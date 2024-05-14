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Serfaus-Fiss-Ladis
Momente, die bleiben

Schneesicheres, sonniges, vielseitiges Hochplateau: 214 Pisten-KM, rund 2000 Sonnenstunden im Jahr & ein Angebot von Wintersport über Genuss bis zu Familienerlebnissen.

Hab Sonne im Herzen, ob's stürmt oder schneit – die Bewohner der drei Bergdörfer Serfaus, Fiss und Ladis wissen genau, worauf es ankommt. Gastfreundschaft, Gemeinschaft und der Glaube an althergebrachte Werte sind fest in ihren Traditionen verankert. Nirgendwo sonst in den Alpen liegen Herzlichkeit, exzellenter Service und ein unvergleichliches Bergpanorama so nah beieinander.

Die drei Bergdörfer thronen auf einer Sonnenterrasse ab 1200 Metern Höhe und sind ideale Ausgangspunkte für 214 bestens präparierte Pistenkilometer und zahlreiche Schnee-Erlebnisse. Fernab vom Alltag können sich die Gäste hier auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren: unvergessliche Momente voller Herzlichkeit mit den Liebsten. Und das in einer atemberaubenden Landschaft. Ob auf oder abseits der Piste, beim SnowArt Genussfestival oder beim Sunrise Hexensee – die gemeinsame Zeit und die schönen Erlebnisse verbinden wie unsichtbarer Klebstoff.

Wenn die ersten Sonnenstrahlen die verschneiten Berggipfel küssen, erwacht die Winterwelt von Serfaus-Fiss-Ladis zum Leben. Frühaufsteher, die den magischen Moment des Sonnenaufgangs beim Sunrise Hexensee erleben wollen, sind die glücklichen Ersten, die allein die Pisten hinunter sausen. Fröhliches Kinderlachen schallt über den Tag aus der Kinderschneealm, aus dem Murmlipark und aus Bertas Kinderland. Die Skizwerge spielen mit den Maskottchen Murmli und Berta und können es kaum erwarten, ihre ersten Schwünge in den Schnee zu zaubern.

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Facts and Figures
Pistenkilometer:214 km
Loipenkilometer:53 km Loipen & Routen
Präparierte Winterwanderwege:100 km
Anzahl Liftanlagen:68 Bahnen und Lifte
Skischulen:2 (Serfaus und Fiss-Ladis)
Höchster Punkt: Erreichbar vom SkigebietAussichtsplattform M1 am Masner, 2828m
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Skifahren
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Familien
Kontakt

Drei Highlights in Serfaus-Fiss-Ladis

Winterferien in Serfaus-Fiss-Ladis sind für die ganze Familie eine Schatzkiste voller unvergesslicher Erlebnisse. Die 214 Kilometer Pisten bieten sowohl Anfängern als auch Profis perfekte Bedingungen. Und auch abseits der Pisten warten Highlights für Gross und Klein.

Familien- und Freizeitparadies entdecken

Die Region wurde mehrfach als familienfreundlichste Wintersportregion der Alpen ausgezeichnet. Kinder sind hier eine Herzensangelegenheit.

Spannende Abenteuer

Einzigartige Lage: Sonnenreiches Hochplateau

Dank der aussergewöhnlichen Höhenlage des Skigebiets zwischen 1200 & 2828 Metern gilt Serfaus-Fiss-Ladis als besonders schneesicher und bietet daher eine lange Skisaison.

Facettenreiche Winterferien

Neu ab Winter 2026/27: 8er Sesselbahn Plansegg

Sie wird ab Winter 2026/27 durch eine hochmoderne 8er-Sesselbahn ersetzt. Damit setzt die Seilbahn Komperdell GmbH auf mehr Qualität und Komfort.

Mehr über den Neubau

Top-Empfehlungen aus Serfaus-Fiss-Ladis

Winterparadies für die ganze Familie

Für Familien ist die Region ein wahres Eldorado: Auf und abseits der Pisten kommt hier jeder auf seine Kosten.

Zum Familienparadies

Kids Night in Fiss

Jeden Donnerstag verwandeln sich das Familienrestaurant Sonnenburg und Bertas Kinderland in ein buntes Kinderparadies: Kinderanimation, Zaubershows, Funsport-Geräten uvm.

Action und Unterhaltung

Serfauser Sauser: Flying Fox in Serfaus-Fiss-Ladis

Er trägt euch mit bis zu 65 km/h über 2000 m Länge durch die verschneite Landschaft – bis zu 85 m über dem Boden.

Adrenalin pur

Fotopoints Serfaus-Fiss-Ladis

Vier neue Points laden dazu ein, die schönsten Ferienmomente festzuhalten. Vor beeindruckender Bergkulisse entstehen hier Fotos mit Panoramablick auf die Tiroler Alpen.

Hier entdecken

Skischulen: Skikurse für Klein & Gross

Hier lernen nicht nur Kinder richtig Skifahren – mit top-ausgebildeten Lehrer:innen, modernen Hilfsmitteln und liebevoll gestalteten Übungsbereichen.

Für Skifans ab 3 Jahren

Top Bergerlebnisse

  • Winterwandern und Schneeschuhwandern: Aktive Feriengäste verbringen gerne ihre Zeit auf den weiss gepuderten Winterwanderwegen und Schneeschuhpfaden.

  • Schlitteln: Auf 8 km (Schlittelbahn Serfaus und Hexen-Schlittelbahn in Fiss) gleitet man durch eine traumhafte Berg- und Waldkulisse, atmet die frische Luft und geniesst das Sausen auf den heissen Kufen.

  • Langlaufen: Auf 30 km (davon 8,4 Kilometer Höhenloipen auf bis zu 2000 Meter Seehöhe) erstrecken sich weitläufige Loipen. Zudem gibt es 22 km Langlaufrouten.

  • Blick hinter die Kulissen: Wie kommt die Gondel auf das Seil? Wo parken die Seilbahnkabinen in der Nacht? Wie funktioniert die Beschneiung der Pisten etc.? Bei dieser Führung schaut ihr Mitarbeitern der Bergbahnen über die Schulter.

Alle Winteraktivitäten hier entdecken

Impressionen

Familien-SchneeparadiesFür Familien, Aktive und Geniesser:innen

Aktivitäten abseits der Piste

Erholung, actionreiche Schneeabenteuer und unvergessliche Glücksmomente mit der gesamten Familie – das erwartet euch im schneesicheren Familienskigebiet am Fusse der Samnaungruppe. Eine wahre Schatztruhe mit vielen bunten Highlights.

Sunset Dinner Masner: Genuss pur

Fangt die letzten Sonnenstrahlen des Tages ein und geniesst die angebotenen Köstlichkeiten des Restaurants Monte Mare.

Genuss in allen Höhenlagen

Sunrise Hexensee mit Bergfrühstück

Mit dem Masner Express zur Hexenseehütte auf 2588 Metern. Dort geniesst ihr beim Bergfrühstück in der Hexenseehütte die Panoramaaussicht.

Mehr übers Sonnenaufgangsspektakel

Familienattraktion Fisser Flieger & Skyswing

Schwebt mit dem Fisser Flieger in 47 m über dem Boden. Wer sich gerne schnell durch die Luft wirbeln lässt, besucht den Skyswing in Fiss.

Nervenkitzel & Action in den Bergen

Eislaufen auf dem Natureis am Schlossweiher in Ladis

Zieht eure Runden bei einer einzigartigen Kulisse auf dem Eislaufplatz am Lader Schlossweiher. Für Spass und Unterhaltung ist auf jeden Fall gesorgt.

Spass für die ganze Familie
Empfehlungen für die Hütteneinkehr

Die schönsten Berghütten

  • Restaurant Monte Mare: Es befindet sich mitten im Skigebiet in der Region Masner. Tipp: Sunset Dinner mit Pistenraupenfahrt.

  • Ski Lounge: Internationale kulinarische Highlights mit Tiroler Wurzeln gipfeln auf 2000 Meter Höhe.

  • Seealm Hög: Die Seealm Hög auf 1.820 Metern punktet mit offenem Design, Panoramablick auf den Högsee und trendiger Küche mit vegetarischen, veganen und Fischgerichten.

  • Genussrestaurant Zirbenhütte: Auf 2100 Meter Höhe locken kulinarische Leckerbissen aus der Region und ein sagenhafter Ausblick auf die umliegende Bergwelt. Tipp: Probiert die Fisser Gerstlsuppe oder das Gerstlrisotto.

  • Familienrestaurant Sonnenburg: Direkt oberhalb von Bertas Kinderland wartet die Sonnenburg mit leckeren Pizzen direkt aus dem Steinofen. Mit dem grossen Spielzimmer und Bertas Ski-TV bietet sie die perfekte Einkehrmöglichkeit für Familien.

Erlebnis und Genuss im Winter

Pistenbully Tour: Die Helden der Nacht in Aktion erleben

Für Technikfans und AbenteurerWeitere Erlebnisse entdecken

Top-Events in Serfaus-Fiss-Ladis

SnowArt Genussfestival

4.-6.12. / 11.-13.12.2026
Serfaus-Fiss-Ladis

Winterzauber von Musik und Kulinarik in den ersten zwei Saisonwochenenden.

Zum Event

Serfaus: Adventure Night

Bergstation Komperdellbahn

Ein atemberaubendes und farbenprächtiges Spektakel mit Feuerwerk, Lasershow, Artisten und Akrobaten. Tipp: Nachtskilauf & Nachtschlitteln.

Zum Event

Nightflow in Fiss

Auf der Möseralm in Fiss

Feuerwerk, coole Tänzer, waghalsige Akrobaten und die Schneesportlehrer der Skischule Fiss-Ladis rocken die Nightflowarena. Tipp: Nachtskilauf.

Zum Event

Magic Ladis: Fire & Ice

Lader Schlossweiher, Ladis

Eine bewegende Geschichte über Leidenschaft und Lebensspuren – untermalt von Feuer, Eis, mystischen Figuren und eindrucksvoller Eiskunstlaufshow.

Zum Event
Kontakt
Kontaktdaten

Tourismusverband Serfaus-Fiss-Ladis

Gänsackerweg 2

6534 Serfaus

Telefon: +43 5476 6239

info@serfaus-fiss-ladis.at
www.serfaus-fiss-ladis.at

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