Region Seefeld
Genusswinter zwischen Loipe, Sauna & Kaiserschmarrn
Einleitung
Kennt ihr dieses Gefühl? Wenn man so richtig obenauf ist? Wenn man vom Gipfel die Aussicht ins Tal geniesst, oder auf der Sauna-Terrasse die Seele einfach baumeln lässt? Wenn die Antwort auf diese Frage nein lautet… dann wird es höchste Zeit Ferien in der Region Seefeld zu planen.
Das ausgedehnte Hochplateau auf einer schneesicheren Höhe von 1'200 Metern ist im Winter ein Paradies für Naturliebhaber:innen und Genuss-Sportler:innen. Nahe der Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck erwartet euch eine beeindruckende Landschaft mit breiten Winterwanderwegen, abwechslungsreichen Naturschlittelbahnen, familienfreundlichen Pisten und schier endlosen Loipen. Gemütliche Hütten laden mit köstlichen Speisen am knisternden Kaminfeuer zum Verweilen ein und in der charmanten Fussgängerzone warten kleine Cafés, traditionelle Restaurants und exklusive Boutiquen auf euch.
Hier oben eröffnet sich ein einzigartiges Lebensgefühl: Nahe der Zugspitze, eingebettet zwischen dem Wettersteingebirge und dem Naturpark Karwendel, doch auch nur 20 km von Innsbruck entfernt, spürt man das Leben in all seinen wundervollen Facetten. Die majestätische Berglandschaft schenkt Weite und Raum, um die tiefverschneite Winterwelt in vollen Zügen zu geniessen. Der sonnige Winter verleiht dem Langlaufen, Winterwandern und alpinen Skifahren eine besondere Magie.
Lasst euch von den natürlichen Schönheiten und der herzlichen Gastfreundschaft der Region verzaubern, entdeckt die fünf Orte Seefeld, Leutasch, Mösern, Reith und Scharnitz und erlebt Winterferien, die unvergesslich bleiben.
Drei Highlights in SeefeldSeid dem Glücksgefühl ganz nah: beim gemeinsamen Wandern und Langlaufen durch die verschneite Landschaft.
Weitläufiges Langlauf-Paradies
Die schneesichere Region eignet sich hervorragend zum Langlaufen! Gut 245 Loipenkilometer für alle Leistungsstufen verbinden die fünf Orte im Winter.
Winterwanderwelt
Das gut beschilderte Winterwandernetz lädt ein, Wanderungen auf breiten, geräumten Wegen in einer unberührten Winterlandschaft zu geniessen.
Wellness und Genuss
Erholungsvielfalt garantiert eine grosse Auswahl an Wellnesshotels mit der Natur direkt vor der Hoteltür. Mit der Bahn erreicht man Seefeld in nur 4:30 h von Zürich.
Top Bergerlebnisse
Advent und Weihnachtsmarkt: Eine stimmungsvolle Weihnachtszeit verspricht der Christkindlmarkt in der Seefelder Fussgängerzone, der von 20. November bis 6. Januar täglich von 14-21 Uhr geöffnet hat.
Ausflug nach Mösern: Entdeckt die Friedensglocke und geniesst den Ausblick ins Inntal, spaziert um den verschneiten Möserer See oder lauft darauf Eis.
Weitwandern am Hochplateau: Auf diesen Wegen geht es einfach und ohne besondere Ausrüstung auf mehrere Etappen durch den knirschenden Schnee.
Höhenloipe in Wildmoos: Mit dem Katzenkopflift oder Wildmoosbus kostenlos nach Wildmoos – zu sanften Wäldern, sonnigen Lichtungen & gemütlichen Hütten.
Schlittelspass: für Gross und Klein versprechen zahlreiche Naturrodelbahnen und Verleihstellen. Unser Tipp: das aufregende Nachtschlitteln am Katzenkopf.
Biathlon: Ideale Trainingsbedingungen für Biathlon-Profis wie auch Einstiegskurse für die faszinierende Sport-Kombi entdecken.
Aktivitäten auf und abseits der Piste
Ski Alpin: Echtes Pistenvergnügen
Ski Alpin auf Tirols Hochplateau heisst Skifahren für Geniesser:innen in fünf sonnigen Skigebieten.
Wellness
Ausgezeichnete Wellnesshotels, erholsame Day Spa Angebote und zwei Erlebnisbäder mit grossem Saunabereich erwarten euch.
Eislaufen und Eisstockschiessen
Die Natur- und Kunsteisbahn bietet genügend Raum zum Eislaufen und Spielen auf dem Eis.
Trailrunning
Vorgeplante Wintertrails anhand von GPX-Daten entdecken oder auf präparierten Winterwanderwegen einfach loslaufen.
Alpaka Spaziergang
Beim kuscheligsten Wandererlebnis des Winters werdet ihr von gutmütigen Alpakas durch den Schnee begleitet.
KiS - Kunst in Seefeld
Die Sammlung des Galeristen Rafael Jablonka zeigt Kunstwerke von Weltniveau in der Alten Feuerwehrhalle in Seefeld.
Fackelwanderung
Bei flackerndem Fackelschein in stiller Winternacht präsentiert sich das verschneite Panorama von seiner exklusivsten Seite.
Pferdekutschenfahren
Erlebt eine unvergleichlich romantische Fahrt im Kutschen-Fiaker & individuelle Panoramatouren durch die Genussregion.
Impressionen
Winterliche Atmosphäre im Ort Seefeld
Im historischen Ortszentrum von Seefeld herrscht reges Treiben in einer gemütlichen Atmosphäre: charmante Cafès und Restaurants, ausgesuchte Boutiquen und traditionelle Geschäfte sowie ein Casino erwarten euch.
Vom Zentrum aus erreicht ihr fussläufig den Wildsee sowie das bekannte Seekirchl. Hier herrscht Winterstimmung pur, denn um das Wahrzeichen herum verteilen sich Langlaufloipen, ein Eislaufplatz, Eisstockbahnen und ein Schlittelhügel für Kinder.
Und wenn es dunkel wird, sollte man unbedingt den 100'000 Lichterweg entdecken.
Besonders schön ist auch der Advent in der Region Seefeld mit stimmungsvollen Weihnachtsmärkten, Konzerten uvm.
Die schönsten Berghütten
Polis Hütte: Auf der Sonnenterrasse im Leutaschtal geniesst ihr im Liegestuhl hausgemachten Kuchen mit einer Tasse Kaffee oder einer "Heissen Marille" (Marille = Aprikose).
Wildmoosalm: Sowohl über Winterwanderwege als auch Langlaufloipen, per Bus oder Kutsche erreichbar. Besonders beliebt: der köstliche Apfelstrudel.
Lottenseehütte: Die 1968 von der Gastgeberfamilie erbaute Hütte bietet ein behagliches Ambiente und traditionelle Tiroler Küche von Knödel bis Kaiserschmarrn.
j'auszeit: Direkt an der Loipe A6 gelegen, bietet der familiäre Loipenausschank „j‘auszeit“ ein gemütliches und sonniges Plätzchen für eine erholsame Pause während des Langlaufens oder Spazierens.
Hämmermoosalm: Sie liegt wunderschön am Anfang des Gaistals (1.417m), ist ganzjährig bewirtschaftet und auch für Familien gut und einfach erreichbar.
Top-Kulinarik-Tipp: Exklusives Winterpicknick am Feuerkorb
Adventmärkte und Veranstaltungen in der Region
Seefelder Weihnachtsmarkt
In der Seefelder Fussgängerzone erwartet Besucher ein Christkindlmarkt mit charmanten Hütten im Blockhausstil: Kulinarische Köstlichkeiten, Glühwein, Punsch, regionales Kunsthandwerk, liebevolle Geschenkideen uvm.
Leutascher Kapellenadvent
Taucht ein in die magische Atmosphäre des Leutascher Kapellenadvents, einem einzigartigen Event, der euch auf eine besinnliche Reise durch die winterliche Landschaft in Leutasch führt.
Klingender Advent mit Semino Rossi
Erlebt die zauberhafte Stimmung des Klingenden Advents auf dem idyllischen Seefelder Plateau. Freut euch auf zwei unvergessliche Abende voller stimmungsvoller Musik, festlicher Atmosphäre und winterlicher Magie.
Ganghoferlauf in Leutasch
Zwei Tage voller sportlicher Leidenschaft, perfekt gespurter Loipen und echter Hochplateau-Atmosphäre warten erneut auf Langlaufbegeisterte. Ob Klassik, Skating, Volkslauf oder Fun Race - das passende Rennen für jeden.
Region Seefeld – Tirols Hochplateau
Bahnhofplatz 115
6099 Seefeld
Telefon: +43 5 0880