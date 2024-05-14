Graz begeistert das ganze Jahr über mit mediterranem Flair, historischer Architektur, kreativen Hotspots, kulinarischen Highlights und lebendiger Kultur.

Die Grazer Altstadt mit ihren roten Dächern, verwinkelten Gassen und barocken Schätzen lädt zu Entdeckungsreisen ein, während Museen und Galerien Inspiration und Staunen garantieren.

Graz ist nicht nur die zweitgrösste Stadt Österreichs, sondern auch die einzige GenussHauptstadt des Landes und City of Design. Gotik, Renaissance und Barock treffen auf moderne Architektur, die Grazer Stadtkrone, die unvergleichliche rote Dachlandschaft und die versteckten Innenhöfe machen die Altstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe. Auch das barocke Schloss Eggenberg trägt diese besondere Auszeichnung.

In der Vorweihnachtszeit zeigt sich Graz von seiner schönsten Seite. Die Grazer Innenstadt verzaubert mit prachtvoll geschmückten Plätzen und Gassen, 15 Adventmärkten in Gehdistanz und kulturellen Highlights. Vom Hauptplatz mit seinem Lichtermeer bis zur weltweit grössten Eiskrippe im Landhaushof entfaltet sich ein Adventerlebnis, das Besucher staunen lässt. Urbanes Flair, Handwerkskunst und festliche Kulinarik sorgen für ein abwechslungsreiches Programm. Zwischen den „Falling Christmas Trees“, Designmärkten und Kunsthandwerk zeigt sich Graz im besten Licht – warm, glitzernd und ein bisschen magisch.

Nur wenige Minuten von der Altstadt entfernt beginnt eine ruhigere Form des Advents. Kleine, feine Adventmärkte in den Gemeinden, regionale Schmankerl, lebendiges Brauchtum und liebevoll geschmückte Höfe laden zum Innehalten ein. Gerade dieser Kontrast macht den Reiz der Erlebnisregion Graz aus: Zwischen dem hell erleuchteten Schlossberg, den winterlichen Hügeln der Lipizzanerheimat und dem Lichterpark LUMAGICA liegen nur wenige Kilometer – aber eine grosse Vielfalt an Eindrücken.