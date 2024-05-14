Person sitzt auf Stuhl vor modernem Holzgebäude auf grüner Wiese, Sonnenuntergang hinter Hügeln im Hintergrund.
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Bregenzerwald in Vorarlberg
Urlaub in der Natur: Mit würzigem Alpkäse, kreativer Holzarchitektur und Wanderwegen mittendrin

Hier trifft jahrhundertealte Holzbaukunst auf moderne Architektur – im Einklang mit der Natur, mit Kulinarik, Naturgenuss und Konzerten am Wiesenhang.

Wer nach Vorarlberg reist, merkt sofort: Hier wird anders gebaut. Jahrhundertealte Häuser in traditioneller Holzbaukunst stehen neben modernen Bauten mit großen Glasfronten. Ob Privathäuser, Museen oder Kindergärten – sie alle verbindet eines: Holz. Oft sind es Tanne oder Fichte, manchmal auch Ulme oder Buche, stets mit präziser Liebe zum Detail konstruiert. Das macht Lust, durch die Dörfer zu streifen und Neues zu entdecken. Selbst die sieben BUS:STOPS in Krumbach wurden von Architekt:innen aus sieben Ländern entworfen.

Euch erwartet neben kreativer Architektur und Design auch ausgezeichnete Kulinarik sowie Naturgenuss – beim Wandern, Radfahren und Mountainbiken im Sommer, beim Skifahren, Winterwandern und Langlaufen im Winter.

Quick-Info zum Bregenzerwald
Lage:vom Bodensee bis zum Großen Walsertal
Höchstgelegener Ort:Damüls (1.429 m)
Einwohner:innen:ca. 32.000 (Stand 2023)
Dörfer:23
Wanderwege:ca. 1.500 km
Skigebiete:14
Langlaufloipen:320 km
Käsesorten:ca. 50
Höchster Berg:Braunarlspitze (2.649 m)
Anreise
Veranstaltungen

Die Gäste-Card Bregenzerwald und Großes Walsertal ist die „Eintrittskarte“ zu allen genussvollen Bergerlebnissen. Sie bringt euch beliebig oft mit der Bergbahn nach oben und gilt für umweltfreundliche Fahrten mit den öffentlichen Bussen.

Der Bregenzerwald aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Bergbrennerei Löwen in Au: Gasthaus, Gin Tasting, Führungen

Festival Schubertiade in Schwarzenberg und Hohenems

Metzler in Egg: Bauernhof und Kosmetikproduktion

Bergkäserei in Schoppernau: Führungen mit Verkostung

Erholungsraum Wald: Waldexkursionen, Wandern, Radfahren

Wirtshaus Nazes Hus in Mellau: Denkmalgeschütztes Haus

Aktivitäten im Bregenzerwald

Besondere Events

Besondere Unterkünfte

Hotel Krone in Au: Sky-Spa, Naturbadesee, 4 Sterne

Hotel Krone in Schoppernau: Sport vor der Hausüre

Hotel Post in Bezau: Wellness Auszeit, 4 Sterne Superior

Biohotel Schwanen in Bizau: Nachhaltiger Genuss

Hotel & Restaurant Krone in Hittisau: 4 Sterne

Hotel Restaurant Hirschen in Schwarzenberg: Badehaus

Hotel Tannahof in Au: Design und Genuss im Wälderhaus

Fuchsegg: Eco Logde in Egg: Nachhaltig und genussvoll

Von Talwiesen bis Hochalpen

Drei-Stufen-Landwirtschaft

Im Bregenzerwald trägt der Käse den Geschmack der Landschaft in sich. Aus den 15 Talsennereien kommt der berühmte Berg- und Alpkäse – kräftig, würzig und voller Charakter. Jeden Sommer entstehen auf über 60 Sennalpen mehr als 200 Tonnen Alpkäse, und jeder einzelne Käselaibe erzählt vom Rhythmus der Natur.Die Kühe folgen dabei einem jahrhundertealten Wechselspiel: Von Mai bis Oktober grasen sie auf satten Wiesen, wo Kräuter und Gräser das Aroma der Milch prägen. Im Winter fressen sie das luftgetrocknete Heu der Talwiesen – eine Kost, die so schlicht wie unverfälscht ist.

Besonders einzigartig ist die sogenannte Drei-Stufen-Landwirtschaft, die 2011 in die nationale UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde. Im Frühjahr und Herbst ziehen die Tiere auf die Vorsäße, die auf rund 900 Metern Höhe wie grüne Terrassen über dem Tal liegen. Den Sommer verbringen sie auf den Hochalpen, wo die Luft klar, die Kräuter würzig und die Tage lang sind. So entsteht ein Kreislauf, der nicht nur den Käse prägt, sondern auch das Leben im Bregenzerwald – ein leises Miteinander von Mensch, Tier und Natur.

Genussregion Bregenzerwald

FAQs

Der Bregenzerwald liegt in Vorarlberg und ist bequem erreichbar:

  • Flugzeug: über die Flughäfen Zürich, München oder Friedrichshafen

  • Zug: bis Bregenz oder Dornbirn, anschließend weiter mit dem Bus

  • Auto: über die A14, Ausfahrt Dornbirn-Nord

  • Bus: regelmäßige Verbindungen ab Bregenz und Dornbirn

  • Tipp: Mit der Gäste-Card Bregenzerwald & Großes Walsertal nutzt ihr viele Busstrecken kostenlos.

Feine Alp- und Sennereiprodukte entdeckt ihr entlang der KäseStraße mit rund 60 heimischen Käsesorten – oder im Käsekeller in Lingenau. Auch die Brennkunst der Bergbrennerei Löwen im gleichnamigen, denkmalgeschützten Gasthaus lässt sich hier erleben. Führungen durch Schaubetriebe, Verkostungen ab Hof und der Einkauf in kleinen Hofläden machen die Genussreise komplett.

In Gasthäusern und Restaurants erwarten euch regionale Klassiker wie die beliebten Käsknöpfle – oder kreative Küche, etwa die #wildeweiber-Menüs im Biohotel Schwanen in Bizau, im Restaurant Krone in Hittisau oder im Restaurant Hirschen in Schwarzenberg.

Die Region Bregenzerwald liegt in Österreich im Bundesland Vorarlberg und erstreckt sich vom Bodensee aus Richtung Osten. Sie grenzt hier an das Kleinwalsertal und im Süden an das Große Walsertal. Rund 32.000 Menschen leben hier, in 23 Dörfern:

Alberschwende, Bezau, Bizau, Damüls, Doren, Egg, Hittisau, Krumbach, Langen, Langenegg, Lingenau, Mellau, Reuthe, Riefensberg, Schnepfau, Schoppernau, Schröcken, Schwarzenberg, Sibratsgfäll, Sulzberg, Warth.

Der Bregenzerwald ist für seine zeitgemäße Holzarchitektur mit seinen Handwerksbetrieben, die Landschaftspflege durch die Drei-Stufen-Landwirtschaft (Tal – Vorsäß / Maiensäss – Alpen / Almen), seinen Käse bekannt.

Im Urlaub erlebt ihr neben Architektur und Design ausgezeichnete Kulinarik und Naturgenuss beim Wandern, Radfahren und Mountainbiken im Sommer und Langlaufen, Skifahren, Schneeschuhwandern und Winterwandern und Skitouren gehen im Winter.

Wer nach Vorarlberg fährt, merkt sofort: Im Bregenzerwald wird anders gebaut. Jahrhundertealte Häuser in traditioneller Holzbaukunst stehen neben modernen Holzbauten mit riesigen Fenstern. 

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