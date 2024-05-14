Schloss Ambras präsentiert noch heute Wertvolles aus der Sammlung Erzherzog Ferdinands II. Gleichzeitig war es der Rückzugsort seiner geheimen Ehefrau Philippine Welser.

Schloss Ambras: Das märchenhafte Schloss

Wie aus einem Märchen erhebt sich Schloss Ambras auf einem Hügel oberhalb von Innsbruck, umgeben von einem weitläufigen Park. Das Renaissanceschloss ist ein lebendiger Ort, der mit seiner geschichtsträchtigen Vergangenheit und der Verbindung von Kunst, Geschichte und Lebensgefühl begeistert.

Schon im Mittelalter war Schloss Ambras ein bedeutender Sitz. Erzherzog Ferdinand II. verlieh dem Anwesen jedoch erst seine heutige Strahlkraft, als er die ursprüngliche mittelalterliche Burg ab 1564 in seine prachtvolle Residenz verwandelte. Für seine prächtigen Ambraser Sammlungen ließ er das Unterschloss errichten – ein Meilenstein, der als das erste Museum der Welt gilt.

Entdeckungen aus einer anderen Zeit

Im Hochschloss befanden sich zu Ferdinands Zeiten die Wohnräume. Heute ist dort die Habsburger Porträtgalerie untergebracht, ein Highlight mit Meisterwerken von Velázquez, van Dyck und Rubens. Aber auch die Kunst- und Wunderkammer und die Rüstkammer lassen die Renaissance lebendig werden. Der Spanische Saal, einer der schönsten Festsäle, wird im Sommer als eindrucksvolle Bühne für Konzerte genutzt. Und draußen im Schlossgarten, zwischen alten Bäumen und versteckten Plätzen, laden der Paradies- und Arzneimittelgarten ein, sich eine Auszeit zu nehmen.

Philippine Welser: Eine Frau, die inspiriert

Philippine Welser, Ferdinands heimliche Ehefrau, war weit mehr als die „Herrin des Schlosses". Sie lebte für ihre Leidenschaften: Heilpflanzen, Kräutergärten und die Kunst des Kochens. Ihr berühmtes „Kochbuch der Philippine Welser", das älteste bekannte Kochmanuskript einer Frau im deutschen Sprachraum, und die Original erhaltenen "Philippinischen Badestuben" sind bis heute stille Zeugen. Sie erzählen von ihrem Gespür für Gesundheit und Wohlbefinden. Gleichzeitig war sie eine Wohltäterin, die sich mit Hingabe für Menschen einsetzte – ein Lebensgefühl, das sich in jeder Ecke von Schloss Ambras spüren lässt.

Ob in den historischen Räumen oder unter freiem Himmel: Schloss Ambras ist ein Ort, an dem kleine und große Geschichten erzählt werden. Hier treffen Weltoffenheit und Tradition, Innovation und Geschichte aufeinander – und verleihen jedem Besuch einen Hauch von Magie.