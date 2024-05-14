Weites Bergpanorama mit grünen Almwiesen, gelben Blumen, Felsformationen und einem See im Hintergrund in der Region Lech-Zürs
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Der Arlberg
Alpine Seele zwischen schneebedeckten Gipfeln und grünen Hochtälern

Er erzählt von alpinem Erbe und zeitlosem Aufbruch – dort, wo Schneekristalle Geschichte geschrieben haben und Bergwiesen nach Sommer riechen: Gestatten, der Arlberg.

Am Arlberg spürt man die Kraft der Elemente: endlose Schneefelder, die im Winter zu einem der legendärsten Skigebiete Europas verschmelzen – und eine Sommerlandschaft, die in sattem Grün, kühlem Fels und glasklarem Wasser aufblüht. Tatsächlich ist der Arlberg kein einzelner Gipfel, sondern ein Gebirgspass, der Tirol und Vorarlberg verbindet – und damit zwei alpine Welten.

Zwischen St. Anton, Lech und Zürs erleben Gäste diese Vielfalt in Reinform: perfekt präparierte Pisten, einsame Höhenwege, uralte Bergkultur und eine Küche, die Natur und Genuss vereint. Ob auf Skiern, zu Fuß oder mit offenem Blick – hier zeigt sich die Alpenwelt von ihrer ursprünglichsten, schönsten Seite. Wer nicht hier war, kennt die Alpen nicht. 

Quick-Info zum Arlberg
Lage:an der Grenze von Tirol und Vorarlberg
Höhe: 1.269 bis 1.793 m
Einwohner:innenca. 2.300 (Stand 2025)
Orte: 9
Pistenkilometer:300 km
Freeride-Routen:mehr als 200 km
Höchster Berg:Valluga (2.811 m)
Anreise
Veranstaltungen

Die St.-Anton-Sommerkarte ermöglicht zahlreiche Vergünstigungen und ist kostenlos in der Unterkunft erhältlich.  

Die Lech Card ist für Gäste bis 14 Jahre gratis. 

Der Arlberg aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Skyspace Lech: Kunstinstallation in Oberlech

Gipslöcher in Lech: Naturschutzgebiet mit 1.000 Dolinen

Körbersee: Wanderparadies und idyllischer Bergsee

Formarinsee: Ein wunderschöner Bergsee aus Schmelzwasser

Der grüne Ring: Wandererlebnis rund um Lech Zürs

Ski Arlberg: Größtes zusammenhängendes Skigebiet Österreichs

Verkehrsfreies Oberlech: Autofrei unterwegs

Unterwegs mit Huskys: Hundeschlittenerlebnis in St. Anton

Aktivitäten am Arlberg

St. Anton am Arlberg

Die Wiege des alpinen Skisports

So fing alles an: In den 1880er Jahren glitt ein norwegischer Ingenieur mit zwei Brettern über den Schnee zum Bau des Arlbergtunnels – und legte damit den Grundstein für eine bahnbrechende Wintersporttradition.  

Für Gäste öffnet St. Anton die Tür zu einem lebendigen Erbe: Man fährt nicht nur Pisten, sondern durchquert erschlossene Skigeschichte. Die Verbindung aus alpinem Erlebnis und geschichtlicher Tiefe macht gerade hier den Skiurlaub besonders. 

Ein besonderes Highlight: das Ski- und Heimatmuseum St. Anton in der Villa Trier. In mehreren Ausstellungsräumen werden die Anfänge des alpinen Skisports, die Entwicklung der Region, Eisenbahn- und Tunnelbau sowie Kulturgeschichte präsentiert. Ein Abstecher dorthin verspricht den Besucher:innen erhellende Einblicke – besonders nach einem Tag auf der Piste. 

Mehr als Wintersport

Lech Zürs als Weltgourmetdorf

Wer in Lech Zürs Urlaub macht, erlebt nicht nur Pisten und Panorama – sondern auch eine kulinarische Weltklasse, die kaum woanders so dicht beieinander steht. Denn hier liegt die weltweit höchste Dichte an Haubenlokalen pro Kopf. Kulinarische Spitzengenüsse sind auf jedem Teller spürbar: Höchste Kochkunst trifft auf alpine Authentizität – internationale Küche verschmilzt mit regionalen Zutaten. 

Einzigartig ist zudem die Bandbreite: vom urigen Hüttenklassiker bis zum mehrfach ausgezeichneten Gourmettempel — jeder Gang erzählt eine Geschichte von Heimat, Innovation und Geschmack. 

Besondere Events

Besondere Unterkünfte

Rote Wand in Lech: Zwei Michelin-Sterne und vier Hauben

Berghotel Körbersee: Auf 1675 Metern, direkt am Körbersee

Die Krone von Lech: Romantikhotel, 5 Sterne

Arlberg Hospiz St. Christoph: Für Weinkenner:innen, 5 Sterne

Hotel Arlberg in Lech: Tradition mit 5 Sternen Superior

Burg Hotel in Oberlech: 5 Sterne

Hotel Post in St. Anton: 4 Sterne mit Geschichte

Nachhaltig urlauben am Arlberg

Teil einer nachhaltigen Bewegung

Nachhaltigkeit ist am Arlberg längst gelebter Anspruch – und Gäste profitieren direkt davon. In St. Anton wurden die Egger Weiher renaturiert, damit ein ökologischer Lebensraum bewahrt bleibt. Chemikalienfreier Kunstschnee und sanfte Pistenpflege minimieren Umwelteinflüsse. In Lech Zürs erzeugt ein eigenes Kleinwasserkraftwerk 10 bis 15 Prozent des Stroms vor Ort – kombiniert mit Biomasseheizwerken und regionaler Wertschöpfung. Verkehr im Ort wird reduziert: Oberlech ist verkehrsfrei, und E-Mobilität sowie öffentliche Verkehsmittel werden gefördert. 

Für die Gäste heißt das: klare Luft, intakte Natur, lokales Essen mit Charakter – und ein gutes Gefühl, im Urlaub etwas Positives zu erleben. 

Nachhaltigkeit in St. Anton

FAQ

Der Arlberg liegt an der Grenze zwischen Tirol und Vorarlberg in Österreich. Die Region umfasst neun Orte 

Zu den Highlights zählen der Körbersee, der Formarinsee, das Naturschutzgebiet Gipslöcher und der Skyspace.

Ski Arlberg ist das größte zusammenhängende Skigebiet Österreichs mit 300 Pistenkilometern, mehr als 200 Kilometern Freeride-Routen und 85 Bahnen und Liften.

Im Sommer verwandelt sich die Region in ein Wander- und Bikeparadies: Panoramawege, Bergseen, Trailrunning, Klettersteige und vieles mehr laden zu Aktivurlaub ein.

Die Region Arlberg ist gut mit Bahn, Bus und Auto erreichbar. Internationale Flughäfen wie Innsbruck, Zürich oder München liegen in bequemer Distanz.

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