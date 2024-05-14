Montafon in Vorarlberg
Urlaub in den Bergen: Urige Bergdörfer, Wandern und Skifahren in der Silvretta
Einleitung
Das Montafon gewährt Einblicke in das echte Leben in den Vorarlberger Bergen: Zwischen schroffen Gipfeln entdeckt ihr lebendiges Dorfleben, heimische Kultur und regionale Kulinarik. Wildromantische Ecken, perfekt präparierte Pisten und traumhafte Skitouren: Der Winter im Montafon lässt die Herzen von Bergfex:innen höherschlagen. Die Silvretta-, Verwall- und Rätikongebiete im Süden Vorarlbergs beeindrucken mit Höhenlagen über 3.000 Metern, tief verschneiten Wäldern und Hängen in allen Schwierigkeitsstufen.
Fast einzigartig im Alpenraum sind die bis heute erhaltenen Maisäße – landwirtschaftlich genutzte Flächen zwischen 1.200 und 1.600 Metern Seehöhe. Früher zog die ganze Familie im Sommer hinauf aufs Maisäß, dann weiter auf die Alpe und über das Maisäß wieder zurück ins Tal. Diese besondere Form der Alpwirtschaft und die damit verbundene Lebenskultur prägen Landschaft und Menschen bis heute.
Der Montafon Brandnertal WildPass ist euer Ticket im Winter und im Sommer für Aktivitäten in der Bergwelt.
Das Montafon aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Besondere Events
So entsteht Sura Kees
Von frisch-würzig bis säuerlich präsentiert sich Montafoner Sura Kees im Geschmack. Die Käsespezialität aus Sauermilch wird seit dem 12. Jahrhundert hergestellt. Damit hat das Tal eine der ältesten Traditionen der Käseherstellung im Alpenraum.
Sura Kees findet sich als Zutat in den Bŏlma-Nodla. Diese Mehlspeise lässt sich pikant und süß genießen. Ein weiterer Käseklassiker sind die Montafoner Keesknöpfli – traditionell in einer Holzschüssel serviert und mit Apfelmus als Beilage.
Besondere Unterkünfte
Europaschutzgebiet Verwall im Montafon
Das Bergtal mit seinen Almwiesen, Bergwäldern und Flüssen ist Lebensraum für geschützte Moore ebenso wie für seltene Vogelarten. Die Alpguesalpe liegt im Herzen des größten Natura-2000-Gebiets Vorarlbergs: dem Europaschutzgebiet Verwall. Hier treffen raues Klima, artenreiches Grasland und felsdurchsetztes Gelände aufeinander. Nur wahre Spezialist:innen fühlen sich in diesem besonderen Lebensraum wohl. Die Abgeschiedenheit und Ruhe bieten gefährdeten Vogelarten wie Steinadler, Wanderfalke oder Uhu – aber auch anderen Wildtieren – wertvolle Rückzugsräume.
Und noch ein Hinweis: Das Montafon zählt zu den nachhaltigen, zertifizierten Tourismusdestinationen und trägt das Österreichische Umweltzeichen