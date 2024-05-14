Serfaus-Fiss-Ladis
Momente, die bleiben
Einleitung
Hab Sonne im Herzen, ob's stürmt oder schneit – die Bewohner der drei Bergdörfer Serfaus, Fiss und Ladis wissen genau, worauf es ankommt. Gastfreundschaft, Gemeinschaft und der Glaube an althergebrachte Werte sind fest in ihren Traditionen verankert. Nirgendwo sonst in den Alpen liegen Herzlichkeit, exzellenter Service und ein unvergleichliches Bergpanorama so nah beieinander.
Die drei Bergdörfer thronen auf einer Sonnenterrasse ab 1200 Metern Höhe und sind ideale Ausgangspunkte für 214 bestens präparierte Pistenkilometer und zahlreiche Schnee-Erlebnisse. Fernab vom Alltag können sich die Gäste hier auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren: unvergessliche Momente voller Herzlichkeit mit den Liebsten. Und das in einer atemberaubenden Landschaft. Ob auf oder abseits der Piste, beim SnowArt Genussfestival oder beim Sunrise Hexensee – die gemeinsame Zeit und die schönen Erlebnisse verbinden wie unsichtbarer Klebstoff.
Wenn die ersten Sonnenstrahlen die verschneiten Berggipfel küssen, erwacht die Winterwelt von Serfaus-Fiss-Ladis zum Leben. Frühaufsteher, die den magischen Moment des Sonnenaufgangs beim Sunrise Hexensee erleben wollen, sind die glücklichen Ersten, die allein die Pisten hinunter sausen. Fröhliches Kinderlachen schallt über den Tag aus der Kinderschneealm, aus dem Murmlipark und aus Bertas Kinderland. Die Skizwerge spielen mit den Maskottchen Murmli und Berta und können es kaum erwarten, ihre ersten Schwünge in den Schnee zu zaubern.
Drei Highlights in Serfaus-Fiss-LadisWinterferien in Serfaus-Fiss-Ladis sind für die ganze Familie eine Schatzkiste voller unvergesslicher Erlebnisse. Die 214 Kilometer Pisten bieten sowohl Anfängern als auch Profis perfekte Bedingungen. Und auch abseits der Pisten warten Highlights für Gross und Klein.
Familien- und Freizeitparadies entdecken
Die Region wurde mehrfach als familienfreundlichste Wintersportregion der Alpen ausgezeichnet. Kinder sind hier eine Herzensangelegenheit.
Einzigartige Lage: Sonnenreiches Hochplateau
Dank der aussergewöhnlichen Höhenlage des Skigebiets zwischen 1200 & 2828 Metern gilt Serfaus-Fiss-Ladis als besonders schneesicher und bietet daher eine lange Skisaison.
Neu ab Winter 2026/27: 8er Sesselbahn Plansegg
Sie wird ab Winter 2026/27 durch eine hochmoderne 8er-Sesselbahn ersetzt. Damit setzt die Seilbahn Komperdell GmbH auf mehr Qualität und Komfort.
Top-Empfehlungen aus Serfaus-Fiss-Ladis
Winterparadies für die ganze Familie
Für Familien ist die Region ein wahres Eldorado: Auf und abseits der Pisten kommt hier jeder auf seine Kosten.
Kids Night in Fiss
Jeden Donnerstag verwandeln sich das Familienrestaurant Sonnenburg und Bertas Kinderland in ein buntes Kinderparadies: Kinderanimation, Zaubershows, Funsport-Geräten uvm.
Serfauser Sauser: Flying Fox in Serfaus-Fiss-Ladis
Er trägt euch mit bis zu 65 km/h über 2000 m Länge durch die verschneite Landschaft – bis zu 85 m über dem Boden.
Fotopoints Serfaus-Fiss-Ladis
Vier neue Points laden dazu ein, die schönsten Ferienmomente festzuhalten. Vor beeindruckender Bergkulisse entstehen hier Fotos mit Panoramablick auf die Tiroler Alpen.
Top Bergerlebnisse
Winterwandern und Schneeschuhwandern: Aktive Feriengäste verbringen gerne ihre Zeit auf den weiss gepuderten Winterwanderwegen und Schneeschuhpfaden.
Schlitteln: Auf 8 km (Schlittelbahn Serfaus und Hexen-Schlittelbahn in Fiss) gleitet man durch eine traumhafte Berg- und Waldkulisse, atmet die frische Luft und geniesst das Sausen auf den heissen Kufen.
Langlaufen: Auf 30 km (davon 8,4 Kilometer Höhenloipen auf bis zu 2000 Meter Seehöhe) erstrecken sich weitläufige Loipen. Zudem gibt es 22 km Langlaufrouten.
Blick hinter die Kulissen: Wie kommt die Gondel auf das Seil? Wo parken die Seilbahnkabinen in der Nacht? Wie funktioniert die Beschneiung der Pisten etc.? Bei dieser Führung schaut ihr Mitarbeitern der Bergbahnen über die Schulter.
Impressionen
Aktivitäten abseits der PisteErholung, actionreiche Schneeabenteuer und unvergessliche Glücksmomente mit der gesamten Familie – das erwartet euch im schneesicheren Familienskigebiet am Fusse der Samnaungruppe. Eine wahre Schatztruhe mit vielen bunten Highlights.
Sunset Dinner Masner: Genuss pur
Fangt die letzten Sonnenstrahlen des Tages ein und geniesst die angebotenen Köstlichkeiten des Restaurants Monte Mare.
Sunrise Hexensee mit Bergfrühstück
Mit dem Masner Express zur Hexenseehütte auf 2588 Metern. Dort geniesst ihr beim Bergfrühstück in der Hexenseehütte die Panoramaaussicht.
Familienattraktion Fisser Flieger & Skyswing
Schwebt mit dem Fisser Flieger in 47 m über dem Boden. Wer sich gerne schnell durch die Luft wirbeln lässt, besucht den Skyswing in Fiss.
Die schönsten Berghütten
Restaurant Monte Mare: Es befindet sich mitten im Skigebiet in der Region Masner. Tipp: Sunset Dinner mit Pistenraupenfahrt.
Ski Lounge: Internationale kulinarische Highlights mit Tiroler Wurzeln gipfeln auf 2000 Meter Höhe.
Seealm Hög: Die Seealm Hög auf 1.820 Metern punktet mit offenem Design, Panoramablick auf den Högsee und trendiger Küche mit vegetarischen, veganen und Fischgerichten.
Genussrestaurant Zirbenhütte: Auf 2100 Meter Höhe locken kulinarische Leckerbissen aus der Region und ein sagenhafter Ausblick auf die umliegende Bergwelt. Tipp: Probiert die Fisser Gerstlsuppe oder das Gerstlrisotto.
Familienrestaurant Sonnenburg: Direkt oberhalb von Bertas Kinderland wartet die Sonnenburg mit leckeren Pizzen direkt aus dem Steinofen. Mit dem grossen Spielzimmer und Bertas Ski-TV bietet sie die perfekte Einkehrmöglichkeit für Familien.
Pistenbully Tour: Die Helden der Nacht in Aktion erleben
Top-Events in Serfaus-Fiss-Ladis
SnowArt Genussfestival
Winterzauber von Musik und Kulinarik in den ersten zwei Saisonwochenenden.
Serfaus: Adventure Night
Ein atemberaubendes und farbenprächtiges Spektakel mit Feuerwerk, Lasershow, Artisten und Akrobaten. Tipp: Nachtskilauf & Nachtschlitteln.
Nightflow in Fiss
Feuerwerk, coole Tänzer, waghalsige Akrobaten und die Schneesportlehrer der Skischule Fiss-Ladis rocken die Nightflowarena. Tipp: Nachtskilauf.
Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis
Gänsackerweg 2
6534 Serfaus
Telefon: +43 5476 6239