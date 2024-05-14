Kleines Holzhäuschen mit Holzterrasse, zwei Stühlen und Sektgläsern im Wald, Berge im Hintergrund.
  1. Startseite
  2. Unterkünfte in Österreich
  3. Camping und Glamping

Camping und Glamping
Urlaub im Zelt, mit Van oder in einer stylischen Lodge

Es ist besonders einfach – und einfach besonders: Wer sich einmal für die Urlaubsphilosophie entschieden hat, weiß die naturnahen Unterkünfte zu schätzen.

Aufwachen unter alten Baumriesen, barfuß durchs Gras zum Wohnwagen, der erste Blick fällt auf den stillen, glitzernden See. Aus der Ferne klingt Vogelgezwitscher, ein freundliches „Guten Morgen“ vom Nachbarplatz. Der Kaffee dampft, die Zeit scheint langsamer zu vergehen. Kein Termindruck, keine Hektik – so fühlt sich Camping in Österreich an. 

Camping macht glücklich. Es entspannt, entschleunigt und tut einfach gut. Zahlreiche Studien zeigen: Camping wirkt positiv auf die Gesundheit. Kein Wunder – die Natur wirkt wie Balsam für Körper und Seele. Frische Luft, Sonnenstrahlen und Bewegung stärken das Immunsystem. Die innere Uhr findet im natürlichen Rhythmus zu neuer Balance, der Schlaf wird tiefer, der Geist ruhiger. 

Auch das Miteinander kommt nicht zu kurz: Auf dem Campingplatz entstehen Gespräche und Begegnungen, die bereichern. Und weil hier niemand etwas muss, sondern einfach nur sein darf, entsteht ein Gefühl von Freiheit, das lange nachwirkt. 

Camping-und Glamping-Regionen in Österreich

Beim Camping- und Glamping kommt man der Natur besonders nahe. Es ist eine Freude, zwischen Bergen und Seen zu wählen. Sommer oder Winter? Stellplätze und naturnahe Unterkünfte gibt es in allen Urlaubsregionen und zu jeder Jahreszeit.

Zwischen Bergen und Seen

Zwischen den Krimmler Wasserfällen im Salzburger Pinzgau bis zu den erfrischenden Badeseen des Salzburger Seenlandes liegen über 70 Campingplätze.

Camping im SalzburgerLand

In der Waldregion

Auf mehr als 100 Campingplätzen genießen Urlauber:innen hier die Verbindung zur Natur. Viele Stellplätze liegen in unmittelbarer Nähe zu einer der Thermen.

Camping in der Steiermark

Im sonnigen Süden

Zur Auswahl stehen über 16.000 Stellplätze mit einem reichen Sortiment an modernen Mobilheimen, außergewöhnlichen Holz-Chalets, Ferienwohnungen und Mietcaravans.

Camping in Kärnten

Inmitten der Bergriesen

Neben kleinen, ursprünglichen Anlagen wartet Tirol auch mit großen Plätzen auf, die mit Wellness-, Sport- und Familienangeboten punkten.

Camping in Tirol

Mit traumhaften Bergpanorama

Dank der kurzen Entfernungen in Vorarlberg lassen sich beim Campen Wassersport, Bergfreuden und Naturerlebnis überall gut verbinden.

Camping in Vorarlberg

Unter den Sternen

Über 90 Camping-Anlagen stehen zur Verfügung. Ob mit dem Zelt, mit dem Wohnwagen oder mit dem Wohnmobil – hier findet jede:r sein Plätzchen.

Camping in Oberösterreich

In den Voralpen

Auf über 50 Campingplätzen finden alle Camper:innen den richtigen Platz. Viele Anlagen werden ökologisch nachhaltig, umweltgerecht und sozial verträglich betrieben.

Camping in Niederösterreich

Am See und in der Steppe

Mit dem Zelt oder Wohnwagen mittendrin in der weitläufigen pannonischen Landschaft: Vom Welterbe Neusiedler See-Seewinkel bis zu den sanften Hügeln des Südburgenlandes.

Camping im Burgenland

Am Rande der Großstadt

Die beiden Wiener Campingplätze liegen am Stadtrand im Osten und im Westen. Sie verfügen über ein breites Angebot und erfüllen alle Erwartungen an einen Campingplatz.

Camping in Wien

Mit Van und Zelt: Die schönsten Campingplätze

Die klare Luft, das sanfte Plätschern der Wellen des Sees und der Blick auf die Berge schaffen eine tiefe Verbundenheit mit der Natur. Jeder Moment lädt ein, die Stille und Schönheit des Tages voll zu genießen.

Am Reintaler See

Die familiär geführte Ferienanlage verfügt über Stellplätze direkt am Seeufer und am Waldrand, Appartements, Bungalows sowie Panorama Chalets.

Camping Seeblick Toni in Kramsach

Am Ossiacher See

Direkt am Südufer gelegen, malerisch eingebettet zwischen der Gerlitzen Alpe und den Ossiacher Tauern. Ausgestattet mit Stellplätzen, Mobilheimen und Ferienhäusern.

Seecamping Berghof

Am Neusiedler See

Der Campingplatz ist direkt am Wasser gelegen. Die komfortablen Mobilheime aus Holz, Stellplätze für Wohnmobile und Zelte sind ideal für eine schöne Zeit in der Natur.

Strandcamping Podersdorf

Am Wolfgangsee

Zum Angebot gehören ein barrierefreier Bereich, private Mietbäder, Fitnessstudio, sowie zwei Restaurants. Top für Kids: der große Erlebnisspielplatz.

Camping Berau

Im Murtal

Großzügige Stellplätze am Naturteich, regionale Kulinarik, Mur-Radweg, Wanderrouten, Hundebereich – das ist Campinggenuss im Murtal.

Camping Murinsel

Am Achensee

Der terrassierte Ganzjahresplatz liegt direkt am See in einem idyllischen Mischwald – jeder Stellplatz hat einen traumhaften Blick auf das Wasser und die Berge.

Achensee Camping Schwarzenau

Am Großglockner

Ganzjährig naturnah campen im Nationalpark Hohe Tauern – mit ruhiger Lage, Blick auf den Großglockner und vielen Startpunkten für Sommer- und Wintertouren.

Nationalpark Camping Großglockner

In Fisching

Nur Erwachsene, keine Hunde: Ein Ort der Ruhe mit Schwimmteich und viel Platz zum Genießen, Wandern oder Radfahren. Was braucht das Camper:innenherz mehr?

50plus Campingpark Fisching

Infos und Tipps vom österreichischen Campingclub

Hier findet ihr wichtige Infos zu den Stell- und Campingplätzen in Österreich – allgemein sowie themenspezifisch.

Ihr wollt in Österreich nachhaltig campen? Das österreichische Umweltsiegel zeichnet Campingplätze mit besonders umweltfreundlicher Ausstattung aus.

Glamping: Wenns ein bisschen mehr sein soll

Wer auf Komfort nicht verzichten möchte und einen Hauch von Luxus in Ausstattung und Location schätzt, den begeistert der Mix aus „Glamour“ und „Camping“: Glamping ist die perfekte Kombination aus Outdoor-Living und glamouröser Behaglichkeit.

Glamping für jeden Geschmack

Hier stehen sechs verschiedene Glamping-Kategorien zur Verfügung – vom Premium Baumhaus bis zum Safari Luxuszelt.

Glampingvillage Kötschach

Wohnen am See

Nur 500 Meter vom Wörthersee entfernt, besticht der Park durch die Ruhe und Entspannung. Wer Abenteuer und sportliche Aktivitäten schätzt ist hier am richtigen Ort.

Ferienpark EuroParcs Wörthersee

Campingplatz im sonnigen Süden

Im Gailtal trifft Aktivurlaub auf Entspannung: Wandern, Biken, Wellness, Badevergnügen und viele Gratis-Extras mit der Kärntner +CARD Holiday.

Ferienpark EuroParcs Hermagor

Urige Unterkünfte am See

Wer sich dem Glamping-Abenteuer stellen möchte, findet hier kleine aber gemütliche Schlaffässer, Hütten, Zelte aus Holz und Eulennester.

Camping Au an der Donau

Erlebnisunterkunft Schlaffass

Hier schläft man in nach den regionalen Weinsorten benannten Schlaffässern „Traminer" und „Riesling" auf dem Campingplatz der Parktherme.

Parktherme Bad Radkersburg

Glamping am Wasser

Die Lodges liegen direkt am Ossiacher See. Dank Rooftop-Terrasse ist dieser immer im Blick. Zudem werden Wellness und Yoga angeboten.

SeeLodges am Ossiacher See

Entschleunigung im Chalet

Die fünf Chalets sind mit privater Sauna und eigener Terrasse ausgestattet – ein Versprechen für ungestörte Zweisamkeit und Ruhe.

Wiesenquartier in Langenwang

Bewusst einfach wohnen

Mitten im Wald gelegen ermöglichen die verschiedenen Holzhütten das Besinnen auf Natur, Ruhe und das einfache Leben.

Hüttendorf Ramenai in Ulrichsberg

Luxus-Camping am See

Großzüge Rasenplätze für Camper und Wohnmobile, stylische Privatbäder, Terrassen und Panoramablick. Hier bleiben keine Wünsche offen.

Fünf Sterne Camping am Natterer See

Himmelschalet mit Bergblick

Die gemütlichen Chalets im alpinen Stil mit viel Holz und Panoramabalkon beinhalten alles, was es zum Wohlfühlen im Urlaub braucht. Alltag aus, Erholung an.

Alpencamping in Nenzing

Packliste für euren Camping- und Glampingurlaub

Eine Nacht im Zelt kann wahrlich abenteuerlich werden. Mit dieser Checkliste seid ihr gut für euren Urlaub in der Natur gerüstet.

Ausrüstung

  • Zelt oder Van-Ausstattung 

  • Schlafsack und Isomatte (jahreszeitlich passend) 

  • Campingstuhl und ein kleiner Tisch 

  • Stirnlampe oder Laterne 

  • Kleines Kochset: Gaskocher, Topf/Pfanne, Besteck 

  • Trinkflasche und Powerbank 

  • Regen- und Sonnenschutz 

Kleidung

  • Bequeme Kleidung für drinnen und draußen

  • Warme Pullis oder Jacke für frische Abende 

  • Feste Schuhe für Wanderungen

Dies und das

  • Erste-Hilfe-Set 

  • Insektenschutz 

  • Badetuch 

  • Kühlbox oder Kühltasche 

  • Rucksack für Ausflüge 

FAQs

Zelten im alpinen Gelände oberhalb der Baumgrenze ist in Österreich je nach Bundesland unterschiedlich geregelt. Während in Kärnten oder der Steiermark spezielle Wegefreiheitsgesetze gelten, setzen andere Regionen wie Tirol auf eigene Campinggesetze. Einheitliche Regeln gibt es nicht – wer in den Bergen übernachten möchte, sollte sich unbedingt vorab über die lokalen Bestimmungen informieren.  

Zu den Regeln der Bundesländer

Das Zelten im Wald ist österreichweit verboten. Es sei denn, es liegt eine ausdrückliche Zustimmung der Grundeigentümer:innen vor.

Beim klassischen Camping übernachtet ihr im eigenen Zelt, Wohnwagen oder Van und seid weitgehend autark. Ihr bringt eure Ausrüstung selbst mit und gestaltet euren Aufenthalt sehr flexibel. Glamping verbindet Natur mit Komfort: Ihr schlaft in Safari-Zelten, Tiny Houses oder Lodges – mit echten Betten, Sanitärbereichen und oft sogar einer kleinen Küche. Die Unterkünfte sind fix aufgebaut und bieten deutlich mehr Annehmlichkeiten, bleiben aber mitten in der Natur. 

Die beliebteste Zeit zum Campen in Österreich liegt zwischen Mai und September – dann sind die Temperaturen angenehm warm und die meisten Plätze voll geöffnet. Viele Campingplätze starten bereits im April in die Saison und bleiben bis Oktober offen.

Wintercamping ist ebenfalls möglich: Dafür gibt es spezielle Plätze in Skigebieten oder auf Talstandorten, die ganzjährig geöffnet sind. Achtet darauf, dass Öffnungszeiten und Bedingungen je nach Region, Höhenlage und Wetter stark variieren. 

Die meisten Campingplätze in Österreich heißen Hunde willkommen. Oft fällt eine kleine Gebühr an und Leinenpflicht gilt fast überall auf dem Platz. Manche Plätze bieten sogar eigene Hundezonen an, andere schränken bestimmte Bereiche ein.

Da Regeln und Angebote je nach Campingplatz unterschiedlich sind, lohnt es sich vorab nachzufragen, welche Bestimmungen für euren Aufenthalt gelten. 

In der Hochsaison – besonders im Juli und August sowie an beliebten Seen – solltet ihr unbedingt vorab reservieren. Auch an Feiertagen und in Ferienwochen sind viele Plätze schnell ausgebucht. Außerhalb der Hauptsaison findet ihr oft auch spontan einen Platz. Glamping-Unterkünfte sind deutlich begrenzter und gefragter, daher empfiehlt sich hier eine Buchung im Voraus. 

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Ferientipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für eure nächsten Ferien

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Ferienangebote und Wettbewerbe