Blick auf den Achensee mit einem Segelboot, Uferweg links, Ortschaft und Bergen im Hintergrund, Tirol.
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Der Achensee in Tirol
Wassersport am türkisblauen Badesee zwischen den Bergen

Segeln, Surfen und Baden im Achensee, Wandern und Mountainbiken zwischen Karwendel und Rofan: Tirols größter See verbindet Urlaub am Wasser mit Tagen in den Bergen.

Mit rund 6,8 Quadratkilometern ist der Achensee der größte See Tirols, auf 929 Metern Seehöhe zwischen Karwendel- und Rofangebirge. Seine türkise Färbung entsteht durch Kalkgestein und Gletscherwasser der umliegenden Berge. Windsurfer:innen und Segler:innen schätzen den beständigen Talwind, der ab dem späten Vormittag aufkommt. Segel- und Surfschulen bieten Kurse und Materialverleih an.

In den Strandbädern in Pertisau, Achenkirch und Maurach gibt es Badestrände, Holzstege, Liegewiesen, Abenteuerspielplätze und Restaurants. Im Sommer erreicht das Wasser Temperaturen bis zu 22 Grad. Die Orte am See sind auch mit der Achensee-Schifffahrt erreichbar. Seit 1889 fährt sogar ein Dampfschiff, das älteste seiner Art in Österreich. Am Westufer führt ein Radweg über rund 20 Kilometer, Ausgangspunkt für Mountainbiker:innen ins Karwendel. Wanderwege reichen von leichten Uferrunden bis zu alpinen Routen auf die Seebergspitze.

Quick-Info zum Achensee
Lage:nördlich von Jenbach, zwischen Karwendel- und Rofangebirge
Fläche:größter See Tirols, 6,8 km²
Höhe:929 m
Tiefe:133 m
Länge:9 km
Breite:1,3 km
Uferlänge:25,3 km
Wassertemperatur:bis zu 22 °C

Der Achensee ist der tiefste und größte Badesee in Tirol. Dank des hellen Kalksteinfelsens schimmert sein Wasser türkis.

Der Achensee aus allen Perspektiven

Strandbäder und Badeplätze

Badestrand Achensee Nord in Achenkirch

Ein Rasenstrand mit abgetrenntem Badebereich lädt zum Verweilen ein. Kinder toben am Wasserspielplatz mit Piratenschiff und Aussichtsturm. Der Eintritt ist frei.

Badestrand Achensee Nord Achenkirch

SEE-Bad Atoll Achensee in Maurach

Große Liegewiese am Südostufer in Maurach, direkt am Achensee. Abenteuerspielplatz, echtes Schiff und kostenlose Schwimmbojen zum Ausleihen. Eintritt kostenpflichtig.

SEE-Bad Atoll Achensee in Maurach

Strandbad Pertisau

5.000 Quadratmeter große Liegewiese am Südufer des Achensees: Direkt am Wasser, besonders für Familien geeignet – und das bei freiem Eintritt.

Strandbad Pertisau

Top Highlights am Achensee

Wandern: Im Rofangebirge auf dem Hochplateau mit Seeblick

Wassersport: Segeln, Surfen und SUP

Wandern: Im Naturpark Karwendel zu Hütten und Almen

Achensee Schifffahrt: Rundfahrten auf Tirols größtem See

Flugerlebnis: AIRROFAN Skyglider im Rofangebirge

Radfahren: 320 Kilometer Rad- und MTB-Routen

Achenseebahn: Seit 1889 mit der Dampflokomotive zum Achensee

Die schönsten Orte am Achensee

Achenkirch: Das Dorf am Nordufer

Bäuerliche Kultur und das Heimatmuseum im Sixenhof prägen Achenkirch ebenso wie Wassersport und Golf.

Achenkirch

Maurach: Am Hochplateau

Der Ort liegt am südlichen Seeende zwischen der Freizeitanlage „Atoll Achensee“ am Seeufer und der Bergstation der Rofan Seilbahn.

Maurach

Pertisau: Am Naturpark Karwendel

Der Ort liegt am Westufer des Sees, ist Ausgangspunkt für Wanderungen sowie Hauptanlagestelle der Achenseeschifffahrt.

Pertisau
Top Restaurants

Essen und Trinken am Achensee

Rund um den Achensee reicht die Küche von Tiroler Wirtshausgerichten bis zu Restaurants mit Michelin-Sternen und Hauben. Moderne Interpretationen stehen dabei ebenso auf den Karten wie traditionelle Gerichte. Was viele Gastronomiebetriebe gemeinsam haben, ist die Liebe zu regionalen Produkten und deren Wertschätzung.

Besondere Events

5 Dinge, die ihr über den Achensee wissen solltet

Kaiser Maximilian I.

Kaiser Maximilian I. gilt als erster Gast am Achensee. Er kam zum Jagen und Fischen und ließ in Pertisau ein Lusthaus errichten. Heute erinnern die Kaiser-Maximilian-Rast und ein Hörspiel-Erlebnis an diese Zeit.

Kaiser Maximilian I. am Achensee

Tiroler Steinöl

Vor rund 180 Millionen Jahren entstand der Ölschiefer, aus dem heute Tiroler Steinöl gewonnen wird. Im Vitalberg in Pertisau entdeckt ihr die Geschichte der Steinölbrenner und erfahrt, wie das Öl aus dem Gestein gewonnen wird.

Tiroler Steinöl

Entstehung des Achensees

Der Achensee ist ein von Gletschern geschaffener Natursee. Vor rund zwanzigtausend Jahren formten gewaltige Eismassen während der letzten Eiszeit das Seebecken.

Entstehung des Achensees

Tirols ältester Golfclub

1934 wurde in Pertisau der älteste Golfclub Tirols gegründet. Die Idee dazu entstand, nachdem ein englischer Gast einige Jahre zuvor auf einer Kuhweide am Achensee Golf gespielt hatte.

Tirols ältester Golfclub

Wusel-Seeweg

Auf 3,8 Kilometern führt der Wusel-Seeweg am Ostufer des Achensees entlang. Zahlreiche Rätsel- und Mitmachstationen machen den Weg zu einem spielerischen Erlebnis rund um den See.

Wusel-Seeweg

Besondere Unterkünfte

Reiterhof in Achenkirch: 4-Sterne-Superior, Medical-Spa

aja Fürstenhaus in Pertisau: Seepromenade, Außen-Whirlpool

Hotel Entners am See in Pertisau: 4-Sterne-Superior, See Spa

Hotel Kristall in Pertisau: 4-Sterne-Superior, Sky-Spa

VAYA Achensee in Achenkirch: Resort mit Chalets

Hotel Das Karwendel in Pertisau: 4-Sterne-Superior, Sky-Spa

Wiesenhof in Pertisau: 4 Sterne, Badehaus

DAS KRONTHALER in Achenkirch: 4-Sterne-Superior, Adults-Only

Wenn Wasser ins Moor zurückkehrt

Hochmoore im Naturpark Karwendel

Im Naturpark Karwendel bei Achenkirch wurden die Hochmoore vor rund 50 Jahren zur Schaffung von Weideflächen und für die Torfgewinnung durch Entwässerungsgräben trockengelegt.

Vor rund 15 Jahren erfolgte die Renaturierung: Lärchendämme wurden in die Gräben eingebaut, damit die Hangmoore kein Wasser mehr verlieren. Das zurückgehaltene Wasser ließ das Torfmoos wachsen, sodass sich ein mehrere Meter dicker Moosteppich bildete. Seither werden die Moore regelmäßig kontrolliert und gepflegt. Zurückgekehrt sind unter anderem Sonnentau, Moosbeere und die Libellenart Moosjungfer, die im sauren Moor-Untergrund ihren Lebensraum finden.

Hochmoore im Naturpark Karwendel

FAQs

Zum Baden gibt es rund um den Achensee mehrere Strandbäder und Badeplätze. Am Nordufer liegt der Badestrand Achensee Nord in Achenkirch, in Maurach bietet das Atoll Achensee ein See-Bad mit Liegewiese. Am Westufer befindet sich das Strandbad Pertisau mit großer Liegewiese direkt am See.

Baden und Schwimmen am Achensee

Der Achensee bietet Möglichkeiten zum Baden, Segeln und Surfen sowie zum Wandern, Radfahren und Mountainbiken. Wanderwege führen ins Rofan und in den Naturpark Karwendel. Auch Rundfahrten mit der Achensee Schifffahrt ergänzen die Aktivitäten am See.

Für Baden und Wassersport eignen sich vor allem die Sommermonate. Wandern und Radfahren sind je nach Wetter und Höhenlage von Frühling bis Herbst möglich.

Mit der Bahn führt die Anreise über Jenbach, rund 25 Busminuten vom Achensee entfernt. Von dort fahren Linienbusse zum See. Mit dem Auto ist der Achensee über die A12 und die Achensee-Bundesstraße B181 sowie aus Richtung München über den Achenpass erreichbar. Der nächstgelegene Flughafen ist Innsbruck, rund 45 Minuten vom Achensee entfernt.

Anreise zum Achensee

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