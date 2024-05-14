Swarovski Kristallwelten
Kristalle, Kunst und überraschende Erlebnisse
Einleitung
Zum 100-jährigen Jubiläum des Unternehmens Swarovski beauftragt die Gründerfamilie den Künstler André Heller mit der Konzeption einer Erlebniswelt, die weit über ein klassisches Museum hinausgeht. Heller erweckt eine Vision zum Leben: eine begehbare Fantasiewelt, in der Kunst und Technik auf überraschende Weise verschmelzen.
Sein Leitmotiv – ein 17 Meter hoher Riese – wird zum ikonischen Wächter der Wunderkammern. Der Riese ist eine Erfindung von André Heller – eine mythische Figur, die einst durch die Welt zog, um Schätze des Wissens und der Kunst zu sammeln. In Wattens ließ er sich nieder und bewahrt seine Wunder in unterirdischen Kammern – als Sinnbild für Neugier, Fantasie und das Staunen über das Schöne. Dafür ließ er sich von der historischen Kunst- und Wunderkammer auf Schloss Ambras bei Innsbruck inspirieren. Erzherzog Ferdinand II., ein Habsburger mit ausgeprägter Sammelleidenschaft, legte hier im 16. Jahrhundert eine einzigartige Sammlung an, die heute als das erste Museum der Welt gilt. Die Ambraser Wunderkammer vereinte Exotisches, Kostbares, Wissenschaftliches und Kurioses: von Naturwundern über technische Apparate bis hin zu filigranen Drechselarbeiten – ein Spiegelbild der Welt in all ihrer Vielfalt, Kuriosität und Schönheit.
Heller interpretiert dieses Renaissance-Konzept neu. Die Wunderkammern sind Bühnen für internationale Künstler:innen wie Salvador Dalí, Yayoi Kusama oder Brian Eno. Mal poetisch, mal versponnen, aber immer überraschend – sie verwandeln den Kristall in ein lebendiges Medium.
Ihr begegnet hier nicht nur Swarovski Kristallen – sondern auch einer besonderen Haltung gegenüber Kunst und Natur. Die Swarovski Kristallwelten sind ein Ort, an dem die Gründungsidee Daniel Swarovskis spürbar wird: Kristall nicht nur als Material, sondern als Impuls für kreative Entfaltung. Hier trifft Tiroler Bodenständigkeit auf internationale Avantgarde.
Der Riese wurde vom Magazin Architectural Digest zu einem der schönsten Brunnen der Welt gewählt.
Swarovski Kristallwelten in allen Perspektiven
Wunderkammern der Kristallwelten
Funkelnde Ideen und grenzenlose Kreativität: Die Wunderkammern der Swarovski Kristallwelten entführen euch in kunstvoll inszenierte Welten voller Kristallmagie. Internationale Künstler:innen wie Yayoi Kusama, James Turrell, Fernando Romero oder Niki de Saint Phalle haben hier ihre Visionen in Kristall verwandelt – mal verspielt, mal hypnotisch, aber immer überraschend. Jede der Kammern gleicht einer eigenen Welt: ein sinnliches Experiment zwischen Licht, Klang, Raum und Fantasie.
Inspiriert von den historischen Kunst- und Wunderkammern auf Schloss Ambras bei Innsbruck, hat André Heller mit diesen Räumen ein modernes Kaleidoskop erschaffen – ein Ort, an dem sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft begegnen. Immer wieder kommen neue Wunderkammern hinzu, bestehende werden neu interpretiert und weitere Künstler:innen eingeladen, ihre Sicht auf das Funkeln einzubringen. Die künstlerischen Handschriften sind so vielfältig wie eindrucksvoll: von minimalistischer Lichtkunst bis zu opulenter Pop-Ästhetik entfaltet sich ein Panorama kreativer Ausdrucksformen – mit Kristall als verbindendem Element.
Rund um den Riesen
Spielplatz und Spielturm
Klettern, rutschen, planschen: Spielplatz und Spielturm vereinen Kreativität, Bewegung und Design von Snøhetta – ein funkelndes Abenteuer für Kinder, indoor und outdoor.
Labyrinth
Das grüne Labyrinth in Form einer Hand von André Heller, lädt zum Erkunden und Spaß haben ein – ein Kunstwerk zwischen Natur und Fantasie.
Karussell
Das drehende Kunstwerk von Jaime Hayon mit 15 Millionen Kristallen, monochromem Design und märchenhaften Fantasiefiguren erschafft Magie in Bewegung.
Kunst im Garten
Kristallwolke, Skulpturen und Installationen: Im Garten der Kristallwelten verschmelzen Kristalle, Natur und zeitgenössische Kunst zum Erlebnis.
Veranstaltungen, die funkeln wie Kristalle
Funkelnde Ostereiersuche
30 Eier warten, entdeckt zu werden – mit kleinen Überraschungen und der Chance auf einen Familienurlaub. In der Osterwerkstatt können Kinder eigene Dekoration gestalten.
Circus Festival
Mit täglichen Shows entführen Artist:innen des Circus-Theater Roncalli euch in die Welt des Zirkus und begeistern mit eindrucksvollen Shows im Garten des Riesen.
Swarovski Figuren als SouvenirOb als funkelndes Andenken oder Geschenk – die detailreichen Swarovski Figuren bringen ein Strahlen in den Alltag. In Shops in ganz Österreich warten Tiere, Fantasiewesen und Miniaturen darauf, entdeckt zu werden.
FAQs
Zertifiziertes Green Museum
Die Swarovski Kristallwelten tragen das Österreichische Umweltzeichen als „Green Museum“ und „Green Event Location“ – ein sichtbares Zeichen für verantwortungsvolles Gestalten.
Besonders im Gartenbereich zeigt sich das Engagement für Biodiversität: Blühwiesen und naturnahe Flächen fördern Lebensräume für Insekten und Vögel.
Gäste reisen klimafreundlich an – etwa mit dem Kristallwelten-Shuttle ab Innsbruck oder per Bahn in Kombination mit regionalen Mobilitätsangeboten. So wird ein Ausflug zum Erlebnis, das nicht nur glänzt – sondern auch Verantwortung zeigt.