Zwei Personen kochen an einem Holztisch im Freien, Zutaten und Grills, Alpenpanorama im Hintergrund.
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Kulinarik im SalzburgerLand
Alpine Küche erleben: Zwischen See, Alm und Wald, umgeben von imposanter Bergkulisse

Kostbare Momente sammeln und Genuss mit allen Sinnen erleben: Im SalzburgerLand trifft wertvolle Tradition auf zeitgeistige Kreativität.

Wenn der Fisch frühmorgens aus glasklarem Wasser geangelt wird, Baumtriebe von Spitzenköch:innen gesammelt ihren Weg in die Küche finden, und Fenchel im Gletschersand gebettet bissfest gart: Dann sitzt ihr höchstwahrscheinlich an einem Restauranttisch im SalzburgerLand.

Im SalzburgerLand wird authentisch und voller Leidenschaft gekocht. Traditionsverbunden und zugleich für Neues offen. So bekommen traditionelle Gerichte mit Wurzeln im SalzburgerLand durch kreative Köche neuen Glanz.

Zwischen Seen im Alpenvorland, Almwiesen und Wäldern, inmitten einer atemberaubenden Bergwelt und Gletscherregionen im Hochgebirge: Die kulinarischen Held:innen schöpfen im SalzburgerLand aus dem Vollen. Sie beweisen: Mit einfachen Zutaten – wie Almbutter, Bergkäse, frischer Heumilch und Kräutern – lässt sich mit traditionellen Rezepten und einer Prise Kreativität ein Gourmetmenü zaubern. Die Sterneköch:innen im SalzburgerLand legen die Latte hoch, wenn sie die regionalen Lebensmittel raffiniert miteinander kombinieren.

Genusstipps im SalzburgerLand

Haubenrestaurants

So schmeckt das SalzburgerLand

Die besten Restaurants

Via Culinaria

Almenweg Schmankerl

Original Salzburger Mozartkugel

Genuss-Erlebnisse im SalzburgerLand

Kräuterwandern am Hochkönig

Ob Kräuterwanderungen auf eigene Faust oder unter der Leitung einer fachkundigen Kräuterpädagogin – es gibt viel zu entdecken, zu erfahren und zu lernen.

Kräuterwandern

Kulinarischer Almspaziergang in Sportgastein

Schritt für Schritt ins Leben auf der Alm eintauchen: Eine kulinarische Wanderung im Nationalpark Hohe Tauern von Sportgastein bis Bad Gastein.

Kulinarischer Almspaziergang

Käse Almen im Tennengau

Heumilchkäse aus dem SalzburgerLand: Alm-Käsereien laden im Tennengau zum genussvollen Verkosten und Lernen ein.

Tennengauer Käse Almen

Bier-Führung in Salzburg

Der einfachste Weg, die Salzburger Leidenschaft für Bier zu erkunden, ist eine Stadtführung zum Thema Bier oder der Besuch einer der 11 Brauereien.

Salzburger Bierkultur

Salzwelten in Hallein

2.600 Jahre Salzgeschichte in Hallein bei Salzburg: In das Salzbergwerk rutschen, mit Laternen durch Stollen streifen und den Zauber des unterirdischen Sees spüren.

Salzwelten Salzburg

Schloss Fischerei am Fuschlsee

Am türkisfarbenen Fuschlsee bei der Anlegestelle der Zille – ein traditonelles Holzboot – mit dem Namen „Fuschlerin” genießen Gäste ofenwarmen Räucherfisch.

Schloss Fischerei am Fuschlsee

Alpine Küche

 „Wir stellen die Produkte des Alpenraums in den Mittelpunkt und veredeln sie mit modernen Zubereitungs- und Kochtechniken“, beschreibt Haubenkoch Andreas Döllerer den Stil der neuen alpinen Küche.

Aus Käse, Molke und Joghurts in Bioqualität von der Almwirtschaft werden überraschende Speisen zubereitet. Die Süßwasserfische stammen aus dem Bluntautal. Aber auch mit Wild-, Rind- und Lammfleisch, Wildfrüchten, Kräutern und Pilzen wird experimentiert. Andreas Döllerer geht mit bestem Beispiel voran und zahlreiche Köch:innen folgen seinem Vorbild.

Geschmack der Alpen

Kostbar wie Gold: Produkte aus dem SalzburgerLand

Kräuter

Im SalzburgerLand wachsen Kräuter mit sanfter Kraft; auf Almen, im Wald und in Gärten führen Kräuterliebhaber:innen über eigene Wege zu Löwenzahn, Giersch und Mädesüß.

Kräuter

Almbutter

Auf der Präau Hochalm in Dorfgastein erlebt ihr echte Almsommer-Tradition. Am Salzburger Almenweg wartet eine herzhaft frische Jause auf euch.

Präau Hochalm

Frischkäse

Auf der Filzmoosalm im Großarltal entstehen aus frischer Rohmilch Butter, Sauerkäse und Joghurt. Aus der eigenen Landwirtschaft kommen auch Brot, Käse und Wurst.

Filzmoosalm

Fisch

Im Bluntautal bei Golling im SalzburgerLand wachsen Bluntaufische im kristallklaren Gebirgswasser heran – seit 20 Jahren eine Quelle regionaler Qualität.

Bluntaufisch

Biopilze

Die Shiitake- und Austern Pilze sind gezüchtet und gewachsen im Trumer Seenland und zu 100% bio. Sie werden getrocknet, zu Pilzpulver fein verarbeitet oder eingelegt.

Flachgauer Biopilze

Biofleisch

Bioprodukte vom Greilhof in Tamsweg: Frischfleisch, Speck, Wurstwaren, Bergkäse, Eierschwammerl und Beeren – auf Salzburger Stadtmärkten erhältlich.

Greilhof

Bier

Aus besten Rohstoffen und echter Brauhandwerkskunst entstehen Stiegl-Bierspezialitäten – voll im Geschmack und mit einem stimmigen Gefühl beim Genießen.

Stiegl Bier
#eatAUT

Erlebt Originale aus dem SalzburgerLand!

5 Stunden im Wald. 5 Gerichte: Der Geschmack und die heilende Wirkung von Kräutern sind für Sternekoch Vitus Winkler unvergleichlich. In seinem Gourmet-Restaurant Kräuterreich – by Vitus Winkler wird Natur zu Kultur.

Butterbrot reloaded: Andreas Herbst als Küchenchef des „dahoam“ in der Riederalm verwandelt altes Brot in Miso, mariniert damit den Angus Hammer und brät ihn. Alfred Rohrmoser als Küchenchef des „fredl’s“ serviert ein 4-Jahreszeiten-Fischbrot mit Fischbutter sowie gebeiztem, gegrilltem und geräuchertem Fisch.

Friendship Stories: Sternekoch Andreas Döllerer findet im Bluntautal eine stille Verbundenheit, die seine Küche erdet und zugleich beflügelt. Im Bio-Bergrestaurant Lumberjack trifft Maria Schmid-Harml auf Produzentin Christine Höller. Und Sommelier Hans-Jörg Unterrainer vom Kirchenwirt in Leogang – er pflegt eine besondere Freundschaft zum Steinpilz.

5 Stunden im Wald. 5 GerichteFriendship Stories

Rezepte aus dem SalzburgerLand

Kulinarik-Events

FAQs

Im SalzburgerLand wird authentisch und voller Leidenschaft gekocht. Traditionsverbunden und zugleich für Neues offen. So bekommen traditionelle Gerichte mit Wurzeln im SalzburgerLand durch kreative Köche in Top-Restaurants zu neuem Glanz. Die Sterneköch:innen legen die Latte hoch, wenn sie die regionalen Lebensmittel raffiniert miteinander kombinieren.

Zwischen Seen, Almen, Wäldern und Hochgebirge schöpfen die Spitzenköch:innen des SalzburgerLandes aus dem Vollen. Mit Almbutter, Bergkäse, Heumilch und Kräutern verwandeln sie traditionelle Rezepte in kreative Genussmomente.

Wenn sie Süßwasserfische, Wild, Rind oder Lamm, dazu Beeren und Pilze kombinieren, entstehen Gerichte, die nach SalzburgerLand schmecken: nach Bauernkrapfen, Pinzgauer Käsespätzle, Sauerteigbrot mit Almbutter – und natürlich Salzburger Nockerln und Mozartkugeln.

Die alpine Küche im SalzburgerLand verbindet regionale Herkunft, handwerkliche Tradition und die Nähe zur Natur. Sie nutzt, was Almen, Berge und Täler saisonal hergeben: Almbutter, Bergkäse, frische Heumilch, Kräuter, Beeren, Pilze, Wild sowie hochwertige Fleisch- und Fischsorten.

Charakteristisch ist die Einfachheit der Zutaten, die durch präzises Handwerk zu klaren, aromatischen Gerichten werden. Traditionelle Rezepte – von Kasnocken bis Bauernkrapfen – treffen dabei auf kreative Interpretationen, die das alpine Lebensgefühl zeitgemäß weiterführen.

Die Via Culinaria inspiriert im SalzburgerLand mit rund 350 Genussadressen, Genusswegen mit ausgewählten Restaurants, Wirtshäusern, Direktvermarkter:innen und Produzent:innen.

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