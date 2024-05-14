Hotels mit Umweltzeichen und Zertifizierungen in Österreich
Einleitung
Wer im Urlaub Wert auf transparente Informationen und nachvollziehbare Standards legt, findet in Österreich eine Auswahl an Unterkünften mit extern geprüften Zertifizierungen. Dazu zählen das Österreichische Umweltzeichen, das EU Ecolabel und Green Key.
Für Gäste bieten solche Unterkünfte Orientierung bei Themen wie regionaler Küche, Mobilitätsangeboten, Energieversorgung oder dem Umgang mit Ressourcen. Viele Betriebe informieren offen darüber, welche Maßnahmen konkret umgesetzt werden und welche Zertifizierungen vorliegen.
Auch manche Regionen setzen auf gut vernetzte Bahn-, Bus- und Shuttleangebote sowie Konzepte für Wege ohne eigenes Auto. Die Plattform Orte von morgen sammelt Beispiele aus Städten und Modellregionen in Österreich, die unterschiedliche Mobilitätslösungen sichtbar machen.
Drei anerkannte Zertifizierungen für Hotels in ÖsterreichZertifizierungen bieten Orientierung über Standards von Unterkünften. In Österreich nutzen viele Betriebe anerkannte Zertifizierungssysteme wie das Österreichische Umweltzeichen, das EU Ecolabel und Green Key. Die Programme definieren Kriterien und Prüfverfahren.
Österreichisches Umweltzeichen
Unterkünfte mit Österreichischem Umweltzeichen erfüllen definierte Kriterien zu Energie, Mobilität, Ressourcenmanagement und regionalem Angebot.
EU Ecolabel
Das europaweit anerkannte EU Ecolabel zeichnet Beherbergungsbetriebe aus, die festgelegte Kriterien etwa bei Energie, Wasser und Umweltmanagement erfüllen.
Zertifizierte Hotels
Bio-Natur-Resort Retter in der Oststeiermark
4 Sterne Superior. Österreichisches Umweltzeichen. Resort mit Bio-Küche, Naturgarten und Wellnessbereich.
Biohotel Walserstuba im Kleinwalsertal
Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel mit regionaler Küche, Wellnessbereich und Blick auf die Berglandschaft des Kleinwalsertals.
Boutiquehotel Stadthalle in Wien
Österreichisches Umweltzeichen und EU Ecolabel. Hotel mit begrünter Dachterrasse, Innenhof und Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel.
der daberer. das biohotel im Gailtal
4 Sterne. Österreichisches Umweltzeichen und EU Ecolabel. Biohotel mit regionaler Küche, Naturgarten und Wellnessbereich.
Hotel Altstadt Vienna in Wien
Österreichisches Umweltzeichen und EU Ecolabel. Designhotel mit Kunstsammlung, regionalem Frühstück und Lage im Wiener Spittelbergviertel.
Biohotel Rupertus in Leogang
Biohotel mit Österreichischem Umweltzeichen, regionaler Küche, Naturpool und Wellnessbereich in den Salzburger Bergen.
Boutique Hotel SPIESS & SPIESS in Wien
4 Sterne. Österreichisches Umweltzeichen. Frühstück mit regionalen Produkten und zentrale Stadtlage.
Naturhotel Outside in Matrei
4 Sterne Superior. Österreichisches Umweltzeichen und EU Ecolabel. Hotel mit Wellnessbereich, regionaler Küche und Blick auf die Osttiroler Berge.
Wellnesshotels mit Zertifizierung
Almwellness Hotel Pierer auf der Teichalm
4 Sterne Superior. Österreichisches Umweltzeichen. Hotel mit Wellnessbereich, regionaler Küche und Lage auf der steirischen Teichalm.
St. Martins Therme & Lodge am Neusiedler See-Seewinkel
4 Sterne Superior. Österreichisches Umweltzeichen. Therme mit Lodge, Seeblick und Lage nahe dem Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel.
Bio- und Wellnesshotel Stanglwirt am Wilder Kaiser
5 Sterne. Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel mit Wellnessbereich, regionaler Küche und Bauernhof am Wilden Kaiser.
Biohotel Leutascherhof bei Seefeld
4 Sterne. Österreichisches Umweltzeichen. Biohotel mit regionaler Küche, Naturmaterialien und Blick auf die Tiroler Berglandschaft.
Spa Resort Geinberg im Innviertel
4 Sterne Superior. Österreichisches Umweltzeichen. Resort mit Thermalwelt, Wellnessbereich und regionaler Küche im oberösterreichischen Innviertel.
Welche Maßnahmen setzen zertifizierte Hotels um?Viele zertifizierte Unterkünfte in Österreich setzen Maßnahmen in Bereichen wie Energie, Ressourcenmanagement, Architektur oder regionaler Zusammenarbeit um. Die Schwerpunkte unterscheiden sich je nach Betrieb und Zertifizierungssystem.
Energie und Ressourcen
freiwillige CO₂-Bilanzierung mit Maßnahmenplan
Zertifizierung durch externe Stellen
Strom aus erneuerbaren Quellen
biologisch abbaubare Reinigungsmittel
regionale Lieferant:innen
energieeffiziente Beleuchtung
Architektur und Ausstattung
regionale Baumaterialien
Wohnmaterialien aus Holz und anderen natürlichen Materialien
Zusammenarbeit mit regionalen Handwerksbetrieben
Verbindung von traditioneller und moderner Architektur
Essen und Trinken
biologischer Eigenanbau
Lebensmittel von regionalen Bio-Betrieben
Kooperationen mit Landwirtschaftsbetrieben
hausgemachte Bio-Produkte
Regionale Zusammenarbeit
Angebote für Gäste und Einheimische
Kooperationen mit regionalen Betrieben
Projekte mit Kulturinitiativen
Mitarbeiter:innen-Angebote
Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen
Welche Angebote findet ihr in zertifizierten Restaurants?
saisonale Menüs mit Zutaten aus regionalem Ernteangebot
zertifizierte Bio-Produkte, etwa mit EU-Bio-Logo
Maßnahmen zum sparsamen Einsatz von Trinkwasser
Mülltrennung und Recycling
Portionsplanung und Kompostierung
Obst und Gemüse aus eigenem Anbau oder von regionalen Betrieben
Schulungen zu betrieblichen Abläufen und Ressourcenthemen
hausgemachte Produkte
Regionen, Hotels und neue Wege
Österreich bietet viele Möglichkeiten, Urlaub mit Blick auf regionale Angebote, Mobilität und zertifizierte Betriebe zu gestalten. Dazu zählen Naturerlebnisse ebenso wie Kultur, Kulinarik und Begegnungen mit Menschen vor Ort.
Urlaub entsteht durch viele Entscheidungen und Angebote – von der Anreise über die Unterkunft bis zu regionalen Mobilitäts- und Freizeitangeboten. Gäste, Betriebe und Regionen setzen dabei unterschiedliche Schwerpunkte und gestalten den Aufenthalt auf unterschiedliche Weise mit:
Die Gäste
Viele Reisende achten bei ihrer Urlaubsplanung auf Aspekte wie Bahn- und Busanbindung, regionale Produkte oder zertifizierte Unterkünfte.
Die Gastgeber:innen
Viele Betriebe setzen Schwerpunkte bei Themen wie Barrierefreiheit, Mitarbeiter:innen-Angeboten, regionaler Zusammenarbeit oder Energieversorgung.
Die Regionen
Mehrere Regionen in Österreich arbeiten mit dem Österreichischen Umweltzeichen für Destinationen. Die Zertifizierung basiert auf definierten Kriterien und externen Prüfverfahren.