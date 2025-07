Festival für Contemporary Art in alpiner Kulisse sommer.frische.kunst. und Art-Trail in Bad Gastein

Bad Gastein wird im Sommer zur Bühne für eines der bedeutendsten Kunst- und Kulturfestivals Österreichs: das Festival sommer.frische.kunst. Jedes Jahr im Juli und August treffen hier internationale Künstler:innen, Kunstliebhaber:innen und neugierige Besucher:innen aufeinander, um Kunst in einem einzigartigen Rahmen zu erleben. Unter dem Motto „Heritage meets Future“ verbindet das Festival die historische Bedeutung Bad Gasteins mit zeitgenössischen Einflüssen, wie etwa dem Einsatz Künstlicher Intelligenz in der Kunst.

In der Festivalzeit finden Ausstellungen und Veranstaltungen an besonderen Plätzen statt. Besucher:innen können Künstler:innen aus der ganzen Welt beim Arbeiten zusehen. Unter dem Motto „Art makes you see. Discover your way“ schickt das Festival seine Gäste auf eine Reise: Der Art-Trail führt in rund zwei Stunden zu 15 Stationen in der Bergnatur. Von interaktiven Installationen bis zu monumentalen Skulpturen regen die Arbeiten zum Nachdenken an und verschmelzen auf harmonische Weise mit der Umgebung. Zu den Höhepunkten zählt die spektakuläre Fachwerkskulptur „Harfen“ des deutschen Künstlers Olaf Holzapfel.

Die Kombination aus beeindruckender Belle-Époque-Architektur, tosendem Wasserfall und zeitgenössischer Kunst macht das Festival zu einem einzigartigen Erlebnis, das den Charakter Bad Gasteins als Ort der Inspiration und Kreativität unterstreicht.