt sich Graz von seiner schönsten Seite. Die Grazer Innenstadt verzaubert mit prachtvoll geschmückten Plätzen und Gassen, 15 Adventmärkten in Gehdistanz und kulturellen Highlights. Vom Hauptplatz mit seinem Lichtermeer bis zur weltweit grössten Eiskrippe im Landhaushof entfaltet sich ein Adventerlebnis, das Besucher staunen lässt. Urbanes Flair, Handwerkskunst und festliche Kulinarik sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Zwischen den „Falling Christmas Trees“, Designmärkten und Kunsthandwerk zeigt sich Graz im besten Licht – warm, glitzernd und ein bisschen magisch.

Nur wenige Minuten von der Altstadt entfernt beginnt eine ruhigere Form des Advents. Kleine, feine Adventmärkte in den Gemeinden, regionale Schmankerl, lebendiges Brauchtum und liebevoll geschmückte Höfe laden zum Innehalten ein. Gerade dieser Kontrast macht den Reiz der Erlebnisregion Graz aus: Zwischen dem hell erleuchteten Schlossberg, den winterlichen Hügeln der Lipizzanerheimat und dem Lichterpark LUMAGICA liegen nur wenige Kilometer – aber eine grosse Vielfalt an Eindrücken.

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Drei Highlights der Erlebnisregion Graz

Die Grazer Innenstadt verzaubert mit prachtvoll geschmückten Plätzen und Gassen, Adventmärkten und kulturellen Highlights. Urbanes Flair, Handwerkskunst und festliche Kulinarik sorgen für ein abwechslungsreiches Programm in der Stadt.

GenussHauptstadt

Es wird aufgetischt – in traditionellen steirischen Lokalen, modernen stylischen Restaurants und Bars, gemütlichen Cafés und fast an jeder Ecke an den Adventmärkten.

Kulinarische Exzellenz

UNESCO- Weltkulturerbe

Die Altstadt mit ihren verwinkelten Gassen, Plätzen & Innenhöfen prägt das Stadtbild bis heute. Renaissance, Barock & moderne Architektur stehen hier nebeneinander.

Zu den Top Sehenswürdigkeiten

Glanzvoller Advent

Kunstvoll gestaltete Weihnachtsmärkte, regionale Köstlichkeiten, handgefertigte Geschenke und leuchtende Augen bei Gross und Klein.

Zur stimmungsvollen Winterwelt

15 Adventmärkte in der Grazer Altstadt

Die Advent- und Weihnachtsmärkte öffnen am 20. November 2026. Zwischen den stimmungsvollen Gassen des UNESCO-Weltkulturerbes präsentieren sich 15 liebevoll gestaltete Adventmärkte – alle in Gehdistanz und jeder mit seinem eigenen Charakter: von Regionalem und Traditionellem über Nachhaltiges, Kunsthandwerk und Angebote für Kinder bis hin zu internationalem Flair.

  • Christkindlmarkt vor dem Rathaus

  • Adventlounge in der Schmiedgasse

  • Advent am Eisernen Tor

  • Gutes aus aller Welt am Tummelplatz

  • Adventmarkt am Glockenspielplatz

  • Adventmarkt am Mehlplatz

  • Grieskindlmarkt am Nikolaiplatz

  • Christkindlmarkt am Südtirolerplatz

  • „Aufsteirern“ Weihnachtsmarkt am Schlossberg

  • Altgrazer Christkindlmarkt im Franziskanerviertel

  • Kinder-Advent in der Kleinen Neutorgasse

  • Adventmarkt im Joanneumsviertel

  • Kunsthandwerksmarkt am Färberplatz

  • Winter Wonderlend am Mariahilferplatz

  • Weihnacht am Karmeliterplatz

Adventmärkte hier entdecken

Winter-Empfehlungen

30 Jahre Eiskrippe im Landhaushof

Sie ist weltweit die grösste ihrer Art und zählt zu den Höhepunkten im Advent. Der finnische Eiskünstler Kimmo Frosti erschafft aus rund 35 Tonnen Eis ein Kunstwerk.

Zum magischen Anziehungspunkt

Eislaufparadies im Herzen der Stadt

Direkt unter dem Schlossberg erwartet die Besucher ein vielseitig nutzbares Areal auf rund 3.000 m² Eisfläche – ein Eislauf- & Wintersportparadies für die ganze Familie.

Zur Grazer Winterwelt

Lichterpark Lumagica bei Frohnleiten

Der beliebte Lichterpark verwandelt sich in eine eindrucksvolle Erlebniswelt, in der sich die Besucher auf eine leuchtende Reise durch verschiedene Farbwelten begeben.

Unvergessliches Erlebnis

Beleuchtete Skyline von Frohnleiten

Hier erfreut die romantisch beleuchtete Skyline. Vom Volkshauspark aus hat man einen einzigartigen Blick auf die Silhouette, die sich in der Mur wunderschön spiegelt.

Adventstimmung atmen

Impressionen

Weitere Aktivitäten

Wetterfest an Regentagen: Schlechtwettertipps

Kultur, Ausflugsziele, Sehenswürdigkeiten

Veranstaltungen: Konzerte, Festivals & Kulinarik

Stadt geniessen, Land erleben

Winter nach Advent

Kulinarik: Liebe geht bekanntlich durch den Magen und in der Erlebnisregion Graz ist das im Winter besonders spürbar. Als Österreichs einzige GenussHauptstadt verbindet Graz regionale Küche mit kreativer Gastronomie. Gemütliche Cafés werden zu Rückzugsorten, Restaurants zu Bühnen für feine Menüs und lange Abende. Genuss bedeutet hier Wärme, Zeit und Qualität und genau das macht den Winter so angenehm.

Kultur: Auch kulturell hat die Region einiges zu bieten: Museen und Galerien laden dazu ein, Geschichte, Design und zeitgenössische Kunst neu zu entdecken. Als UNESCO-Weltkulturerbe und City of Design verbindet Graz Tradition und Avantgarde auf aussergewöhnliche Weise. Ob Landeszeughaus, Kunsthaus oder geführte Rundgänge. Kultur bietet im Winter spannende Perspektiven und wohltuende Abwechslung.

Events: Dazu kommt ein vielseitiges Veranstaltungsprogramm, das die kalte Jahreszeit lebendig macht. Die Ballsaison bringt Eleganz und Bewegung in die Stadt, Bühnen und Kabaretts sorgen für grosse Auftritte und kleine Überraschungen.

Aktiv: Auch jenseits der Stadt bietet der Winter Raum für Bewegung. Beim Langlaufen zeigt sich die Erlebnisregion Graz weit, klar und entschleunigt. In der Lipizzanerheimat und rund um die Hebalm führen Loipen - ausgezeichnet mit dem Steirischen Loipengütesiegel - durch offene Landschaften, fern vom Trubel, nah an der Natur. Es geht nicht um Tempo oder Leistung, sondern um Rhythmus, frische Luft und den Blick über verschneite Weiten.

Winter in der Erlebnisregion Graz

Veranstaltungs­kalender in der Region Graz

Im gut gefüllten Veranstaltungskalender finden sich das ganze Jahr über zahlreiche Events für jeden Geschmack: Bläserkonzerte, Adventsingen, Designmarkt, Kunsthandwerk, „Falling Christmas Trees“, Lichterpark LUMAGICA uvm. sorgen für eine grosse Vielfalt an Eindrücken.

Klanglicht

23.10.2026 – 7.11.2026
Graz

Ende Oktober erstrahlt Graz zum elften Mal im magischen Rausch aus Licht und Klang. An bestimmten Abenden verwandelt das Kunstfestival Klanglicht das Schloss Eggenberg in faszinierende Licht- und Klanginstallationen.

Licht- und Klangkunst

Lumagica Frohnleiten

13.11.2026 – 10.1.2027
Graz

Der beliebte Lichterpark am Golfclub Murhof bei Frohnleiten verwandelt sich bereits zum fünften Mal in eine eindrucksvolle Erlebniswelt, in der sich die Besucher auf eine leuchtende Reise durch verschiedene Farbwelten begeben.

Erlebnis für die Familie

Glanzvoller Advent

1.12.2026 – 31.12.2026
Graz

Kunstvoll gestaltete Weihnachtsmärkte, regionale Köstlichkeiten, handgefertigte Geschenke, warmer Lichterglanz, festliche Musik und der Duft nach Zimt und Maroni verwandeln Stadt & Land in eine stimmungsvolle Winterwelt.

Lichterglanz & Kultur

Winterzirkus Cirque Noël

18.–29.12.2026 / 02.–08.01.2027
Graz

Ein Fest für alle, die moderne Zirkuskunst und kulturelle Highlights schätzen. Gespielt wird im „Canon“ von Gravity & Other Myths aus Australien und „Secrets“ der Campañia de Circo „eia" aus Spanien.

Zirkusgeschichten in Graz

Silvesterspektakel in Graz

31.12.2026
Graz

Wasser, Feuer, Laser und Licht werden zu einer imposanten Show vereint und beeindrucken mit einer überwältigenden Darbietung vor der Kulisse des Rathauses. Faszinierende Videoprojektionen auf einer Wasserleinwand machen den Jahreswechsel zum Highlight.

Silvester in der Erlebnisregion

Styriarte Silvesterkonzert

31.12.2026
Graz

Im festlichen Stefaniensaal sorgen das Grazer Orchester Recreation und der britische Weltstar Alma Deutscher mit eigenen Werken und denen von Johann Strauss bis Robert Stolz für einen stimmungsvollen Jahresabschluss.

Orchestermusik/Walzerklänge

Hotelempfehlungen aus der Erlebnisregion Graz

Grand Hôtel Wiesler in Graz

Direkt an der Mur und nur wenige Schritte von der Altstadt entfernt, verbindet das Haus historische Architektur mit modernem Design und zeitgenössischer Kunst.

Angebote entdecken

Boutiquehotel Aiola Living in Graz

Mit zentraler Lage, Highlights und Lifestyle-Angeboten direkt vor der Tür, bietet das Hotel nicht nur eine komfortable Unterkunft, sondern ein komplettes Stadterlebnis.

Angebote entdecken

Kai 36: Genussmomente in Graz

Ein stilvoller Rückzugsort direkt an der Mur für alle, die Stadtleben und Entspannung verbinden möchten. Highlight ist der Rooftop-Pool über den Dächern der Stadt.

Angebote entdecken

Parkhotel Graz

Das Parkhotel Graz verbindet zeitlose Eleganz mit entspannter Atmosphäre. Umgeben von Grün und doch zentral gelegen, ist es ein Ort zum Ankommen und Durchatmen.

Angebote entdecken

Kulinarischer Geheimtipp

Fine Dining Erlebnisregion GrazGaumenfreuden für jeden Geschmack
Kontakt
Kontaktdaten

Tourismusinformation Region Graz

Herrengasse 16

8010 Graz

Telefon: +43 316 8075-0

erlebnis@regiongraz.at
www.regiongraz.at

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