Im Urlaub am Bauernhof spielen Natur, Erholung, Abenteuer und Nachhaltigkeit alle Stück'ln. Hier finden Menschen, die das Landleben lieben, ihr Glück.

Urlaub auf dem Land. Menschen, deren Herz aufgeht zwischen Wiesen und Feldern, Kühen auf der Weide und neugierigen Ziegen am Zaun, können sich nichts Schöneres vorstellen: Urlaub am Bauernhof. Eigentlich müssten die Gäste den Bauernhof gar nicht verlassen, so groß ist das Angebot vor Ort. Wer mag, kann schon am frühen Morgen helfen, die Kühe auf die Weide zu treiben und die Eier aus dem Hühnerstall einzusammeln. Oder wie wäre es mit einem Besuch im Bauerngartl, wo man die Wirkungen und Heilkräfte der Blüten und Kräuter von der Bäuerin höchstpersönlich erklärt bekommt? Und so geht’s weiter mit Erlebnissen, die einem die Natur und die Bedeutung von nachhaltigem Urlaub näherbringen.

Ein Urlaub am Bauernhof steht für Echtheit, Ursprünglichkeit und Herzlichkeit, in die jeder eintaucht, der am Hof am Alltag einer Bauernfamilie teilnimmt. Das macht Urlaub auf dem Bauernhof zu einer erholsamen, spannenden Erfahrung, die lange in Erinnerung bleibt.