Zwei Personen küssen sich unter Wasser, Haare schweben im türkisfarbenen Wasser, Luftblasen an der Oberfläche.
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Urlaub am Wasser in Österreich
Erholung und Wassersport an Badeseen, Flüssen und Wasserfällen

Urlaub am Wasser zeigt Österreich von seiner erfrischenden Seite: Aktive Stunden an Badeseen und Flüssen, Urlaub am See und Ausflüge zu Wasserfällen.

Österreichs Wasserlandschaften verändern das Tempo. Am See, oft eingebettet zwischen Wiesen, Hügeln und Bergen ziehen die Stunden langsamer vorbei, auf dem Fluss gibt der Rhythmus des Wassers die Richtung vor. Zwischen Badeseen, Wassersport und Wasserfällen wechseln sich Bewegung und Ruhe ganz selbstverständlich ab. Mal geht es hinein ins Wasser, mal genügt ein Platz am Ufer und der Blick in die Weite.

Warum sich ein Urlaub am Wasser so besonders anfühlt? Der Begriff „Blue Mind“ beschreibt die Beziehung vieler Menschen zu Wasserlandschaften. Seen, Flüsse und Wasserfälle werden häufig mit Erholung und Freizeitaktivitäten verbunden. Wasser begleitet uns seit Beginn des Lebens und wird von vielen Menschen mit Wohlbefinden, Bewegung und Erholung verbunden. Am Wasser fällt es leicht, den Alltag hinter sich zu lassen, neue Eindrücke zu sammeln und die Umgebung mit allen Sinnen wahrzunehmen.

Landschaften und Naturerlebnisse: Am Wasser entlang

Radfahren am Wasser: Erfrischung im Blickfeld

Wer am Wasser radelt, hat die Erfrischung oft im Blick: Seen, Flüsse und Uferlandschaften begleiten den Weg durch Österreich.

Radfahren am Wasser

Aktiv an Seen und Flüssen: Mit dem Wasser in Bewegung

Wakeboarden und Wasserski

Wasser, Wind und Wow-Momente: An Traumspots gleitet ihr übers Wasser, umgeben von Bergen und Sommerfeeling.

Wakeboarden und Wasserski

Tauchen in den schönsten Seen: Geheimnisvolle Wasserwelt

Freiheit unter Wasser: Mit einem Flossenschlag in eine magische Welt gleiten und ihre Geheimnisse entdecken. Österreich bietet viele Tauch-Hotspots.

Tauchen

Eisbaden: The next big thing!

Eisbaden
Der Wert des Wassers in Österreich

Wasser als Ressource für Mensch und Region

Wasser gehört zu den prägenden Elementen Österreichs. Seen, Flüsse und Quellen begleiten viele Urlaubserlebnisse – vom Sprung in den Badesee über Ausflüge zu Wasserfällen bis zu Wanderungen entlang von Bächen und Flüssen.

Gleichzeitig spielt Wasser eine wichtige Rolle für die Trinkwasserversorgung. Österreichs Trinkwasser stammt überwiegend aus Grund- und Quellwasser und wird regelmäßig überprüft. Für Gewinnung, Versorgung und Kontrolle gelten klare gesetzliche Vorgaben. Das Trinkwasser stammt überwiegend aus Grund- und Quellwasser und wird regelmäßig überprüft. Auch Badeseen werden laufend kontrolliert, ihre Wasserqualität wird bewertet. Ein bekanntes Beispiel ist das Wiener Hochquellwasser: Seit dem 19. Jahrhundert gelangt Wasser aus alpinen Quellgebieten über Hochquellleitungen in die Hauptstadt. Natürliches Mineralwasser stammt aus unterirdischen Vorkommen und unterliegt ebenfalls gesetzlichen Anforderungen.

Trinkwasser in Österreich

FAQs

Ein Urlaub am Wasser in Österreich verbindet Erholung, Naturerlebnisse und Aktivitäten. Ob Baden an Seen, Wassersport auf Flüssen, Wanderungen und Radtouren entlang von Gewässern oder Ausflüge zu Wasserfällen - am und im Wasser gibt es viel zu entdecken.

Österreichs Flüsse und Seen sind ideal für Wassersportler:innen. Kajak- und Kanufahren, Rafting, Canyoning, Tauchen, Wakeboarden, Wasserski und Flusswandern - die Auswahl ist groß.

Ja. In Österreich gibt es einige Flüsse und Flussabschnitte, die sich zum Baden eignen. Sie bieten eine Alternative zu Badeseen und ermöglichen Abkühlung an natürlichen Gewässern.

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