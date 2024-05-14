Von allen Habsburgern ist niemand so bekannt wie Kaiserin Elisabeth von Österreich: Auch mehr als 125 Jahre nach ihrem Tod ist die Faszination an Sisis Leben ungebrochen.

In Österreich ist Sisi an vielen Orten immer noch präsent, etwa in den originalen Wohnräumen zahlreiche Schlösser und Villen. Als Kaiserin mied Elisabeth die Öffentlichkeit, ging lieber auf Reisen, als am öffentlichen Zeremoniell teilzunehmen.

So war es nicht verwunderlich, dass Elisabeth in Wien zwischen der Hofburg und Schloss Schönbrunn, zwischen der Hofburg in Innsbruck und Schloss Leopoldskron in Salzburg, zwischen Schloss Laxenburg und der Kaiservilla in Bad Ischl pendelte – oder dort lediglich Halt auf der Durchreise in ferne Länder machte.

An diesen Orten fand Sisi nicht nur ein Stück der ersehnten Freiheit, sie erinnerten sie auch an vergangene Zeiten: an das Kennenlernen von Franz Joseph I., ihrem späteren Gemahl, in Bad Ischl, an die rauschende Verlobungsfeier in Schloss Leopoldskron, die König Ludwig II. für Elisabeth und Franz Joseph I. ausrichtete, an die Flitterwochen und die Geburt zwei ihrer Töchter in Laxenburg oder an ihren Zufluchtsort die Hermesvilla, die ihr Gemahl Kaiser Franz Joseph I. für sie erbauen ließ, um sie länger in Wien zu halten.

Wer auf den Spuren von „Sisi“ wandeln möchte, wird im Schloss Fuschl im SalzburgerLand fündig, war es doch der ideale Drehort für die romantische Liebesgeschichte des Kaiserpaares, die Romy Schneider und Karl Heinz Böhm zu Superstars machte.