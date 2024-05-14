Autobahnbrücke durch bewaldete Alpenlandschaft, schneebedeckte Gipfel im Hintergrund, blauer Himmel.
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Einreise- und Zollbestimmungen in Österreich
Alle Infos zu Reisepass, Identitätsnachweis, ETIAS, Zollrichtlinien und Haustieren

Ob mit Auto, Bahn oder Flugzeug: Wir zeigen euch, welche Dokumente wichtig sind, was ihr mitbringen dürft und wie Haustiere problemlos einreisen.
Reisepass und Identitätsnachweis

Grenzenlos reisen: Einreisedokumente

Auch wenn es im Schengen-Raum meist keine Grenzkontrollen gibt, müssen Reisende stets ein gültiges Reisedokument bei sich tragen. Bei stichprobenartigen Kontrollen dient es als Identitätsnachweis – unabhängig davon, ob ihr per Bahn, Auto oder Flugzeug reist.

Auch Kinder brauchen ihren eigenen Pass oder Personalausweis – Einträge im Dokument der Eltern sind nicht mehr erlaubt.

Einreise aus der Schweiz:

Schweizer Bürger:innen dürfen mit einer gültigen ID oder einem bis zu fünf Jahre abgelaufenen Reisepass einreisen. Wir empfehlen in jedem Fall ein gültiges Reisedokument mitzuführen, da Reisedokumente oft für Hotel- oder Mietwagenbuchungen benötigt werden.

Weitere Informationen: Österreichische Botschaft in Bern

Einreise aus Deutschland:

Staatsbürger:innen der Bundesrepublik Deutschland benötigen zur Einreise nach Österreich einen gültigen (oder seit höchstens einem Jahr abgelaufenen) Personalausweis oder Reisepass.

Weitere Informationen: Österreichische Botschaft in Berlin

Erforderliche Einreisedokumente
Wer braucht ein Visum und wer nicht?

Visum und Schengenregeln für Österreichreisen

Für viele Länder ist die Einreise nach Österreich einfach: Staatsangehörige der EU- und EWR-Staaten, der Schweiz sowie zahlreicher weiterer Länder – darunter Australien, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland und die USA – benötigen kein Visum, wenn sie bis zu 90 Tage bleiben.

Für alle anderen Reisenden gilt: Für Aufenthalte bis zu 90 Tagen ist ein Schengenvisum erforderlich.

Dieses Visum erlaubt euch, innerhalb aller Schengen-Staaten zu reisen – also auch nach Österreich –, ohne ein zusätzliches österreichisches Visum beantragen zu müssen. Das bedeutet: Einmal beantragt, gilt es für alle Mitgliedsstaaten.

Inhaber:innen eines Schengen-Aufenthaltstitels dürfen sich ebenfalls bis zu 90 Tage in Österreich aufhalten, sofern der Titel gültig ist.

Fragen zum Visum?

Visapflichten & -befreiungen Einreise
Zollbestimmungen in Österreich: Was ihr wissen solltet

Für Reisende innerhalb der Europäischen Union gelten vereinfachte Zollregeln. Wer innerhalb der EU reist, passiert die Grenze meist ohne Zollkontrolle. Stichproben sind jederzeit möglich.

Bei einem direkten Flug zwischen EU-Staaten nutzt ihr einfach den Ausgang für EU-Reisende am Flughafen. Anders verhält es sich, wenn die Reise außerhalb der EU begonnen hat. Wird in einem EU-Land nur zwischengelandet oder der Transitbereich genutzt, gelten die Bestimmungen für Reisende aus Drittstaaten. Dann können Zollvorschriften und Freimengen relevant werden – vor allem bei Tabak, Alkohol, Luxuswaren oder Geschenken.

Freier Warenverkehr in der EUEinfuhr aus Drittstaaten
Richtmengen für Alkohol und Tabak

Einreise aus EU-Staaten: Zollfreimengen im Überblick

Tabakwaren oder alkoholische Getränke sind nur für den Eigenbedarf abgabenfrei. Bei Überschreiten folgender Richtmengen muss glaubhaft dargelegt werden, dass die Waren für den Eigenbedarf bestimmt sind:

Tabakwaren:

  • Zigaretten: 800 Stück

  • Zigarillos (höchstens 3 g/Stück): 400 Stück

  • Zigarren: 200 Stück

  • Rauchtabak: 1 kg

Alkoholische Getränke:

  • Spirituosen: 10 Liter

  • Andere Alkoholika als Bier, Schaumwein oder Wein bis 22 % vol.: 20 Liter

  • Wein (davon max. 60 Liter Schaumwein): 90 Liter

  • Bier: 110 Liter

Für die Kanarischen Inseln (Spanien), das Vereinigte Königreich, die britischen Kanalinseln (Guernsey, Jersey, Alderney, u.a.) und die Insel Man gilt diese Bestimmung nicht. Bei der Einreise aus diesen Ländern sind die gleichen Einfuhrmengen erlaubt, wie bei einer Einreise aus Nicht-EU-Ländern.

Wichtig zu wissen: Duty Free-Einkäufe sind bei direkten Reisen innerhalb der EU nicht mehr möglich.

Deklarieren müsst ihr:

  • Waren, die nicht für euch selbst bestimmt sind

  • Einkäufe außerhalb der EU über der Freigrenze

  • Artikel mit Einfuhrverbot oder Beschränkung

Freimengen Einreise aus EU-Staaten
Richtmengen für Alkohol und Tabak

Einreise aus Drittstaaten: Zollfreimengen im Überblick

Wer aus einem Nicht-EU-Land nach Österreich reist, darf bestimmte Waren abgabenfrei einführen – vorausgesetzt, sie sind für den Eigenbedarf oder als Geschenk gedacht. Die folgenden Mengen gelten pro Person ab 17 Jahren:

Tabakwaren:

  • Zigaretten: 200 Stück oder

  • Zigarillos (Zigarren mit höchstens 3 g/Stück): 100 Stück oder

  • Zigarren: 50 Stück oder

  • Rauchtabak: 250 g oder

  • eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren

Alkoholische Getränke:

  • Alkohol und alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt über 22 % vol. oder unvergällter Ethylalkohol ab 80% vol.: 1 Liter oder

  • Alkohol und alkoholische Getränke bis 22 % vol.: 2 Liter oder

  • eine anteilige Zusammenstellung dieser Waren und zusätzlich

  • nicht schäumende Weine: 4 Liter sowie

  • Bier: 16 Liter

Andere Waren:

  • Warenwert insgesamt 300 Euro (Landweg)

  • Warenwert insgesamt 430 Euro (Flugreise)

  • Für Reisende unter 15 Jahren beträgt die Freigrenze 150 Euro – unabhängig vom Verkehrsmittel.

Mehrere Reisende dürfen ihre Reisefreigrenzen nicht zusammenrechnen.

Die persönliche Reiseausrüstung darf abgabenfrei eingeführt werden, solange keine Einfuhrverbote bestehen.

Die Zentrale Auskunftsstelle Zoll hilft bei allgemeinen Fragen sowie Anfragen zu Verboten und Beschränkungen.

Freimengen aus NICHT-EU-Staaten
Einreisebestimmungen & Leinenpflicht

Mit Hund, Katze oder Frettchen nach Österreich

Es dürfen max. fünf Tiere pro Person mitgeführt werden.

  • Jedes Tier muss einen Mikrochip tragen. Tätowierungen vor dem 3. Juli 2011 bleiben anerkannt, wenn sie deutlich lesbar sind.

  • Für EU-Bürger:innen: Für jedes Tier ist ein Pet Passport erforderlich. Enthalten ist eine gültige Tollwut- oder Auffrischungsimpfung. Die Impfung gilt 21 Tage nach der Grundimmunisierung, wenn sie regelmäßig aufgefrischt wird.

  • Für Drittstaaten: Jedes Tier benötigt ein Tiergesundheitszeugnis, ausgestellt von einem amtlichen Tierarzt. Dieses darf bei Eintritt in die Union nicht älter als 10 Tage sein und 4 Monate für die Weiterreise innerhalb der EU verwendet werden.

Weitere Informationen zur Ein- und Wiedereinreise mit Heimtieren nach Österreich, Tollwutimpfung sowie den Bestimmungen für Welpen findet ihr beim Bundesministerium.

Leine und Maulkorb

Leinen- bzw. Maulkorbpflicht werden in Österreich von den Gemeinden festgelegt. Daher unterscheidet sich die Rechtslage in den Bundesländern und Gemeinden. Meist gelten folgende Grundregeln:

  • Leinen- oder Maulkorbpflicht für Hunde:

    • außerhalb von umzäunten oder abgeschlossenen Grundstücken in Wohngebieten

    • im Grünland

    • an bestimmten Orten, etwa in öffentlichen Verkehrsmitteln

    • Mitnahmeverbot für Hunde auf Kinderspielplätze

    • Pflicht zur Entfernung von Hundeexkrementen

Von diesen Regelungen ausgenommen sind Assistenzhunde und Diensthunde im Einsatz sowie Hunde in ausgewiesenen Hundezonen.

Aufgrund der unterschiedlichen Bestimmungen empfehlen wir, vor Ort nachzufragen.

European Travel Information and Authorisation System - ETIAS

Was ist ETIAS?

Die ETIAS-Reisegenehmigung ist eine Einreisevoraussetzung für von der Visumpflicht befreite Staatsangehörige, die in diese 30 europäischen Länder reisen.

Österreich, Belgien, Bulgarien, Kroatien, Zypern, Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz

Wer muss eine ETIAS-Reisegenehmigung beantragen?

Staatsangehörige der folgenden Länder, die von der Visumpflicht befreit sind, müssen eine ETIAS-Reisegenehmigung beantragen:

Albanien, Antigua und Barbuda, Argentinien, Australien, Bahamas, Barbados, Bosnien und Herzegowina, Brasilien, Brunei, Kanada, Chile, Kolumbien, Costa Rica, Dominica, El Salvador, Georgien, Grenada, Guatemala, Honduras, Hongkong, Israel, Japan, Kiribati, Kosovo, Macao, Malaysia, Marshallinseln, Mauritius, Mexiko, Mikronesien, Moldawien, Montenegro, Neuseeland, Nicaragua, Nordmazedonien, Palau, Panama, Paraguay, Peru, St. Kitts und Nevis, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Samoa, Serbien, Seychellen, Singapur, Salomonen, Südkorea, Taiwan, Timor-Leste, Tonga, Trinidad und Tobago, Tuvalu, Ukraine, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten, Uruguay, Venezuela.

Weitere Informationen zu Voraussetzungen, Beantragung, Kosten, Gültigkeitsdauer, usw.

FAQs

  • Es dürfen maximal fünf Tiere pro Person mitgeführt werden.

  • Jedes Tier muss durch einen Mikrochip gekennzeichnet sein. Eine vor dem 3. Juli 2011 durchgeführte Tätowierung ist aber auch weiterhin gültig, sofern sie deutlich lesbar ist.

  • Für jedes Tier muss ein Heimtierausweis (Pet Passport) mitgeführt werden, der von einem von der zuständigen Behörde dazu ermächtigten Tierarzt ausgestellt wurde. Außerdem muss aus ihm hervorgehen, dass das betreffende Tier über eine gültige Tollwutimpfung und gegebenenfalls über eine gültige Auffrischungsimpfung verfügt.

Ja, Kinder benötigen einen eigenen Reisepass – eine Eintragung im Reisepass der Eltern ist nicht gültig.

Hier findet ihr detaillierte Informationen zu den Freimengen bei der Einreise aus EU-Staaten und NICHT-EU-Staaten.

Staatsangehörige der EU-Mitgliedstaaten, der EWR-Staaten, der Schweiz und zahlreicher weiterer Staaten (z.B. Australien, Israel, Japan, Kanada, Neuseeland, Vereinigte Staaten, etc.) benötigen für die Einreise nach Österreich kein Visum. Alle anderen Staatsangehörigkeiten benötigen für einen Aufenthalt von bis zu 90 Tagen ein Schengenvisum.

Mit dem Inkraftsetzen des Schengener Übereinkommens können visapflichtige Drittstaatsangehörige mit einem Schengenvisum auch in Österreich einreisen, ohne dafür einen weiteren österreichischen Sichtvermerk zu benötigen.

Staatsangehörige, die in einem Schengen-Staat einen Aufenthaltstitel haben, sind berechtigt, in jeden anderen Schengen-Staat zu reisen und sich dort bis zu 90 Tage aufzuhalten.

Deutsche Staatsbürger:innen können mit einem seit höchstens einem Jahr abgelaufenen Ausweis einreisen, Schweizer:innen mit einem bis zu fünf Jahre abgelaufenen Reisepass.

Wir empfehlen aber in jedem Fall ein aktuelles Reisedokument, da es in der Praxis oft benötigt wird.

EU-, EWR- und Schweizer Bürger:innen können unbegrenzt einreisen. Staatsangehörige vieler visumfreier Länder dürfen sich bis zu 90 Tage in Österreich aufhalten. Für längere Aufenthalte ist ein Visum oder Aufenthaltstitel nötig.

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