Unterkünfte in Österreich

Vom Designer-Chalet bis zur urigen Almhütte – Österreichs Unterkünfte versetzen alle in Urlaubsstimmung.

In Österreich wird das Übernachten selbst zum Erlebnis. Stilvolle Chalets mit Weitblick, geschichtsträchtige Schlösser oder Campingplätze inmitten der Natur zeigen, wie vielfältig Wohnen im Urlaub sein kann. Wer das echte Landleben sucht, fühlt sich auf Bauernhöfen wohl. Familienfreundliche Hotels und tierliebe Gastgeber:innen heißen große und kleine Gäste willkommen. So unterschiedlich die Unterkünfte auch sind, eines haben sie gemeinsam: Charakter, Herzlichkeit und Nähe zu Österreichs großartiger Natur.