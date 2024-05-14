Urlaub am Wasser zeigt Österreich von seiner erfrischenden Seite: Aktive Stunden an Badeseen und Flüssen, Urlaub am See und Ausflüge zu Wasserfällen.

Österreichs Wasserlandschaften verändern das Tempo. Am See, oft eingebettet zwischen Wiesen, Hügeln und Bergen ziehen die Stunden langsamer vorbei, auf dem Fluss gibt der Rhythmus des Wassers die Richtung vor. Zwischen Badeseen, Wassersport und Wasserfällen wechseln sich Bewegung und Ruhe ganz selbstverständlich ab. Mal geht es hinein ins Wasser, mal genügt ein Platz am Ufer und der Blick in die Weite.

Warum sich ein Urlaub am Wasser so besonders anfühlt? Der Begriff „Blue Mind“ beschreibt die Beziehung vieler Menschen zu Wasserlandschaften. Seen, Flüsse und Wasserfälle werden häufig mit Erholung und Freizeitaktivitäten verbunden. Wasser begleitet uns seit Beginn des Lebens und wird von vielen Menschen mit Wohlbefinden, Bewegung und Erholung verbunden. Am Wasser fällt es leicht, den Alltag hinter sich zu lassen, neue Eindrücke zu sammeln und die Umgebung mit allen Sinnen wahrzunehmen.