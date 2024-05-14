Der Mondsee, der Schafberg und die Drachenwand sind der perfekte Mix für Österreichs so typische Idylle im Salzkammergut aus See und Berg.

Das MondSeeLand bettet den Mondsee ein, der im oberösterreichischen Salzkammergut liegt, und seinen „kleinen Bruder“, den Irrsee. Ähnlich sind sich die beiden keineswegs: Der Große ist der Mondäne, zieht Sport- und Kulturbegeisterte an und ist Treffpunkt, wenn es ums kulinarische Genießen geht. Über 600 Veranstaltungen im Jahr beherbergt das lebendige Zentrum, der „Markt Mondsee“. Traditionelle Feste, Radrennen und Live-Musik bereichern regelmäßig das Stadtleben. Vor allem sportliche Aktivitäten stehen am Mondsee im Mittelpunkt: Das Alpenseebad Mondsee etwa bietet Attraktionen wie einen Wasser-Funpark und ein Wasserskizentrum. Es wird gesurft, gesegelt und am SUP-Board gepaddelt – und abseits des Wassers könnt ihr wandern, klettern und Rad fahren.

Am Irrsee hingegen ist es still und verträumt. Mit seinen unverbauten Buchten, Mooren, Seerosenfeldern und dem immensen Artenreichtum steht der Irrsee unter Naturschutz. Hier in der Region zwischen Mondsee und Irrsee leben die Menschen in einer intakten Kultur- und Naturlandschaft, mit Schutzgebieten, die die heimische Tier- und Pflanzenwelt bewahren.