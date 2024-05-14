Mann auf Badesteg mit Rollstuhl, zwei Kinder springen ins grüne Seewasser, bewaldete Berge im Hintergrund.
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Barrierefreier Urlaub und kulturelle Inklusion in Österreich

Barrierefreie Hotels und Restaurants, inklusive Museen, gut erreichbare Ausflugsziele in den schönsten Regionen: Mobilität und Komfort im Urlaub in Österreich für alle.

Barrierefreier Urlaub in Österreich bedeutet, sich frei bewegen und entscheiden zu können – in Unterkünften ebenso wie in Natur, Kultur und Mobilität. Barrierefreiheit endet nicht an der Türschwelle. Sie umfasst zugängliche Informationen, Orientierungshilfen und inklusive Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse. Die Angebote in Österreich sind mit viel Engagement so aufbereitet, damit sich alle Menschen willkommen fühlen.

Österreich bietet eine große Vielfalt an rollstuhlgerechten Hotels, barrierefreien Ausflugszielen und Aktivitäten – von gut erschlossenen Wanderwegen, Seen und alpinen Erlebnisräumen über inklusive Sommer- und Wintersportangebote bis hin zu Museen und Kulturstätten mit Audiodeskription, Tastmodellen oder Führungen in Gebärdensprache. Ergänzt durch barrierefreie Anreise- und Mobilitätslösungen entsteht ein Urlaub, der ein Miteinander selbstverständlich macht – in Stadt und Land, zu jeder Jahreszeit.

Urlaub barrierefrei in Österreichs Bundesländern und Städten

Zugänglichkeit wird in Österreich mitgedacht – im urbanen Raum ebenso wie in der Natur. Angebote für Gäste mit eingeschränkter Mobilität oder Sinneswahrnehmung reichen von barrierefreien Ausflugszielen und Unterkünften bis zu inklusiven Kultur- und Naturerlebnissen.

Innsbruck: Barrierefrei Berge und Stadt erleben

Salzburg: Barrierefreies Sightseeing in der Mozartstadt

Tirol: Barrierefreie Wege und Ausflüge in den Alpen

SalzburgerLand: Barrierefrei Sightseeing in Kultur & Natur

Oberösterreich: Barrierefrei reisen mit Kultur und Komfort

Steiermark: Barrierefreier Genuss zwischen Berg und Kultur

Kärnten: Barrierefrei wandern, Seen und Natur erleben

Graz: Barrierefrei Stadt, Kultur und Genuss erkunden

Burgenland: Barrierefreie Erlebnisse am See und am Land

Vorarlberg: Barrierefrei reisen und genießen

Wien: Barrierefrei und mobil durch Kultur und Stadt

Linz: Barrierefreies Kulturangebot und Stadtspaziergänge

Niederösterreich: Barrierefreie Freizeit- und Ausflugsziele

Barrierefreie Aktivitäten in den Regionen

Badeseen mit barrierefreiem Seezugang und Einrichtungen

Badeseen mit barrierefreiem Seezugang machen das sommerliche Badevergnügen in Österreich für alle Menschen zugänglich: Einstiegsrampen, Badelifte, Schwimmrollstühle und barrierefreie Sanitäranlagen ermöglichen entspanntes Baden.

Ossiacher See in Kärnten

Baden im Strandbad ist für Campinggäste ebenso wie für externe Besucher:innen durch den barrierefreien Seezugang möglich.

Campingbeach in Annenheim

Wörthersee in Kärnten

Barrierefreier Seezugang, rollstuhlgerechte Einrichtungen und Parkplatz vor dem größten Binnensee-Strandbad Europas.

Strandbad Klagenfurt

Millstätter See in Kärnten

Barrierefreie Rampe, Schwimmrollstuhl (gesichert mit eurokey-System) und eine barrierefreie Toilette.

Döbriach am Millstätter See

Faaker See in Kärnten

Barrierefreie Einstiegsrampe, Lift ins Wasser und Toilettenanlagen im Strandbad Egg.

Strandbad Egg am Faaker See

Attersee im Salzkammergut in Oberösterreich

In den Orten Seewalchen, Unterach und Weyregg gibt es in den Strandbädern Badelifte für einen barrierefreien Seezugang.

Attersee

Obertrumer See im SalzburgerLand

Barrierefreier Poollift im Biodorf Seeham am See und weitere rollstuhlgerechte Einrichtungen.

Seeham am Obertrumer See

Badesee Ried in Tirol

Pool-Lift, der einen barrierefreien Zugang zum See ermöglicht, sowie eine barrierefreie Toilette.

Badesee Ried

Kunst und Kultur inklusiv erleben

Kunst und Kultur inklusiv erleben, bedeutet mehr als bauliche Barrierefreiheit. Audiodeskriptionen etwa, Tastmodelle für sehbehinderte Menschen oder Führungen in Gebärdensprache ermöglichen einen selbstbestimmten Zugang zu Museen, Ausstellungen und Veranstaltungen.

Schloss Schönbrunn Wien: Geschichte barrierefrei erkunden

Keltenmuseum Hallein: Salzburger und Halleiner Urgeschichte

Salzburg Museum: Vielfältiges barrierefreies Angebot

Dom Quartier Salzburg: Barrierefreier Museumsbesuch

Wien Museum: Vielfältiges barrierefreies Programm

Albertina: Führungen für gehörlose Menschen

Schloss Hof Niederösterreich: Geschichte barrierefrei

Festspielhaus Erl Tirol: Musik und Schauspiel barrierefrei

Vorarlberg Museum: Vielfältiges barrierefreies Programm

Kunstmuseum Lentos: Barrierefreie Vermittlungsangebote

Festspielhaus Bregenz: Barrierefreie Veranstaltungen

Swarovski Kristallwelten: Barrierefreies Besuchserlebnis

Dom Museum Wien: App mit Talk-Back- bzw. Voice-Over-Modus

Kunsthistorisches Museum Wien: Kunst für alle Menschen

Kunst und Kultur ohne Hindernisse

Im Museums Guide inklusiv findet ihr Museen in Österreich mit Barrierefreiheit und Inklusion für kulturelle Angebote.

Barrierefreie Stadtführungen

Städte hören, fühlen, neu entdecken: In Wien, Salzburg, Innsbruck und Graz eröffnen spezialisierte Guides barrierefreie Zugänge zu urbaner Geschichte. Für blinde, sehbehinderte oder mobilitätseingeschränkte Gäste wird Kultur unmittelbar erfahrbar.

Innsbruck: Barrierefreie Stadtführungen

Salzburg: Stadtführungen für blinde und sehbehinderte Gäste

Wien: Spezialisierte Blinden- und Behindertenführungen

Graz: Stadtführungen zum Mithören

Maximal mobil bei eingeschränkter Mobilität

Busreisen bei eingeschränkter Mobilität

Viele Postbusse sind mit Rampe oder Hublift ausgestattet, bieten Rollstuhlplätze sowie akustische und visuelle Fahrgastinfos an Bord.

Barrierefreie Busreisen

ÖBB-Bahnreisen bei eingeschränkter Mobilität

Zugänglichkeiten, Hilfeleistungen, Fahrkarten ohne Aufpreis. Hier gibt’s Informationen und Rechtsgrundlagen über barrierefreies Reisen mit der Bahn in Österreich.

Barrierefreie ÖBB-Bahnreisen

Reisen mit dem Schiff auf der Donau

Inklusion an Bord: Die DDSG Blue Danube bietet barrierefreie Schifffahrten für Menschen mit besonderen Bedürfnissen – ein sicheres, komfortables Erlebnis auf der Donau.

Barrierefreie Donau-Schifffahrt
Flexibel im Urlaub

Anreise und Mobilität: Barrierefrei unterwegs in Österreich

Mit dem Auto unterwegs zu sein, bietet viel Flexibilität, um Österreich zu entdecken. Für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen ist es oft die beste oder einzige Option. Hier die wichtigsten Richtlinien:

  • In Österreich gelten für Reisende mit einem in den EU-Mitgliedsstaaten ausgestellten Parkausweis für Menschen mit Behinderung besondere Regelungen. Halten ist an Halteverbotsschildern oder gelben Linien am Fahrbahnrand erlaubt. Auch das Laden von Hilfsmitteln wie Rollstühlen ist in diesem Rahmen gestattet.

  • Das Laden in Fußgängerzonen mit Parkausweis ist ebenfalls erlaubt.

  • Kurzparkzonen sind für Menschen mit Behinderung gratis und zeitlich unbegrenzt nutzbar.

  • Parkplätze, die für Menschen mit Behinderung vorgesehenen sind, sind meist mit einem Rollstuhl-Symbol auf einem Verkehrsschild oder auf dem Boden gekennzeichnet. Hier ist das Parken mit EU-Parkausweis erlaubt – außer die Parklätze sind namentlich oder mit einem Kennzeichen reserviert. Der Parkausweis muss sichtbar hinter der Windschutzscheibe liegen.

  • Die Befreiung von Autobahngebühren („Vignette“ und Streckenmauten) gilt nur für Menschen mit Behinderung aus Österreich.

Infos zum EU-ParkausweisSuche nach Autobahn-Raststationen

Barrierefreie Unterkünfte: Österreich erleben ohne Grenzen

Hotel educare: Komplett barrierefreie Infrastruktur

JUFA-Hotels: Rollstuhlgerechte Zimmer und Extraservice

Barrierefreie Wellness-Hotels: Erholung in Österreich

Praktische Infos für barrierefreien Urlaub in Österreich

Reisecheckliste für Menschen mit Behinderung

Reisecheckliste

Suche nach barrierefreien Unterkünften

Unterkünfte

Suche nach rollstuhlgerechten Orten

Karte

Holidays on Wheels

Infoportal für Menschen mit Handicap

Unterkünfte und Ausflugsprogramme

Betreuter Urlaub

Eurokey-Toiletten in Österreich

Eurokey-Standorte

FAQs

Österreich bietet barrierefreie Freizeitangebote in Stadt und Natur, etwa barrierefreie Ausflugsziele, Wanderwege, inklusive Kultur (Museen, Führungen mit Gebärdensprache/Audiodeskription), Sommer- und Wintersportangebote (z.B. Handbike, Monoski) sowie barrierefreie Badestellen und Seen.

Inklusion im Museum ist mehr als physische Barrierefreiheit. Es geht darum, die Vermittlung so zu gestalten, dass Menschen mit Behinderungen ihren Besuch im Museum selbstständig planen und erleben können. Das bedeutet, die Ausstellungsinhalte von Exponaten, Sammlungen und Themen sind über mehrere Sinne und Informationswege zu erleben. Dazu zählen inklusive Formate zur Vermittlung von Veranstaltungen, Führungen oder Workshops.

Der Museums-Guide inklusive gibt Orientierung über das österreichweite Angebot.

Barrierefreie Freizeitangebote gibt es in allen österreichischen Bundesländern. Viele Regionen und Städte listen ihre Angebote auf eigenen Informationsseiten – von barrierefreien Ausflugszielen und Naturerlebnissen bis zu inklusiver Kultur und Sport. Je nach Bundesland liegen die Schwerpunkte etwa auf alpinen Erlebnissen, Seen, Flusslandschaften oder Städten, sodass ihr landesweit passende Angebote für unterschiedliche Bedürfnisse findet.

Spezielle Ausstattungen in barrierefreien Hotels ermöglichen es Gästen mit Behinderung, alle Einrichtungen leicht zu nutzen: barrierefreier Zugang zu den Zimmern, ins Restaurant oder auf die Sonnenterrasse und viele andere komfortable Extras. Gekoppelt mit barrierefreier Freizeitgestaltung in der Natur, ist ein Urlaub in Österreich buchstäblich grenzenlos.

Mit einem EU-Parkausweis für Menschen mit Behinderung gelten in Österreich besondere Erleichterungen:

Kurzparkzonen sind kostenlos und zeitlich unbegrenzt nutzbar.

Das Halten im Halteverbot oder auf gelben Linien sowie das Laden in Fußgängerzonen ist erlaubt.

Behindertenparkplätze dürfen genutzt werden, sofern sie nicht reserviert sind.

Der Parkausweis muss sichtbar im Fahrzeug liegen.

Infos zum EU-Parkausweis

Viele ÖBB-Züge und Bahnhöfe sowie der Großteil der Postbusse sind barrierefrei ausgestattet. Das ÖBB-Mobilitätsservice unterstützt euch nach Voranmeldung kostenlos beim Ein- und Aussteigen. Eine frühzeitige Reiseplanung hilft, passende Verbindungen und Services einfach zu nutzen.

ÖBB-Bahnreisen

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