Das Hochplateau der Region Seefeld in Tirol ist ein Ort, wo Begegnungen und Erlebnisse in Erinnerung bleiben.

Kennt ihr dieses Gefühl? Wenn man so richtig obenauf ist? Wenn man vom Gipfel die Aussicht ins Tal geniesst, oder auf der Sauna-Terrasse die Seele einfach baumeln lässt? Wenn die Antwort auf diese Frage nein lautet… dann wird es höchste Zeit Ferien in der Region Seefeld zu planen.

Das ausgedehnte Hochplateau auf einer schneesicheren Höhe von 1'200 Metern ist im Winter ein Paradies für Naturliebhaber:innen und Genuss-Sportler:innen. Nahe der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck erwartet euch eine beeindruckende Landschaft mit breiten Winterwanderwegen, abwechslungsreichen Naturschlittelbahnen, familienfreundlichen Pisten und schier endlosen Loipen. Gemütliche Hütten laden mit köstlichen Speisen am knisternden Kaminfeuer zum Verweilen ein und in der charmanten Fussgängerzone warten kleine Cafés, traditionelle Restaurants und exklusive Boutiquen auf euch.

Hier oben eröffnet sich ein einzigartiges Lebensgefühl: Nahe der Zugspitze, eingebettet zwischen dem Wettersteingebirge und dem Naturpark Karwendel, doch auch nur 20 km von Innsbruck entfernt, spürt man das Leben in all seinen wundervollen Facetten. Die majestätische Berglandschaft schenkt Weite und Raum, um die tiefverschneite Winterwelt in vollen Zügen zu geniessen. Der sonnige Winter verleiht dem Langlaufen, Winterwandern und alpinen Skifahren eine besondere Magie.

Lasst euch von den natürlichen Schönheiten und der herzlichen Gastfreundschaft der Region verzaubern, entdeckt die fünf Orte Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith und Scharnitz und erlebt Winterferien, die unvergesslich bleiben.