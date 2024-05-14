Mann in Strickpullover sitzt in einem Wiener Kaffeehaus auf einer Polsterbank, Zeitungen und Gläser auf dem Marmortisch.
  1. Startseite
  2. Kunst und Kultur
  3. Berühmte Persönlichkeiten
  4. Thomas Bernhard

Thomas Bernhard
Die Kraftplätze des eigenwilligen Denkers

Charakter und Werk des streitbaren Schriftstellers Thomas Bernhard faszinieren gleichermaßen. Auf der Spurensuche nach seinen Kraftplätzen in der Natur und in der Stadt.

Thomas Bernhard, der unnahbar Schwierige – ein gnadenloser literarischer Spiegel: Präzise und pointiert sezierte er die österreichische Seele. Die sich immer wiederholende Hasstirade erhob er zur Kunstform, leidenschaftlich konnte Bernhard schimpfen, überall sah er Idioten, Lügen und Nazis. Das regte auf, das sorgte für Skandale in Österreich ebenso wie für internationale Aufmerksamkeit. So ging das Theaterstück Heldenplatz als der „größte Theaterskandal der Zweiten Republik“ in die Geschichte ein.
Die Uraufführung fand am 4. November 1988 im Wiener Burgtheater statt, bei der Thomas Bernhard kurz vor seinem Tod persönlich anwesend war.

Thomas Bernhard
geboren:9. Februar 1931 in Heerlen, Niederlande
gestorben:12. Februar 1989 in Gmunden, Oberösterreich
Beruf:Schriftsteller (Romane, Dramen, Erzählungen)
Drama:Der Theatermacher, Ritter, Dene, Voss, Heldenplatz, Der deutsche Mittagstisch
Prosa:Der Keller. Eine Entziehung, Der Atem. Eine Entscheidung, Die Kälte. Eine Isolation, Ein Kind

Thomas Bernhards Lieblingsplätze in Natur und Stadt

Das Wiener Kaffeehaus

Thomas Bernhards Wohlfühlort

Österreich beschimpfen, „das Nest beschmutzen“, ist nur die halbe Wahrheit über den polarisierenden Schriftsteller. Es gab auch den friedfertigen Thomas Bernhard. Wenn er etwa in seinem Stammkaffeehaus, dem Bräunerhof in der Wiener Innenstadt, an seinen Theaterstücken, Romanen und Erzählungen arbeitete. Hier grüßen die Kellner noch mit „gnä‘ Frau, gnä‘ Herr“. Kugellampen, rechteckige steinerne Tischplatten, Holzstühle und gepolsterte Sitzbänke machen den Raum beinahe zum Wohnzimmer.

Manche Gäste stecken ihre Köpfe hinter die Blätter internationaler Zeitungen – damals wie heute. Als treue Begleiterin die Wiener Melange, vielleicht ein Apfelstrudel. Klassische Wiener Kaffeehauskultur eben. Hier sind die Menschen ungestört, nichts lenkt vom Wesentlichen ab. Das wussten Künstlerinnen und Künstler aus unterschiedlichen Szenen zu schätzen, die genauso gerne im Bräunerhof verkehrten.

Wiener Kaffeehauskultur
Kunsthistorisches Museum Wien

Thomas Bernhards Inspirationsort

Thomas Bernhard brauchte nicht viel, um sich wohlzufühlen. Im Wiener Kunsthistorischen Museum genügte ihm eine Sitzbank vor dem Gemälde Bildnis eines weißbärtigen Mannes. Um 1570 von Tintoretto gemalt, taucht es auch in Thomas Bernhards Roman Alte Meister auf. Darin besucht der Musikkritiker Reger seit mehr als 30 Jahren das altehrwürdige Museum mit penibler Regelmäßigkeit. Von elf bis halb zwei Uhr betrachtet er das Porträt des alten, bärtigen Mannes und sinniert über die Lächerlichkeit von Kunst, das Leben allgemein und im Speziellen in Österreich.

Kunsthistorisches Museum Wien
Wohnorte als persönliche Kraftplätze

Thomas Bernhards Rückzugsorte

Seine Rückzugsorte waren essenziell für Thomas Bernhard. Als „hoher Gast“ speiste er regelmäßig im Gasthof Klinger in Gaspoltshofen im oberösterreichischen Hausruckviertel. Der kulinarische Höhepunkt lag in der Frittatensuppe, gewürdigt im Stück Der Theatermacher.

Drei Häuser dienten Thomas Bernhard regelrecht als Fluchtort. Aufwendig renovierte er den bereits stark verfallenen Vierkanthof aus dem 14. Jahrhundert in Ohlsdorf im Traunviertel: „Das Objekt ist jahrhundertealt, vor dem Höllengebirge gelegen, in einer Gegend, die ich, der Herkunft und Vorliebe nach, schon immer als meine enge Heimat betrachtet habe“, schrieb Thomas Bernhard. Mit zunehmender Popularität wurde der Schriftsteller allerdings von Schaulustigen heimgesucht. Deshalb erwarb er zusätzlich „die Krucka“ bei Gmunden am Traunsee – ein altes, gut verstecktes Bauernhaus. Wenig später kam das Quirchtenhaus in Ottnang bei Wolfsegg im oberösterreichischen Hausruckviertel dazu.

Die Bernhard Häuser
Die Natur und der Spaziergang

Thomas Bernhards Liebe zum Gehen

Für große körperliche Anstrengungen war Thomas Bernhard aufgrund einer Lungenerkrankung zu schwach, er liebte es aber zu gehen. Einen Fuß vor den anderen zu setzen, war auch ein zentrales Motiv seiner Werke. Seine Figuren gehen, um zu denken und denken, um zu gehen. Auf die Spitze treibt er dieses Prinzip in der Erzählung Gehen.

Wer buchstäblich auf Thomas Bernhards Spuren wandeln will, sollte sich zu Fuß aufmachen: Etwa auf den Lieblingsspazierweg, den er während seiner Zeit in Grafenhof im Salzburger Pongau abschritt. Gut fünf Kilometer lang ist der Pfad, heute flankiert von Schautafeln, die von den wichtigsten Stationen des Dichters berichten. Auch im oberösterreichischen Ohlsdorf gibt es einen Rundweg, auf dem jene Region zu erkunden ist, die Bernhard inspirierte und immer wieder in seinen Werken auftaucht. Es handelt sich bewusst um keine „Auf-den-Spuren-von-Tour“, sondern soll das Bernhardsche Motiv des „Gehens und Denkens“ erlebbar machen.

Thomas-Bernhard-Weg im PongauThomas Berhard Rundwanderweg Ohlsdorf

Thomas Bernhards Kraftplätze erleben

Region Traunsee-Almtal

Wiener Kunsthistorisches Museum

Höllengebirge in der Region Attersee-Attergau

Gmunden am Traunsee

Hausruckviertel

Thomas-Bernhard-Weg in St. Veit im Pongau

Café Bräunerhof

FAQs

Ein Auszug aus seinen wichtigsten Werken:

Romane

  • Verstörung

  • Das Kalkwerk

  • Korrektur

  • Die Ursache. Eine Andeutung

  • Der Keller. Eine Entziehung

  • Der Atem. Eine Entscheidung

  • Die Kälte. Eine Isolation

  • Ein Kind

  • Beton

  • Der Untergeher

  • Holzfällen. Eine Erregung

  • Alte Meister. Komödie

  • Auslöschung. Ein Zerfall

Dramen 

  • Der Ignorant und der Wahnsinnige

  • Die Jagdgesellschaft

  • Minetti. Ein Porträt des Künstlers als alter Mann.

  • Der deutsche Mittagstisch

  • Der Theatermacher

  • Ritter, Dene, Voss

  • Elisabeth II

  • Heldenplatz

  • Der deutsche Mittagstisch

  • Claus Peymann kauft sich eine Hose und geht mit mir essen. Drei Dramolette.

Quelle

  • 1931: geboren am 9. Februar in Heerlen, Niederlande 

  • 1932: lebt bei den Großeltern mütterlicherseits in Wien

  • 1935: Übersiedlung mit den Großeltern nach Seekirchen am Wallersee, Salzburg

  • 1937: Übersiedlung nach Traunstein, Oberbayern

  • 1944-1945: besucht das Internat in Salzburg

  • 1952-1955: freier Mitarbeiter beim Demokratischen Volksblatt in Salzburg

  • 1955-1957: besucht die Hochschule für Musik und darstellende Künste Mozarteum in Salzburg

  • 1962: Polenaufenthalt

  • 1965: erwirbt in Ohlsdorf bei Gmunden, Oberösterreich, ein Bauerngehöft 

  • 1971: erwirbt „die Krucka“, eine kleine Alm am Grasberg bei Gmunden, Oberösterreich

  • 1972: erwirbt das „Quirchtenhaus“ in Ottnang am Hausruck, Oberösterreich

  • 1989: Thomas Bernhard stirbt am 12. Februar in Gmunden, Oberösterreich

Quelle

Thomas Bernhard wurde am 16.02.1989 in Wien auf dem Grinzinger Friedhof begraben.

Das könnte euch auch interessieren

Entdeckt das Beste von Österreich

Holt euch aktuelle Ferientipps und Angebote in euer Postfach:

  • Geheimtipps für eure nächsten Ferien

  • Kulinarische Highlights und Rezepte

  • Veranstaltungstipps für Top-Events

  • Aktuelle Ferienangebote und Wettbewerbe