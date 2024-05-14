Der Weissensee in Kärnten
Naturpark mit Baden und Berg-See-Erlebnissen
Einleitung
Der Weissensee in Kärnten zählt zu den bekanntesten Badeseen Österreichs. Je nach Licht schimmert das Wasser in unterschiedlichen Blau- und Grüntönen – von Türkis bis Smaragdgrün. Baden am Morgen, eine Wanderung durch die Kärntner Bergwelt oder eine Tour mit Kajak, SUP oder dem Schiff: Rund um den Weissensee bestimmen Wasser, Bewegung und Ausblicke auf die Landschaft das Urlaubserlebnis.
Besonders charakteristisch sind die nahezu unverbauten Seeufer. Buchten, Badeplätze und Wege entlang des Wassers sind ideal, um den Weissensee aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Ob zu Fuß, mit dem Rad oder vom Schiff aus – immer wieder wechseln die Eindrücke zwischen der weiten Wasserfläche, Wäldern und den Bergen der Umgebung.
Seinen Namen verdankt der Weissensee übrigens den hellen Kalkablagerungen am westlichen Ufer. Sie bilden ein weißes Band entlang des Sees.
Der Weissensee aus allen Perspektiven
Strandbäder und Badeplätze
Strandbad Stockenboi in Zlan
Das Strandbad Stockenboi bietet einen Badebereich am See, Wassersportangebote, eine Tauchschule und großzügige Liegewiesen.
Strandbad Knaller in Techendorf
Das Strandbad Knaller verbindet Baden, Wellness und Seeblick mit Strandcafé, Saunen und Freizeitangeboten direkt am Weissensee.
Top Highlights am Weissensee
Weissensee Schifffahrt
Acht Anlegestellen verbinden Wanderwege, Badeplätze und Orte rund um den Weissensee. Die Rundfahrt dauert etwa zwei Stunden.
Tauchen
Der Weissensee eröffnet eine faszinierende Unterwasserwelt – mit Sichtweiten bis zu 20 Metern und rund 20 Tauchplätzen im Herzen des Alpenraums.
Wassersport
Von SUP und Kajak bis Wasserski und Parasailing – der Weissensee bietet Wassersport für jeden Stil inmitten der Kärntner Seenwelt.
Wandern
Vom Seeufer bis zu den Almen des Naturparks führen mehr als 200 Kilometer Wanderwege durch die vielfältige Bergwelt rund um den Weissensee.
Radfahren und MTB
Vom Seerundweg bis zum anspruchsvollen Trail: 13 MTB-Strecken und rund 160 Kilometer Routen führen durch die Berglandschaft rund um den Weissensee.
Angeln und Fischen
Mit 22 Fischarten, Seetiefen bis zu 99 Metern und einer Fischerkarte für den gesamten See bietet der Weissensee viele Möglichkeiten zum Angeln und Fischen.
Die schönsten Orte am Weissensee
Techendorf: Schifffahrt, Baden und Urlaub am See
Techendorf bildet das Zentrum am Weissensee. Hier könnt ihr Schifffahrten, Strandbäder, Kulinarik und zahlreiche Freizeitangebote genießen.
Naggl: Wandern und Radeln zwischen Alm und See
Von Naggl führen Wege zu Almen, Aussichtspunkten und Wanderzielen in der Bergwelt rund um den Weissensee. Auch die Naggler Alm ist von hier erreichbar.
Gatschach: Aussicht auf den Weissensee
Vom Ortsteil Gatschach reicht der Blick über den Weissensee und die umliegende Bergwelt. Ein guter Ausgangspunkt für Spaziergänge und Wanderungen.
Essen und Trinken am Weissensee
Die Küche am Weissensee ist von der Alpe-Adria-Region geprägt – Kärntner Spezialitäten treffen hier auf mediterrane Einflüsse. Eine besondere Rolle spielt der Weissenseefisch: Reinanke, Seeforelle und Saibling stammen direkt aus dem See und stehen in vielen Restaurants auf der Speisekarte. Als erste Slow Food Travel Destination Kärntens stehen kulinarische Erlebnisse, regionale Produkte und Begegnungen mit Produzent:innen im Mittelpunkt.
Genießerhotel Die Forelle: Das BERG.SEE.DEGUSTATIONS.MENÜ interpretiert Zutaten aus der Region Weissensee neu und wurde mit einem Michelin-Stern sowie vier Hauben ausgezeichnet.
Restaurant Rouge Noir im Neusacherhof: Fine Dining mit Chef's Table und 12-Gänge-Menü, ausgezeichnet mit einem Michelin-Stern und drei Hauben.
Strandhotel Weissensee: Österreichs erstes vegan-vegetarisches 4-Sterne-Superior-Bio-Hotel mit Gourmetküche und kreativen Menüs auf pflanzlicher Basis.
Gralhof: Bio-Hotel am See mit saisonaler Küche, regionalen Produkten und Gerichten, die sich an den Jahreszeiten orientieren.
Besondere Events
5 Dinge, die ihr über den Weissensee wissen solltet
Weissensee-PremiumCARD
In vielen Unterkünften inkludiert – die PremiumCARD ermöglicht freie Fahrt mit Schifffahrt, Bergbahn und Bussen rund um den Weissensee.
Slow Trail Weissensee
Der Slow Trail führt entlang des Ostufers zu Aussichtspunkten, Rastplätzen und Abschnitten direkt am Wasser.
Aussichts- & Ruheplätze
Entlang der Wege rund um den Weissensee bieten Aussichtspunkte und ausgewählte Plätze freie Blicke auf See, Wälder und Berge.
Sommerbergbahn
In zwölf Minuten geht es vom Seeufer auf 1.324 Meter Seehöhe – mit Zugang zu Wanderwegen, Almen und Aussichtspunkten.
Seepromenade am Westufer
Der rund 6 Kilometer lange Weg verbindet traumhafte Ausblicke auf den See mit entspannten Spaziergängen – barrierefrei angelegt.
Besondere Unterkünfte
Schutzgebiete und autofreie Angebote
Die Region Weissensee wurde 2006 zum Naturpark ernannt, eine Landschaft aus See, Wäldern, Wiesen und Almen. Große Teile der Uferbereiche stehen unter Schutz. Wanderwege, Themenwege und Naturpark-Angebote ermöglichen es, die Region aus unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen.
Der Weissensee ist außerdem Mitglied der Initiative Alpine Pearls, die Orte mit Angeboten für Urlaub ohne eigenes Auto vereint. Vor Ort ergänzen Busse, Schifffahrt und Bergbahn das Mobilitätsangebot. Viele Ausflugsziele rund um den See lassen sich dadurch auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen.