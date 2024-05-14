Die Großglockner Hochalpenstraße ist nicht nur eine Passstraße für Autos, Motorräder und Bikes – sie ist ein Gesamterlebnis mit Natur-Highlights, Aktivitäten und Kultur.

Die Großglockner Hochalpenstraße schlängelt sich spektakulär durch die Bergwelt im SalzburgerLand und in Kärnten. Die legendäre Panoramastraße bietet grandiose Ausblicke auf den Großglockner und den Pasterzengletscher. Von hier aus gelangt ihr in eine Höhenlage, wo Murmeltiere pfeifen und Steinböcke springen.

Die Großglockner Hochalpenstraße ist ein historisches Meisterwerk des Straßenbaus und führt auf 48 Kilometern über 36 Kehren bis zum 2.504 Meter hohen Hochtor. Bereits vor 3.500 Jahren nutzten Kelten und Römer diesen Pass als Handelsroute zwischen Mitteleuropa und Venedig. In den 1930er-Jahren wurde die Panoramastraße als Arbeitsbeschaffungsprojekt errichtet, heute zählt sie zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Österreichs.

Der Großglockner, mit 3.798 Metern der höchste Berg des Landes, erhebt sich im Nationalpark Hohe Tauern und begeistert mit seiner beeindruckenden Erscheinung und sagenumwobenen Geschichte.

Achtung! Wintersperre bis Anfang Mai.