Baden im Weissensee, wandern im Naturpark, das Bergpanorama genießen und eine gemütliche Schifffahrt: So abwechslungsreich zeigt sich Urlaub am Weissensee in Kärnten.

Der Weissensee in Kärnten zählt zu den bekanntesten Badeseen Österreichs. Je nach Licht schimmert das Wasser in unterschiedlichen Blau- und Grüntönen – von Türkis bis Smaragdgrün. Baden am Morgen, eine Wanderung durch die Kärntner Bergwelt oder eine Tour mit Kajak, SUP oder dem Schiff: Rund um den Weissensee bestimmen Wasser, Bewegung und Ausblicke auf die Landschaft das Urlaubserlebnis.

Besonders charakteristisch sind die nahezu unverbauten Seeufer. Buchten, Badeplätze und Wege entlang des Wassers sind ideal, um den Weissensee aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder vom Schiff aus – immer wieder wechseln die Eindrücke zwischen der weiten Wasserfläche, Wäldern und den Bergen der Umgebung.

Seinen Namen verdankt der Weissensee übrigens den hellen Kalkablagerungen am westlichen Ufer. Sie bilden ein weißes Band entlang des Sees.