Die Bergdörfer des Alpbachtals zeigen euch Tirol von seiner echten Seite. Hier spürt ihr lebendiges Brauchtum und taucht ein in eine Naturwelt aus Bergen und klaren Seen

Zwischen dem schroffen Rofangebirge und den sanften Kitzbüheler Alpen liegt das Alpbachtal – ein Stück Österreich, das mit seiner Ursprünglichkeit verzaubert. Im Blumendorf Alpbach reihen sich traditionelle Vollholz-Häuser aneinander, was dem Ort den Ruf als „schönstes Dorf des Landes“ eingebracht hat. Nicht weit entfernt lädt die mittelalterliche Kleinstadt Rattenberg, bekannt für ihre schmalen Gassen und kunstvolle Glasbläserei, zum Entdecken ein.

Im Sommer entfaltet das Tal seine Vielfalt: Wanderwege führen auf aussichtsreiche Gipfel, Badeseen versprechen Erfrischung, und Mountainbike-Strecken bringen Abwechslung für Aktive. Wenn der Winter Einzug hält, verwandelt sich die Region ins Skigebiet „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“ – mit bestens präparierten Pisten, glitzerndem Pulverschnee und jeder Menge alpinem Lebensgefühl.