Unterkünfte direkt an der Piste

Im SalzburgerLand ist der direkte Zugang zur Piste ein wahrer Luxus. Morgens als eine:r der Ersten die perfekt präparierten Abfahrten genießen und sich danach in die warme Stube der Unterkunft zurückziehen – so fühlt sich Komfort im Skiurlaub an.

Ob in den weitläufigen Skigebieten der Salzburger Sportwelt oder in den charmanten Dörfern rund um Zell am See, der direkte Zugang zur Piste macht das Wintererlebnis im SalzburgerLand besonders.