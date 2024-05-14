Schneesicheres, sonniges, vielseitiges Hochplateau: 214 Pisten-KM, rund 2000 Sonnenstunden im Jahr & ein Angebot von Wintersport über Genuss bis zu Familienerlebnissen.

Hab Sonne im Herzen, ob's stürmt oder schneit – die Bewohner der drei Bergdörfer Serfaus, Fiss und Ladis wissen genau, worauf es ankommt. Gastfreundschaft, Gemeinschaft und der Glaube an althergebrachte Werte sind fest in ihren Traditionen verankert. Nirgendwo sonst in den Alpen liegen Herzlichkeit, exzellenter Service und ein unvergleichliches Bergpanorama so nah beieinander.

Die drei Bergdörfer thronen auf einer Sonnenterrasse ab 1200 Metern Höhe und sind ideale Ausgangspunkte für 214 bestens präparierte Pistenkilometer und zahlreiche Schnee-Erlebnisse. Fernab vom Alltag können sich die Gäste hier auf die wichtigen Dinge im Leben konzentrieren: unvergessliche Momente voller Herzlichkeit mit den Liebsten. Und das in einer atemberaubenden Landschaft. Ob auf oder abseits der Piste, beim SnowArt Genussfestival oder beim Sunrise Hexensee – die gemeinsame Zeit und die schönen Erlebnisse verbinden wie unsichtbarer Klebstoff.

Wenn die ersten Sonnenstrahlen die verschneiten Berggipfel küssen, erwacht die Winterwelt von Serfaus-Fiss-Ladis zum Leben. Frühaufsteher, die den magischen Moment des Sonnenaufgangs beim Sunrise Hexensee erleben wollen, sind die glücklichen Ersten, die allein die Pisten hinunter sausen. Fröhliches Kinderlachen schallt über den Tag aus der Kinderschneealm, aus dem Murmlipark und aus Bertas Kinderland. Die Skizwerge spielen mit den Maskottchen Murmli und Berta und können es kaum erwarten, ihre ersten Schwünge in den Schnee zu zaubern.