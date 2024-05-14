Die außergewöhnlichsten Unterkünfte in Österreich

Airstream Trailer Hotel Daniel Wien - Innen
Vom Einschlafen hoch in den Bäumen bis hin zum Aufwachen neben Dinosauriern: Einfach mal den nächsten Urlaub in Österreich zu einem Wow-Moment machen.

Vom Iglu in den Alpen bis zur Designer-Suite am Waldrand: In Österreich wird die Nacht zum Erlebnis. Wer in außergewöhnlichen Unterkünften übernachtet, taucht ein in eine Welt abseits des Alltäglichen – mit Blick auf die Sterne, umgeben von Bäumen oder eingebettet in kreative Architektur.

Diese besonderen Hotels und Unterkünfte überraschen mit besonderer Lage, liebevollen Details und viel Persönlichkeit. Kein Zimmer gleicht dem anderen, jede Übernachtung bleibt im Gedächtnis. Für romantische Auszeiten, Abenteuer mit Freunden oder unvergessliche Familienmomente – hier wird nicht einfach geschlafen, hier wird gestaunt, gelacht und das Leben zelebriert. 

Schlafen in Natur und luftiger Höhe

Baumhotels und Baumhäuser

Ein Aufenthalt im Baumhaus berührt – wortwörtlich und emotional. Hoch oben in den Wipfeln treffen Ruhe und Abenteuer aufeinander. Mal luxuriös mit Whirlpool, mal naturnah im schlichten Holzhaus: Die Baumhotels in Österreich eröffnen neue Perspektiven. Umgeben vom Blätterrauschen wird jeder Sonnenaufgang zum Spektakel. Ein besonderes Erlebnis für Paare, Familien oder alle, die sich nach einer Auszeit im Grünen sehnen.

Wood-Lodges am Natterer See

Übernachten am Campingplatz in kleinen Holzhäusern und Schlaffässern, die direkt am See liegen. Alle Unterkünfte sind liebevoll eingerichtet.

Ferienparadies Natterersee

Designerlofts Gut Guntrams in der Buckligen Welt

Designerlofts aus Vollholz schweben über Obstgärten und Weinstöcken, mit hellen Räumen, sonnigen Loggien und privaten Gartenbereichen samt Granitbadewanne.

Gut Guntrams

Baumhotel Kopfing bei Schärding

Individuell gestaltete Baumhotels am Baumkronenweg Kopfing: 21 stilvolle Wipfelnester für Paare, Familien und Gruppen, mitten im Wald mit Komfort und Ruhe.

Baumkronenweg Baumhotel Kopfing

Baumhaus Prechtlhof bei Althofen

Das Baumhaus befindet sich in 14 Meter Höhe in einer 300 Jahre alten Linde und bietet ein romantisches Hideaway mit Frühstücksservice und Zugang zum Wellnessbereich.

Hotel Prechtlhof

Baumhaus by Hotel Gassner in Neukirchen am Großvenediger

147 m² Platz für zwei Erwachsene und bis zu drei Kinder – das Baumhaus ist ein Rückzugsort zum Entspannen, ausgestattet mit Whirlpool und Sauna.

Hotel Gassner

Baumhaus Hotel Hochfilzer – Flora's Garten in Ellmau

Eine luxuriöse Apartment-Unterkunft mit Schlafzimmer, Wohn- und Küchenbereich sowie Terrasse mit 360°-Panoramablick – Natur trifft auf Luxus.

Hotel Hochfilzer

Baumhotel Bad Gleichenberg

Mitten im Styrassic Park: Die klimatisierten Baumhäuser liegen auf sechs Metern Höhe – Pool, Seilgärten und Lagerfeuerabende runden den Aufenthalt ab.

Baumhotel Styrassic Park

Schlafen im Vogelhaus

Traumhafte Aussichten vom Bett aus auf die Waldlandschaft der Hochsteiermark, eine frei stehende Badewanne und hochwertige Naturmaterialien. Was für eine Naturidylle!

Vogelhäuser am Pogusch

Waldhütten mit Glasdach

In den Waldhütten mit Glasdach schläft man unter dem Sternenhimmel ein und erwacht mit Blick in das Grün der Baumkronen. Sanitäranlagen sind verfügbar.

Ochys Waldfreizeitpark Mistelbach
Nächte in Österreichs Natur, die in Erinnerung bleiben

Schlafen unter Sternen

Wenn das Dach fehlt und der Himmel zum Zimmer wird, beginnt die Magie. Ob im Iglu auf 2.000 Metern, im Tipi mit Lagerfeuer oder im durchsichtigen BubbleTent mit Blick auf den See – diese Nächte bringen Natur ganz nah. Und bleiben lange im Kopf. Wer sich auf dieses Erlebnis einlässt, wird belohnt: mit Stille, Sternschnuppen und Momenten, die nur draußen passieren können. 

Heustadl oder Garten-Himmelbett in Gastein

Außergewöhnliche Nächte: Romantisch im Stadl auf Heu oder unter freiem Himmel im Garten-Himmelbett, jeweils mit Picknick und Frühstück.

Bauernhof-Hotel Die Unterbergerin

Biwaks am Millstättersee

Stilvoll reduzierte Rückzugsräume mit Panoramafenstern unter dem Sternenhimmel – gefertigt aus heimischem Holz mit separatem Waschraum für zwei Personen.

Biwak unter den Sternen

Tipi Hotel in Natternbach

Hier stehen 23 moderne Holzsuiten und Tipi-Suiten mit Terrasse, teils am Badeteich, zur Verfügung – modern gestaltet und naturnah gelegen.

IKUNA Naturresort

Iglu Dorf in Kühtai

Romantik-Iglus für Pärchen und Gruppen-Iglus für vier Personen: Kunstvoll aus Schnee gestaltet, mit Thermomatratzen, Schlafsäcken, Käsefondue und Zugang zur Sauna.

Iglu Dorf

Iglu Übernachtung in Ötz

Eine Nacht mitten in den Tiroler Bergen: Im Iglu für vier Personen oder im romantischen Kristall-Iglu – inklusive Naturerlebnis unter den Sternen.

Schneedorf

BubbleTent am Attersee

Die Unterkunft schafft besondere Nächte in glasklaren Kuppeln – mit Frischluftsystem, Seeblick und Zugang zur Badestelle.

BubbleTent
Schlafen in außergewöhnlicher Architektur

Stilvoll übernachten

Design trifft Atmosphäre: In diesen Unterkünften wird Architektur zur Bühne für bleibende Erinnerungen. Alte Weinfässer werden zur Kuschelsuite, ehemalige Waggons zum stilvollen Rückzugsort. Ob in luftigen Lofts über der Stadt oder urigen Troadkästen in Panoramalage – wer das Besondere sucht, findet hier charmante Details, Komfort und das gewisse Etwas. So schläft man nicht nur gut, sondern mit Stil. 

Schlafen im Weinfass im Weinviertel

Im Weinviertel erwarten die Gäste gemütliche Weinfass-Suiten für zwei Personen oder Weinfass-Chalets für vier Personen.

Winzerhof Küssler

Hotel Daniel Airstream Wohnwagen in Wien

Stilvolle Nächte im originalen Airstream-Wohnwagen – ausgestattet mit Bett, freistehender Badewanne, Klimaanlage und WLAN – schaffen ein besonderes Urlaubserlebnis.

Hotel Daniel Wien

Troadkasten am Magdalensberg

Uriges Zuhause auf rund 50 m² für zwei Personen – mit Wohnraum, Terrasse, Schlafzimmer und privatem Wellnessbereich in bester Panoramalage.

Hotel Magdalensberg

Zughotel Waldkirchen im Waldviertel

Übernachten in vier umgebauten Eisenbahnwaggons: Jede Einheit im Zughotel hat eine kleine Küche, Sitzecke, Dusche und separates WC – gemütlich und originell.

Zughotel Waldkirchen

Wohnen im urigen Kellerstöckl

Die traditionellen Kellerstöckl sind charakteristisch für das Südburgenland. Liebevoll renoviert, bekommen die Häuschen im Weingarten ein neues Leben als Feriendomizil.

Kellerstöckl im Südburgenland

FAQs

Außergewöhnliche Unterkünfte in Österreich überraschen mit einzigartiger Lage, origineller Architektur oder kreativen Konzepten – etwa Baumhäuser in alten Wipfeln, gemütliche Weinfässer, Iglus, Tipis oder liebevoll umgebaute Heustadl.

Sie eignen sich für Paare auf der Suche nach Romantik, Familien, die Neues erleben möchten, Freundesgruppen oder Individualreisende mit Lust auf ein unvergessliches Erlebnis. Auch als Geschenk oder Kurztrip sind die Unterkünfte beliebt, weil hier das Schlafen in Erinnerung bleibt.

  • Frühzeitig reservieren: oft ist nur eine kleine Anzahl an Einheiten verfügbar – das Erlebnis ist daher umso exklusiver 

  • Infrastruktur prüfen: Anreise, Parken, Ausstattung 

  • Saisonabhängig: manche Unterkünfte werden nur in Sommer oder Winter betrieben 

