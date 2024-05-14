Kulinarik in Vorarlberg
Kreative Naturküche genießen: Von den Alpen über Almen bis zum Bodensee
Einleitung
In Vorarlberg haben Köch:innen beste Zutaten direkt vor der Haustür: frisches Obst und Gemüse aus dem Rheintal, Wildkräuter von den Wiesen, Fisch aus dem Bodensee und Käse von den Almen – etwa den typischen „Sura Kees“. Auf Wochenmärkten, in Hofläden und kleinen Feinkostmanufakturen findet ihr regionale Spezialitäten und Souvenirs. Wer mag, legt selbst Hand an – beim Koch- oder Sennkurs.
Kreative Köch:innen zaubern aus dem Guten noch Besseres: Wildkräuter, Heuaromen oder Riebelmais bekommen spannende neue Rollen. Auch Frischkäse und karamellisierte Molke („Sig“) machen Desserts besonders. Oft passt das Ambiente im Stil der Vorarlberger Architektur perfekt zum Geschmackserlebnis. Dazu ein Bier aus einer der heimischen Brauereien, ein edler Schnaps oder frisches Quellwasser – und der Genuss ist komplett.
Tipp: Genusswanderungen verbinden Bewegung und Kulinarik auf köstliche Art, Sommer wie Winter.
Genusstipps in Vorarlberg
Genuss-Erlebnisse in Vorarlberg
Kulinarisch wandern und radfahren
Gemütlich wandern oder biken, von kulinarischer Station zu Station, mit Weitblick auf die Bergwelt – geführt oder frei, mit Familie oder Freunden – ein Genuss.
Bewegung und Kulinarik im Winter
Kulinarisch winterwandern oder im Schnee picknicken: Genusstouren durch die Winterlandschaft – vom Frühstück übers Mittagessen bis zum Dessert.
Frühstück in den Bergen im Winter
Startet euren Wintertag hoch oben mit einem Bergfrühstück im Skigebiet – regionale Köstlichkeiten, warme Stuben und weites Bergpanorama inklusive.
Frühstück in den Bergen im Sommer
In Vorarlbergs Berggasthäusern und bewirtschafteten Alpen frühstückt ihr regionale Produkte wie Riebel und Sura Kees – vor oder nach der Wanderung.
Essen mit Ausblick
Vorarlbergs Genussrestaurants verbinden Spitzenküche mit Traumlage: Panorama am Berg, Seeblick oder Schlossflair – Aussicht direkt vom Restaurant.
Koch- und Backkurse
Kreative Vorarlberger Küche, so regional wie möglich. In Kochkursen teilen die Köch:innen und Bäcker:innen ihre Philosophie und ihr Handwerk.
Kräuter- und Wiesenwanderungen
Durch Wälder streifen, Moorlandschaften erkunden, Kräutergeheimnisse lernen: Naturführer:innen und Kräuterpädagog:innen öffnen Vorarlbergs Sinneswelt.
Kostbar wie Gold: Produkte aus Vorarlberg
Bodenseefisch
Im Bodensee leben 30 Fischarten – Felchen, Barsch, Zander, Seeforelle, Saibling, Karpfen & Co. Größter: der Wels. Daraus zaubern Köch:innen Bodensee-Ceviche.
Ziegenkäse
Sommerwiesen voller Kräuter: Ziegen knabbern Klee, Spitzwegerich und mehr. Am Bauernhof Metzler in Egg entstehen daraus Blütenmix, Heukäse und Ziegenkäseröllchen.
Fairkocht
Geschichten im Glas: Fairkocht steht für regionale Feinkost – rein, natürlich, fair und nachhaltig. Mit Salz, Kräutern und Gewürzen von Sonnentor.
Montafoner Steinschaf
Neben dem Braunvieh ist das Steinschaf die einzige Tierrasse, die aus Vorarlberg stammt. Dank 30 Züchter:innen wuchs der Bestand von 40 auf ca. 700 Tiere.
Bergbrennerei Löwen
Die Bergbrennerei Löwen in Au im Bregenzerwald brennt Gin, Brände, Schnäpse, Geist und Liköre: zeitgemäß im Geschmack, mit erlesen Zutaten aus der Region.
Whisky aus Riebelmais
Die Brennerei Broger: Vorarlberger Handwerkskunst im Familienbetrieb. Aus Region & Tradition entstehen Whisky, Gin, Rum, Edelbrände und Liköre.
Sura Kees
Eine alte Tradition wäre fast ausgerottet worden, wenn sie nicht vor 30 Jahren wiederbelebt worden wäre. Schon das Volk der Kelten kannten den sauervergorenen Käse, kurz: Sura Kees. Allerdings fehlte es dem Käse einer guten Lobby, da er lange Zeit nicht beliebt war. Einst als Arme-Leute-Käse verschrien, wurde der leichte Käse durch fettigeren Labkäse abgelöst. Lab wird der Milch zugesetzt, um die Gerinnung hervorzurufen. So bildet sich der Käsebruch. Der Bruch wird zur weiteren Reifung in Formen gepresst, wodurch er sich verfestigt. Sauer vergorener Käse hingegen wird ohne Lab hergestellt.
Spitzenköch:innen der Region schätzen das Handwerk und bauen den Käse in ihre Gerichte ein. So wird aus dem jungen, milden Sura Kees mit Quinoa und Zucchini schnell ein leichtes Sommergericht. Wobei die Kombination mit Speck auch sehr beliebt ist. Nur weniger leicht.
Erlebt Originale aus Vorarlberg!
Extase ohne Zucker: Raphaela Wirrer, Chef-Pâtissière des Hotels Hirschen in Schwarzenberg, verleiht einer Vorarlberger Köstlichkeit – den Kartoffelschupfnudeln – eine innovative Note. Sie interpretiert das Gericht neu und kreiert eine zuckerfreie Variante.
Ich sehe. Ich koche: Franziska Hiller ist Bio-Köchin und treibende Kraft der #wildeweiberküche im Biohotel Schwanen in Bizau im Bregenzerwald. „Reduce to the max" ist Motto und Haltung. Frauen waren im Schwanen schon immer die treibende Kraft.
Zero Waste und Gemüse: Am Vetterhof in Lustenau gibt's keinen Bioabfall: Alles wird kompostiert und kommt als Dünger auf die Felder zurück. Dank vielseitiger Fruchtfolge gedeihen saisonal Kraut, Rüben, Auberginen, Pak Choi, Pastinaken, Cherrytomaten und Zucchini.
Rezepte aus Vorarlberg
Käsknöpfle
Jedes Tal in Vorarlberg hat ihre eigene Käsknöpfle-Variante. Im Kleinwalsertal mag man sie mit viel würzigem Bergkäse.
Vorarlberger Riebel
Riebel, eine Spezialität aus hellem Maisgrieß, kommt in seiner traditionellen Variante, aber auch in Form zeitgenössisch interpretierter Tapas und Desserts auf den Tisch.