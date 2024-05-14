Vorarlberg schmeckt nach frischer Natur, handgemachter Qualität und kreativer Küche. Entdeckt regionale Spezialitäten, besondere Genussorte und kulinarische Erlebnisse.

In Vorarlberg haben Köch:innen beste Zutaten direkt vor der Haustür: frisches Obst und Gemüse aus dem Rheintal, Wildkräuter von den Wiesen, Fisch aus dem Bodensee und Käse von den Almen – etwa den typischen „Sura Kees“. Auf Wochenmärkten, in Hofläden und kleinen Feinkostmanufakturen findet ihr regionale Spezialitäten und Souvenirs. Wer mag, legt selbst Hand an – beim Koch- oder Sennkurs.

Kreative Köch:innen zaubern aus dem Guten noch Besseres: Wildkräuter, Heuaromen oder Riebelmais bekommen spannende neue Rollen. Auch Frischkäse und karamellisierte Molke („Sig“) machen Desserts besonders. Oft passt das Ambiente im Stil der Vorarlberger Architektur perfekt zum Geschmackserlebnis. Dazu ein Bier aus einer der heimischen Brauereien, ein edler Schnaps oder frisches Quellwasser – und der Genuss ist komplett.

Tipp: Genusswanderungen verbinden Bewegung und Kulinarik auf köstliche Art, Sommer wie Winter.