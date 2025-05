Beobachten, erleben, staunen Sehenswürdigkeiten für Familien

Salzburger Freilichtmuseum

Zwischen Wald und Wiesen wurden über 100 historische Bauwerke errichtet, die aus unterschiedlichen Regionen im SalzburgerLand stammen. Am Originalstandort abgebaut und originalgetreu im Freilichtmuseum aufgebaut: Von stattlichen Bauernhöfen bis zum Schulhäuschen sind Originalbauten aus Landwirtschaft, Handwerk, Gewerbe und Industrie zu besichtigen. Eine Zeitreise durch sechs Jahrhunderte, in der die ländliche Vergangenheit im SalzburgerLand in allen liebesvollen Details zu entdecken ist.