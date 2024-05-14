Historisches Gemälde: Frau im weißen Ballkleid mit Sternen im Haar, Fächer in der Hand, rosa Blumen im Hintergrund.
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Kaiserin Elisabeth
Auf den Spuren von Sisi

Von allen Habsburgern ist niemand so bekannt wie Kaiserin Elisabeth von Österreich: Auch mehr als 125 Jahre nach ihrem Tod ist die Faszination an Sisis Leben ungebrochen.

In Österreich ist Sisi an vielen Orten immer noch präsent, etwa in den originalen Wohnräumen zahlreiche Schlösser und Villen. Als Kaiserin mied Elisabeth die Öffentlichkeit, ging lieber auf Reisen, als am öffentlichen Zeremoniell teilzunehmen.

So war es nicht verwunderlich, dass Elisabeth in Wien zwischen der Hofburg und Schloss Schönbrunn, zwischen der Hofburg in Innsbruck und Schloss Leopoldskron in Salzburg, zwischen Schloss Laxenburg und der Kaiservilla in Bad Ischl pendelte – oder dort lediglich Halt auf der Durchreise in ferne Länder machte.

An diesen Orten fand Sisi nicht nur ein Stück der ersehnten Freiheit, sie erinnerten sie auch an vergangene Zeiten: an das Kennenlernen von Franz Joseph I., ihrem späteren Gemahl, in Bad Ischl, an die rauschende Verlobungsfeier in Schloss Leopoldskron, die König Ludwig II. für Elisabeth und Franz Joseph I. ausrichtete, an die Flitterwochen und die Geburt zwei ihrer Töchter in Laxenburg oder an ihren Zufluchtsort die Hermesvilla, die ihr Gemahl Kaiser Franz Joseph I. für sie erbauen ließ, um sie länger in Wien zu halten.

Wer auf den Spuren von „Sisi“ wandeln möchte, wird im Schloss Fuschl im SalzburgerLand fündig, war es doch der ideale Drehort für die romantische Liebesgeschichte des Kaiserpaares, die Romy Schneider und Karl Heinz Böhm zu Superstars machte.

Kaiserin Elisabeth
geboren:24. Dezember 1837 in München als Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, Herzogin in Bayern
gestorben:10. September 1898 in Genf
Verlobung:18. August 1853 in Bad Ischl
Hochzeit:24. April 1854 in Wien

Um auf Reisen unerkannt so bleiben, nutzte Sisi Pseudonyme wie „Gräfin von Hohenems“.

Kaiserin Elisabeth in allen Perspektiven

Auf Elisabeths Spuren

Schloss Leopoldskron

1853 versammelte sich hier die Familie, um Sisis Verlobung mit Franz Joseph I. zu feiern. Nichts offizielles, sondern ein festlicher Moment im Privaten.

Schloss Leopoldskron

Kaiserin Elisabeth Ruhe

Vom Kahlenberg aus, genoss die Kaiserin die Ruhe und den Ausblick über Wien. Heute ist die Stelle bequem über die Höhenstraße erreichbar.

Kaiserin Elisabeth Ruhe

Schloss Laxenburg

Ein Ort für Hochzeitsreise, Jagd und Lustgarten: barocke Eleganz, der Blaue Hof und der englische Landschaftspark spiegeln den habsburgischen Anspruch.

Schloss Laxenburg

Hermesvilla

Ein Geschenk Franz Josephs I. für eine Kaiserin, die lieber reiste – dieser Ort sollte Elisabeth an Wien binden, wurde jedoch nur selten zu ihrem Rückzugsort.

Hermesvilla

Schloss Fuschl

Wo einst Romy Schneider als Sisi durchs Bild schwebte, könnt ihr heute übernachten. Kein Wohnort der Kaiserin, aber ein Ort für große Kinogefühle.

Schloss Fuschl

Hofburg Innsbruck

Wer Sisis Stil spüren will, besucht ihr original erhaltenes Appartement. Nur selten war sie selbst hier, doch die Räume zeugen bis heute von ihrem feinen Geschmack.

Hofburg Innsbruck

Augustinerkirche

Hier gaben sich Kaiserin Elisabeth und Franz Joseph I. das Jawort. Heute ruhen hier 54 Herzen in Urnen – der Ort verbindet die Habsburger im Leben, der Liebe und im Tod.

Augustinerkirche
Das Leben der Kaiserin Elisabeth in 4 Kapiteln
Ein Moment, der alles veränderte

Das Kennenlernen von Sisi und Franz Joseph I.

Herzogin Ludovika von Bayern sollte ihre 17-jährige Tochter Helene Seiner Majestät vorgestellen. Franz Joseph I. begrüßte sie. Noch während er mit ihr sprach, wanderte sein Blick zu dem jungen Mädchen neben ihr. Die erst 15-jährige Elisabeth leistete Mutter und Schwester auf der Reise Gesellschaft. Der Kaiser verliebte sich auf den ersten Blick.

Zwei Tage nach ihrer ersten Begegnung hielt Franz Joseph I. um Elisabeths Hand an. Acht Monate später fand die Hochzeit in Wien statt. Wenn es stimmt, dass sich das Leben in einem kurzen Moment ändern kann, dass aus Bettler:innen König:innen werden, aus Unbekannten Held:innen oder aus einem Mädchen aus dem bayerischen Possenhofen eine Kaiserin: Dann war dieses Kennenlernen in Bad Ischl ein solcher.

Zwischen Pflicht und Freiheit

Sisis Schicksalsjahre am Wiener Hof

Vom ersten Tag an fühlte sich die junge Kaiserin erdrückt von den starren Ritualen des Wiener Hofs. Die Flitterwochen auf Schloss Laxenburg wurden zum Desaster. Der Kaiser verbrachte diese Tage am Schreibtisch in der Hofburg, seine Frau wurde zutiefst unglücklich.

Irgendwann begann Elisabeth, sich der allgegenwärtigen Erwartungshaltung zu verweigern und sich zu emanzipieren. Sie wollte weder ergebene Ehefrau sein noch gluckenhafte Mutter und schon gar nicht wollte sie als Repräsentationsfigur zur Verfügung stehen. Franz Joseph I. kam seiner unorthodoxen und freiheitsliebenden Frau entgegen, soweit es seine Position zuließ. Sisi fühlte sich gefangen in einem goldenen Käfig und wurde allmählich krank. Irgendwann brach sie aus und begann, ausgedehnte Reisen zu unternehmen.

Auf ewiger Flucht

Kaiserin Elisabeths Reiselust

Ihre überhastete Abreise aus Wien nach Korfu war der Beginn einer lebenslangen Odyssee. Für den Rest ihrer Tage sollte Elisabeth auf der Flucht bleiben. Ruhelos zog sie von Kurort zu Kurort, blieb immer nur wenige Wochen. Sisi liebte das Meer, segelte im schlimmsten Sturm und ließ sich einen Anker auf die Schulter tätowieren.

Tagsüber verbrachte sie ihre Zeit mit einem strengen Sportprogramm (ihre Zofen mussten regelmäßig von einer Kutsche aufgelesen werden, weil sie der Kaiserin nicht mehr folgen konnten) – sie galt als beste Reiterin der Welt.

Porträts von sich erlaubte sie nicht mehr: Das letzte Foto von ihr zeigt sie im Alter von 30 Jahren, das letzte Gemälde von ihr mit 40. Später sah außer ihren Kammerfrauen niemand mehr ihr Gesicht, das sie stets hinter Schleier, Fächer oder Schirm versteckte.

Ein letzter Spaziergang

Elisabeths tragischer Tod

Der Tod der Kaiserin war am 10. September 1898 genauso ungewöhnlich wie ihr Leben. Ein Attentäter hatte ihr am Genfer See eine zugespitzte Feile ins Herz gestoßen. Sisi bemerkte die Einstichstelle anfangs überhaupt nicht und dachte, der Mann habe sie lediglich umgestoßen. Sie richtete sich auf, entschuldigte sich bei den Passant:innen für ihr Malheur und eilte mit ihrer Kammerfrau zum Schiff, mit dem sie über den See fahren wollte.

Erst an Bord brach die Kaiserin zusammen. „Was ist denn eigentlich geschehen?“, waren ihre letzten Worte. Minuten später war die Frau, die zu einer der berühmtesten Habsburgerinnen werden sollte, tot. Nur ein einziger Tropfen Blut befleckte ihr Kleid.

5 Geheimnisse der Kaiserin Elisabeth

War Sisi Raucherin?

Ob Sisi rauchte oder nicht, ist unklar. Sie soll keine guten Zähne gehabt und Unsummen für ihren Zahnarzt ausgegeben haben. Daher wurde sie nur mit Fächer gesehen.

Sisi war tätowiert

Den Anker auf ihrer Schulter ließ sie sich als 51-Jährige in Griechenland stechen. Für den Kaiser eine Überraschung.

Kaiserin Elisabeth als Autorin

Sisi liebte Literatur und Poesie und schrieb selbst gerne Gedichte.

Auf die Größe kommt's an

Sisi war größer als Kaiser Franz Joseph I.: Mit ihren 172 cm Körpergröße überragte sie ihren 168 cm großen Gemahl.

Die Dosis macht das Gift

Hin und wieder injizierte sich die Kaiserin Kokain, das zu jener Zeit als Medikament eingesetzt wurde. Als drogenabhängig galt sie aber nicht.

Romy Schneider als „Sisi”

Verfilmung von Sisis Leben

Die anfängliche Romantik, ihr Wunsch nach Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, die Exzentrik sowie ihre tragische Liebe zu Franz Joseph I. machten Elisabeth von Österreich zu einer Berühmtheit, deren Geschichte in Filmen und Musicals inszeniert wurde. 

In den 1950er-Jahren wurde Romy Schneider in ihrer Rolle als junge Kaiserin in der „Sissi“-Trilogie weltberühmt. Die Filme nahmen es mit historischen Fakten nicht so genau und zeigten die Kaiserin als naives, rebellisches Mädchen, das seinen „Franzl“ vergötterte. Die „Sissi“ galt als Romy Schneiders Lebensrolle. Trotz ihrer Bemühungen, sich davon zu emanzipieren, verband ihr Publikum sie bis zu ihrem Tod im Alter von 43 Jahren mit ihrer Rolle als Kaiserin.

Seit 2022 wird auf Netflix eine Serie über Österreichs berühmte Kaiserin gezeigt: „Die Kaiserin“.

k.-u.-k. Hoflieferanten und Sisis Lieblingsspeisen

Sisi verfolgte ihr Schönheitsideal mit Sport und strengen Diäten, wog nie mehr als 47 kg. Gelegentlich gönnte sie sich ein Veilcheneis, ein Stück Sachertorte oder Veilchenpastillen mit Schokoladenglasur.

Sachertorte

Veilchenpastillen mit Schokoladenglasur

Kandierte Veilchen

Sisis berühmtester Schmuck

Von Juwelier Köchert ließ sich Sisi 27 Haarsternen aus Diamanten und Perlen anfertigen. Einige verschenkte sie an Hofdamen, anderen wurden innerhalb der Familie vererbt. 

Verewigt ist der Haarschmuck auf dem bekannten Porträt der Kaiserin, das Franz Xaver Winterhalter anfertigte. Ihre Enkeltochter, Erzherzogin Elisabeth, trug die Sterne zu ihrer Hochzeit 1902.

A.E. Köchert

FAQs

Elisabeth von Österreich-Ungarn wurde am 24. Dezember 1837 in München als Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, Herzogin in Bayern geboren. Während eines Aufenthaltes in Genf wurde die Kaiserin am 10. September 1898 im Alter von 60 Jahren vom Anarchisten Luigi Lucheni ermordet.

Kaiser Franz Joseph hielt an seinem 23. Geburtstag, dem 18. August 1853, in Bad Ischl um die Hand der 15-jährigen Elisabeth an.

Mit 16 Jahren heiratete Sisi am 24. April 1854 Kaiser Franz Joseph in der Wiener Augustinerkirche.

Das Kaiserpaar hatte vier Kinder, drei Töchter und einen Sohn.

Sisi lebte unter anderem in den Kaiserappartements in der Wiener Hofburg wie auch in Schloss Schönbrunn. Im niederösterreichischen Laxenburg verbrachte Kaiserin Elisabeth ihre Flitterwochen und brachte zwei ihrer Kinder zur Welt. In der Kaiservilla in Bad Ischl, dem traditionellen Sommersitz der Familie, verbrachte Sisi gerne die warmen Sommermonate, fernab der Hauptstadt Wien. Sisi war in der Innsbrucker Hofburg lediglich zu Gast, wenn sie sich auf der Durchreise nach Meran befand.

Mit Sport und strikten Diäten verfolgte Sisi ihr ganz persönliches Schönheitsideal. Nie wog sie mehr als 46 oder 47 Kilogramm. An manchen Tagen soll sie nicht mehr als zwei Orangen und eine Portion Veilcheneis mit Schokoladenglasur gegessen haben; diese Sorbet-Delikatesse pflegte die Kaiserin bei der K&K Hofzuckerbäckerei Demel in Wien zu bestellen, wo man das Veilcheneis heute noch kosten kann.

Sisi selbst ist im Café Sacher einmal zu Gast gewesen, hat dort für Aufregung gesorgt und ein Stück der berühmten Sacher-Torte gegessen. Eine Originalrechnung zeugt heute noch von dem hohen Besuch.

Wer in Bad Ischl ist, sollte im Café Zauner vorbeischauen und Veilchenpastillen mit Schokoladenglasur bestellen. Der ehemalige K&K Hoflieferant stellt Sisis Lieblingsspeise heute noch genau so her wie damals während der Kaiserzeit.

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