Steiermark

Region Schladming-Dachstein

Almwelt Austria

22 Almhütten auf 1.200 Meter Seehöhe und ein Dorfrestaurant. Besondere Attraktion: das Panorama-Spa auf zwei Etagen.

Hüttendorf Galsterbergalm Pruggern

13 luxuriös ausgestattete Hütten direkt an Wanderweg, Piste und Nachtrodelbahn gelegen.

Hüttendorf Dachsteinblick

Vier große, komfortable Häuser für bis zu 24 Personen und 12 luxuriöse Hütten, in denen bis zu zehn Personen gemütlich Platz finden.

Alpine Lodge Schladming-Dachstein

Hütten und Lodges in elegantem, rustikalem Stil. Alpines Wohnen auf höchstem Niveau.

AIpenchalet Reiteralm

Auf ca. 1.180 Meter Seehöhe direkt an der Piste. Die 120 Quadratmeter großen AIpenchalets sind mit Sauna und Innenwhirlpool ausgestattet.

Region Murtal

FerienPark Kreischberg

Einzel-, Doppel- und Reihenhäuser – die 74 gemütlichen Wohneinheiten des FerienPark Kreischberg sind im modernen Holzbaustil errichtet. Wellnessbereich und Restaurant garantieren Entspannung und kulinarischen Genuss.

Alpenpark Turracher Höhe

Die 49 frei stehende Chalets des Alpenpark Turracher Höhe sind für bis zu 16 Personen geeignet – jedes verfügt über eine eigene Wellnesszone mit Sauna und Whirlpool.

Tauern Hütt'n in Hohentauern

Skifahren oder wandern? Für beides sind die Tauern Hütt'n in Hohentauern idealer Ausgangspunkt. In unmittelbarer Nähe befindet sich auch eine Langlaufloipe.

Region Hoch- und Südsteiermark

Chaletdorf Four Elements

Ein Chaletdorf mit Design und Abgeschiedenheit nahe der Gesäuseberge und dem Gebirgsfluss Salza. Ein luxuriöser Wellnessbereich sorgt für Entspannung.

Thombauer-Hube

Chaletdorf mit Stil, Charme und edlem Design sowie luxuriösem Spa- und Wellnessbereich.

Hüttendorf Präbichl

10 gemütliche und komfortable Selbstversorgerhütten bieten Komfort und Gemütlichkeit. Dazu zählt auch das Frühstücksservice.

Luxgut – Alpine Luxury Chalets

Die zwei Ferienhäuser des Luxguts in St. Stefan bieten Ruhe und Alleinlage auf 1.000 m Seehöhe. Privates Spa mit Whirlpool oder Infinity Pool auf der Terrasse, Sauna und Schwimmteich inklusive.

Chalet Hotel Montestyria

Eine Kombination aus Privatsphäre und stilvollem Hotelambiente, mitten in der Natur. Sechs detailverliebt eingerichtete Premium-Chalets sowie zwei Panorama-Suiten laden dazu ein, den Alltag weit hinter sich zu lassen.

Chalet Stuhleckblick

Die 57 m² großen Chalets bieten Platz für vier Personen und sind vollständig für Selbstversorger:innen eingerichtet. Ein privater Garten mit Fasssauna lädt zum Entspannen ein. Auf 800 Metern Höhe gelegen, können Gäste die frische Bergluft genießen. Ein Brötchenservice ist auf Anfrage verfügbar.

Region Ausseerland

Hüttendorf Hagan Lodge

Das charmante Hüttendorf Hagan Lodge im steirischen Salzkammergut verfügt über komfortable Ferienwohnungen, teils mit Privatsauna. Kulinarisch verwöhnt das Restaurant AlpenStub’n und auf Wunsch das AlpenPark-Frühstücksservice.

Mondi Chalets