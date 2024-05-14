Entdeckt Hotels mit Sternerestaurants in Österreich – Orte, die Sinne, Seele und Geschmack verbinden. Wo Lebensfreude spürbar wird.

In Hotels mit ausgezeichneten Restaurants, die Sterneküche, zergeht Österreichs Lebensgefühl buchstäblich auf der Zunge – intensiv, überraschend und neu. Jeder Gang ein Erlebnis, jeder Duft ein Impuls, die im Gedächtnis bleiben. Was auf den Tellern angerichtet ist, erzählt Geschichten von Alpen und Seen, von Wäldern und Wiesen. Regionale Produkte werden zu kulinarischen Landkarten – jedes Menü ist eine Reise durch Österreichs vielfältige Landschaften.

Hier genießt ihr nicht nur herausragende Küche mit klingenden Namen wie „Kulinarisches Bergabenteuer“ oder „Wald und Wein“, sondern bleibt gleich über Nacht – in charmanten Landhäusern und Designhotels, wo Gastfreundschaft, Atmosphäre und Qualität Hand in Hand gehen. Erlebnisse, die bleiben – im Kopf, im Herzen, im Geschmack.