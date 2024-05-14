Die Region um den Traunsee zieht Menschen magisch an. Hier tauchen sie in das Salzkammergut ein, genießen seine Pracht und erleben die Kultur rund um Gmunden.

Es ist das Bild der sich im Traunsee spiegelnden Berge, das beeindruckt. Vor allem der imposante Traunstein hebt sich direkt über dem Ufer des Traunsees empor. Am Nordrand der Nördlichen Kalkalpen auf einer Seehöhe von 423 Metern gelegen, ist er der viertgrößte österreichische See. Mit seinen 204 Metern ist er sogar der tiefste See Österreichs, was seinem Wasser einen satten Blaugrün-Ton verleiht. Es ist nachvollziehbar, warum das die Region Traunsee-Almtal im Salzkammergut schon lange für Sommerfrische bekannt ist, denn hier lässt es sich wunderbar ausspannen und erholen. Und gleichzeitig gibt es hier so viel zu entdecken: Sanft gleiten Segelschiffe und kleine Fischerboote über den Traunsee. Auf einer kleinen Insel im See thront das Seeschloss Ort, das zu den ältesten Gebäuden des Salzkammerguts zählt.

Kulturell war in der lebendigen Umgebung schon immer viel los: Der berühmte österreichische Schriftsteller Thomas Bernhard schätzte die Gegend und erwähnte sie oft in seinen Werken. Der Ort Gmunden ist für sein jahrhundertealtes Keramikhandwerk weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Im Sommer finden jährlich die Gmundner Festwochen statt.