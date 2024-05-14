Von gigantischen Gipfeln bis zu glasklaren Seen und spannenden Städten: Urlaub in Österreich ist Vielfalt zwischen Natur, Kultur und Hidden Gems zu jeder Jahreszeit.

Österreich ist wunderbar vielfältig in seinen Landschaften und Regionen – genau das macht es als Reiseziel so spannend: Von gletscherbedeckten Bergen und Almwiesen über Seen und Wälder bis zu malerischen Weingärten und Flussauen. Hier verbinden sich Natururlaub, Kultur und Kulinarik auf besondere Weise.

Ob Faszination in den Alpen oder urbane Energie in den Landeshauptstädten – Österreich trifft mitten ins Herz. Verbringt entspannte Tage am See, erklimmt die Gipfel (mit der Seilbahn) oder taucht in die reiche Kulturszene mit Konzerten und Museen ein! Dank der unterschiedlichen Topografie könnt ihr eure Reise ganz nach euren Vorlieben gestalten – egal ob Sommer oder Winter. Und wer das Außergewöhnliche sucht, findet Geheimtipps jenseits der bekannten Wege: stille Orte in den Bergen, spezielle Aktivitäten oder unentdeckte Regionen. Österreich berührt und inspiriert mit seiner Schönheit und seinem besonderen Lebensgefühl.