Urlaub am Wasser in Österreich
Erholung und Wassersport an Badeseen, Flüssen und Wasserfällen
Einleitung
Österreichs Wasserlandschaften verändern das Tempo. Am See, oft eingebettet zwischen Wiesen, Hügeln und Bergen ziehen die Stunden langsamer vorbei, auf dem Fluss gibt der Rhythmus des Wassers die Richtung vor. Zwischen Badeseen, Wassersport und Wasserfällen wechseln sich Bewegung und Ruhe ganz selbstverständlich ab. Mal geht es hinein ins Wasser, mal genügt ein Platz am Ufer und der Blick in die Weite.
Warum sich ein Urlaub am Wasser so besonders anfühlt? Der Begriff „Blue Mind“ beschreibt die Beziehung vieler Menschen zu Wasserlandschaften. Seen, Flüsse und Wasserfälle werden häufig mit Erholung und Freizeitaktivitäten verbunden. Wasser begleitet uns seit Beginn des Lebens und wird von vielen Menschen mit Wohlbefinden, Bewegung und Erholung verbunden. Am Wasser fällt es leicht, den Alltag hinter sich zu lassen, neue Eindrücke zu sammeln und die Umgebung mit allen Sinnen wahrzunehmen.
Landschaften und Naturerlebnisse: Am Wasser entlang
Aktiv an Seen und Flüssen: Mit dem Wasser in Bewegung
Wakeboarden und Wasserski
Wasser, Wind und Wow-Momente: An Traumspots gleitet ihr übers Wasser, umgeben von Bergen und Sommerfeeling.
Tauchen in den schönsten Seen: Geheimnisvolle Wasserwelt
Freiheit unter Wasser: Mit einem Flossenschlag in eine magische Welt gleiten und ihre Geheimnisse entdecken. Österreich bietet viele Tauch-Hotspots.
Wasser als Ressource für Mensch und Region
Wasser gehört zu den prägenden Elementen Österreichs. Seen, Flüsse und Quellen begleiten viele Urlaubserlebnisse – vom Sprung in den Badesee über Ausflüge zu Wasserfällen bis zu Wanderungen entlang von Bächen und Flüssen.
Gleichzeitig spielt Wasser eine wichtige Rolle für die Trinkwasserversorgung. Österreichs Trinkwasser stammt überwiegend aus Grund- und Quellwasser und wird regelmäßig überprüft. Für Gewinnung, Versorgung und Kontrolle gelten klare gesetzliche Vorgaben. Das Trinkwasser stammt überwiegend aus Grund- und Quellwasser und wird regelmäßig überprüft. Auch Badeseen werden laufend kontrolliert, ihre Wasserqualität wird bewertet. Ein bekanntes Beispiel ist das Wiener Hochquellwasser: Seit dem 19. Jahrhundert gelangt Wasser aus alpinen Quellgebieten über Hochquellleitungen in die Hauptstadt. Natürliches Mineralwasser stammt aus unterirdischen Vorkommen und unterliegt ebenfalls gesetzlichen Anforderungen.