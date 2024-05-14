Schloss Belvedere in Wien

Barocke Architektur trifft auf Kunstgeschichte: Die Belvedere Schlösser und die Belvedere Museen in Wien faszinieren Architektur-, Geschichts- und Kunstliebhaber:innen.

Das Belvedere ist weit mehr als ein „Schloss“ – vielmehr handelt es sich um ein Ensemble zweier architektonischer Meisterwerke: Das Untere Belvedere, einst der Rückzugsort Prinz Eugens in den Sommermonaten, und das Obere Belvedere, bekannt für seine glanzvollen Bälle und Empfänge außerhalb der damaligen Stadtmauern.

Der österreichische Feldherr Prinz Eugen von Savoyen beauftragte den Architekten Johann Lukas von Hildebrandt mit dem Bau einer Sommerresidenz. Im Jahr 1723 fertiggestellt, spiegelte es die politische und militärische Macht des Prinzen wider. In den folgenden Jahren diente das Gebäude nicht nur als Sommerresidenz, sondern auch für extravagante offizielle Repräsentationen, Bälle und Empfänge und der umfangreichen Kunstsammlung von Prinz Eugen.

Nach dem Tod Prinz Eugens erwarb Kaiserin Maria Theresia den Komplex und ließ das Obere Belvedere zur Kulturstätte der kaiserlichen Sammlungen umgestalten – eines der ersten öffentlichen Museen der Welt.

Zwischen Kunst und Architektur

Heute zählt das Belvedere zu den bekanntesten Wahrzeichen Wiens und verbindet Geschichte mit zeitgenössischer Kunst. Das Obere Belvedere thront stolz in der Mitte des Gartens und bietet von beiden Seiten einen beeindruckenden Blick auf seine Fassade. Neben den Ausstellungen der Belvedere-Museen gilt es, auch die architektonischen Highlights der Zeit zu erkunden: von der Sala terrena über die Prunkstiege bis zum Carlonesaal. Das Untere Belvedere, die Residenz von Prinz Eugen und die Orangerie beherbergen heute Ausstellungen und Highlights wie das Goldkabinett, den zweistöckigen Marmorsaal oder den Prunksaal.

Lebendige Gärten und einmalige Ausblicke

Die französischen Gärten laden mit symmetrischen Wegen und kunstvollen Skulpturen zu einem entspannten Spaziergang ein. Dabei begegnen Spaziergänger:innen immer wieder Werke zeitgenössischer Künstler:innen, die das historische Ambiente auf überraschende Weise ergänzen.