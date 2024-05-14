Zeit für die Familie am Hochkönig – im Sommer beim Wandern, im Winter beim Skifahren. Und Naturerlebnisse treffen hier stets auf genussreiche Kulinarik.

Die Region Hochkönig steht für echte Alpenkultur, regionale Kulinarik und familiäre Gastfreundschaft. Die Orte Maria Alm, Dienten und Mühlbach sind eingebettet in beeindruckende Berglandschaften, Aktivitäten in der Natur und kulinarischer Genuss sind hier Programm – ein Urlaub, der lange nachwirkt. Nachhaltigkeit, Ruhe und authentische Begegnungen machen die Erlebnisse am Hochkönig rundum besonders.

Im Sommer führt das Leben hinaus in die alpine Natur: auf Wanderwege und Gipfel, mit MTB und E-Bike über Almen oder beim Kräuterwandern durch duftende Almwiesen. Wer mag, lässt den Tag auf einer Hütte mit regionaler Küche ausklingen. Die HochkönigCard eröffnet dabei viele Möglichkeiten – von Bergbahnen bis Freibad. Wenn der Winter kommt, wird die Region Teil von Ski amadé: 120 Pistenkilometer, 34 Liftanlagen und viel Platz für Familien, Skifahrer:innen und Genießer:innen. Ob auf der legendären Königstour oder beim Einkehrschwung in einer der Hütten – hier treffen Natur, Familie und Genuss zu jeder Jahreszeit aufeinander.