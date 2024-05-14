Serpentinenstraße der Großglockner Hochalpenstraße mit schneebedeckten Gipfeln und Parkplatz rechts.
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Großglockner Hochalpenstraße
Panoramafahrt am Großglockner zwischen Pasterze, Edelweißspitze und Franz-Josefs-Höhe

Die Großglockner Hochalpenstraße ist nicht nur eine Passstraße für Autos, Motorräder und Bikes – sie ist ein Gesamterlebnis mit Natur-Highlights, Aktivitäten und Kultur.

Die Großglockner Hochalpenstraße schlängelt sich spektakulär durch die Bergwelt im SalzburgerLand und in Kärnten. Die legendäre Panoramastraße bietet grandiose Ausblicke auf den Großglockner und den Pasterzengletscher. Von hier aus gelangt ihr in eine Höhenlage, wo Murmeltiere pfeifen und Steinböcke springen.

Die Großglockner Hochalpenstraße ist ein historisches Meisterwerk des Straßenbaus und führt auf 48 Kilometern über 36 Kehren bis zum 2.504 Meter hohen Hochtor. Bereits vor 3.500 Jahren nutzten Kelten und Römer diesen Pass als Handelsroute zwischen Mitteleuropa und Venedig. In den 1930er-Jahren wurde die Panoramastraße als Arbeitsbeschaffungsprojekt errichtet, heute zählt sie zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten Österreichs.

Der Großglockner, mit 3.798 Metern der höchste Berg des Landes, erhebt sich im Nationalpark Hohe Tauern und begeistert mit seiner beeindruckenden Erscheinung und sagenumwobenen Geschichte.

Achtung! Wintersperre bis Anfang Mai.

Fakten zur Großglockner Hochalpenstraße
Höchste Stelle:2.504 m (Hochtor)
Länge gesamt:48 km (von Fusch an der Großglocknerstraße bis Heiligenblut am Großglockner)
Anzahl Kehren:36
Steigung:bis zu 12 %

Maut-Tickets für PKW und Motorrad: Mit nur einer Tageskarte könnt ihr alle Ausstellungen, Themenwanderwege und verschiedene Spielplätze kostenlos besuchen. Maut-Tickets online kaufen.

Anreise
Preise / Öffnungszeiten
Glocknerbus

Die Großglockner Hochalpenstraße in allen Perspektiven

In einer Fahrt durch vier Vegetationsstufen

Als einzige Straße Österreichs durchquert die Großglockner Hochalpenstraße vom Tal bis an den höchsten Punkt vier Vegetationsstufen: Von der montanen über die subalpine Stufe, weiter durch die baumlose alpine Stufe bis hinauf zu den Gletschern und den höchsten Gipfeln in der subnivalen und nivalen (von Schnee geprägt) Stufe.

Die schönsten Aussichtspunkte, Erlebnisse und Rastplätze

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m)

Highlight und Fotopoint ist die Kaiser-Franz-Josefs-Höhe, zugleich End- und Höhepunkt der Großglockner Hochalpenstraße. Traumaussicht auf Großglockner und Pasterze!

Kaiser-Franz-Josefs-Höhe

Edelweißspitze (2.571 m)

Auf einer Stichstraße gelangt ihr zum höchsten Aussichtspunkt der Großglockner Hochalpenstraße. Genießt den Panoramablick auf mehr als 30 Dreitausender am Bikers Point!

Edelweißspitze

Haus Alpine Naturschau (2.260 m)

Das Museum für Ökologie im Hochgebirge bietet Murmeltier-Kino, Ausstellungen, einen Pflanzenlehrweg und Spielplatz. Ideal für Kinder als Zwischenstation!

Haus Alpine Naturschau

Fuscher Törl (2.428 m)

Wer von der Salzburger Seite kommt, staunt am Fuscher Törl zum ersten Mal über den Blick auf den Großglockner. Zeit für eine Rast im Restaurant mit Aussichtsterrasse.

Fuscher Törl

Passhöhe Hochtor (2.504 m)

Der Startpunkt des Kelten-, Säumer- und Römerwegs (Gehzeit 30 min) ist zugleich der Scheitelpunkt der Großglockner Hochalpenstraße. Auch hier gibt es eine Ausstellung.

Passhöhe Hochtor

Schöneck (1.953 m)

Hier wird der botanische Rundwanderweg Wunderwelt Glocknerwiesen (Gehzeit 10 min) und eine Naturschau geboten. Der Themenspielplatz ist der Höhepunkt für Kinder.

Blumenwelt Glocknerwiesen

Die schönsten Orte am Großglockner

Heiligenblut am Großglockner in Kärnten

Kals am Großglockner in Osttirol

Bruck und Fusch am Großglockner im SalzburgerLand

Aktivitäten und alpine Ausflugsziele

Kleine Wanderungen und Spaziergänge

CoolCation Spots für erfrischende Erlebnisse

Ausstellungen entlang der Großglockner Hochalpenstraße

Kindererlebniswelt

Die hochalpine Tierwelt der „High Five“

Wintersport-Aktivitäten in Heiligenblut

Wintersport-Aktivitäten in Kals

Restaurants, Hütten und Unterkünfte

Mountain Hotel Wallackhaus

Genuss auf 2.304 m Höhe: Das Hotel Wallackhaus bietet regionale Küche im Restaurant. Frühstück und Abendessen werden hier serviert, und eine Selbstbedienungs-Bar sorgt rund um die Uhr für Snacks und Getränke.

Hotel Restaurant Wallackhaus

Großglockner-Restaurant Fuschertörl

Hier wird regionale Küche etwa mit Kaspressknödelsuppe, Speckjause und Kaiserschmarrn serviert. Die urige Atmosphäre passt bestens zum Alpenerlebnis.

Restaurant Fuschertörl

Berggasthof Edelweißhütte

Die Edelweißhütte erwartet ihre Gäste mit regionaler Küche und einer Sonnenterrasse. Speisen und staunen über den beeindruckenden Blick auf die umliegenden Gipfel.

Edelweißhütte

Restaurant und Wildpark Ferleiten

Regionale Gerichte mit hochwertigen Produkten, eine gemütliche Holzstube und eine großzügige Sonnenterrasse sind die Zutaten im Restaurant. Und dann geht's zur Tierbeobachtung in den Wildpark.

Restaurant Wildpark Ferleiten

Alpincenter Glocknerhaus

Auf 2.132 Meter steht frische, regionale Küche am Speiseplan. Frühstücksbuffet, Halbpension und saisonale Gerichte genießt ihr im Gastraum mit Panoramafenstern und Blick auf die Bergwelt.

Glocknerhaus

Panorama Restaurant Kaiser-Franz-Josef-Haus

Im Jahr 1856 besuchte Kaiser Franz Joseph I. mit Kaiserin Elisabeth den Großglockner. Der legendäre Rastplatz (damals noch direkt am Pasterzengletscher) wurde zur Kaiser-Franz-Josef-Höhe. 1906 entstand dort mit seiner Erlaubnis das Kaiser-Franz-Josef-Haus.

Kaiser-Franz-Josef-Haus

Events und Veranstaltungen rundum den Großglockner

Geschützte Natur in den Alpen

Nationalpark Hohe Tauern: Nachhaltiger Erlebnisraum

Die Großglockner Hochalpenstraße führt mitten durch den Nationalpark Hohe Tauern, das größte Schutzgebiet der Alpen. Entlang der spektakulären Panoramastraße eröffnet sich ein einzigartiger Naturraum: alpine Vegetation, seltene Wildtiere und Gletscherblicke – allen voran auf den mächtigen Großglockner.

Hier erlebt ihr die Vielfalt des Hochgebirges hautnah – mit Infostationen, Ausstellungen, Aussichtspunkten und Naturlehrwegen. Die Straße als technisches Meisterwerk ist das Tor zu einem der beeindruckendsten Ökosysteme Europas: nachhaltig zugänglich und bewusst inszeniert.

Nationalpark Hohe Tauern

FAQs

Der Großglockner liegt in Österreich an der Grenze zwischen Kärnten und Osttirol und gehört zur Glocknergruppe in den Hohen Tauern, einem Teil der Zentralalpen.

Der Großglockner ist mit 3.798 Metern der höchste Berg Österreichs. Sein markanter Gipfel liegt über dem Nationalpark Hohe Tauern und gilt als alpinistische Herausforderung ebenso als Naturdenkmal mit Symbolkraft – für viele steht er für die wilde, ungezähmte Seite Österreichs.

Die Großglockner Hochalpenstraße ist in der Regel von Anfang Mai bis Anfang November geöffnet. Die genauen Öffnungstage und -zeiten hängen von der Wetterlage ab. Überprüft vor eurer Fahrt am besten die aktuellen Angaben auf der Großglockner-Webseite.

Ja, die Großglockner Hochalpenstraße ist grundsätzlich für Wohnmobile und Wohnwagengespanne geeignet. Bitte beachtet aber die kurvenreiche Strecke, die steilen Passagen und mögliche Einschränkungen bei sehr großen Fahrzeugen – informiert euch vorab über aktuelle Hinweise auf der Großglockner-Website.

Wichtig: Campieren entlang der Großglockner Hochalpenstraße ist nicht erlaubt.

Die Großglockner Hochalpenstraße beginnt in Bruck an der Großglocknerstraße im SalzburgerLand und endet in Heiligenblut in Kärnten – oder umgekehrt, je nachdem aus welcher Richtung ihr kommt.

Die Großglockner Hochalpenstraße ist nicht nur eine Passstraße – sie ist ein alpines Gesamterlebnis mit zahlreichen Highlights:

  • Kaiser-Franz-Josefs-Höhe (2.369 m): Direkter Blick auf den Großglockner und den Pasterzengletscher, Österreichs größten Gletscher.
    Panoramaterrassen, Gletscherwanderungen, Besucherzentrum mit Ausstellung, und mit etwas Glück: Steinböcke live.

  • Haus Alpine Naturschau (2.260 m): Ein interaktives Museum über die Flora, Fauna und Geologie der Hohen Tauern. Spannend inszeniert, mit Murmeltierwelt und eindrucksvollen Exponaten zum alpinen Leben.

  • Hochtor (2.504 m): Der höchste Punkt der Straße – hier verläuft auch die Landesgrenze zwischen Salzburg und Kärnten.
    Im historischen Tunnel (erbaut 1935) weht der kalte Wind der Höhenlage. Historische Infotafeln zur Geschichte der Passstraße und der alten Säumerwege.

  • Fuscher Törl und Edelweißspitze (2.571 m): Die Edelweißspitze ist die höchste befahrbare Stelle auf der Straße mit 360-Grad-Rundumblick auf über 30 Dreitausender.

Ja, die Großglockner Hochalpenstraße ist mautpflichtig. Für die Nutzung wird eine Sondermaut erhoben, die nicht durch die allgemeine Autobahnvignette abgedeckt ist.​ Mit nur einer Tageskarte könnt ihr alle Ausstellungen, Themenwanderwege und verschiedene Spielplätze kostenlos besuchen.

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