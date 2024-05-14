Luftaufnahme eines Alpendorfs mit Kirche, grünen Wiesen, Fluss und Bergen im Gegenlicht.
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Montafon in Vorarlberg
Urlaub in den Bergen: Urige Bergdörfer, Wandern und Skifahren in der Silvretta

Zwischen hohen Gipfeln öffnet sich ein Bergtal voller Almwiesen, Wälder und klarer Flüsse. Hier verschmelzen bäuerliche Traditionen und alpiner Urlaub mit Charakter.

Das Montafon gewährt Einblicke in das echte Leben in den Vorarlberger Bergen: Zwischen schroffen Gipfeln entdeckt ihr lebendiges Dorfleben, heimische Kultur und regionale Kulinarik. Wildromantische Ecken, perfekt präparierte Pisten und traumhafte Skitouren: Der Winter im Montafon lässt die Herzen von Bergfex:innen höherschlagen. Die Silvretta-, Verwall- und Rätikongebiete im Süden Vorarlbergs beeindrucken mit Höhenlagen über 3.000 Metern, tief verschneiten Wäldern und Hängen in allen Schwierigkeitsstufen.

Fast einzigartig im Alpenraum sind die bis heute erhaltenen Maisäße – landwirtschaftlich genutzte Flächen zwischen 1.200 und 1.600 Metern Seehöhe. Früher zog die ganze Familie im Sommer hinauf aufs Maisäß, dann weiter auf die Alpe und über das Maisäß wieder zurück ins Tal. Diese besondere Form der Alpwirtschaft und die damit verbundene Lebenskultur prägen Landschaft und Menschen bis heute.

Quick-Info zum Montafon
Lage:im Süden von Vorarlberg
Einwohner:innenca. 16.000 (Stand 2025)
Höhe:ca. 650 – 880 m
Wanderwege:1.197,8 km
Rad-, und Mountainbike-Wege:260 km
Skigebiete:6
Winterwanderwege:290
Höchster Berg:Piz Buin (3.312 m)
Anreise
Veranstaltungen

Der Montafon Brandnertal WildPass ist euer Ticket im Winter und im Sommer für Aktivitäten in der Bergwelt.

Das Montafon aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Wandern im Alpenmosaik: Verwall, Silvretta, Rätikon und Tal

Bergfrühstück: Restaurants, Gasthäuser und Hütten

BergePLUS: Geführtes Erlebnisprogramm

Montafoner Steinschafe: Bergkultur auf dem Maisäß

Muntafuner Gaglaweg: Kinderwanderwege spielerisch erkunden

Gargellen: Das höchstgelegene Bergdorf auf 1.423 m

Alpen und Sennereien: Montafoner Sura Kees

Skifahren und Snowboarden: 297 Pistenkilometer

Naturrodelbahn am Golm: 3 km mit 21 Kehren

Aktivitäten im Montafon

Besondere Events

Gerichte mit Käse

So entsteht Sura Kees

Von frisch-würzig bis säuerlich präsentiert sich Montafoner Sura Kees im Geschmack. Die Käsespezialität aus Sauermilch wird seit dem 12. Jahrhundert hergestellt. Damit hat das Tal eine der ältesten Traditionen der Käseherstellung im Alpenraum.

Sura Kees findet sich als Zutat in den Bŏlma-Nodla. Diese Mehlspeise lässt sich pikant und süß genießen. Ein weiterer Käseklassiker sind die Montafoner Keesknöpfli – traditionell in einer Holzschüssel serviert und mit Apfelmus als Beilage.

Montafoner Rezepte

Besondere Unterkünfte

Hotel Fernblick Montafon: Wellness mit Bergblick, 4 Sterne

Hotel Vitalquelle Montafon: Gourmetküche, 4 Sterne Superior

Sporthotel Silvretta Montafon: Spa und Fitness, 4 Sterne

Falkensteiner Hotel Montafon: Familienhotel, 5 Sterne

JUFA Hotel Montafon: Familienurlaub, 3 Sterne

Explorer Hotel Montafon: Sporthotel in Gaschurn

Genusshotel Vermala: St. Gallenkirch, 4 Sterne

Unterschiedliche Lebenräume

Europaschutzgebiet Verwall im Montafon

Das Bergtal mit seinen Almwiesen, Bergwäldern und Flüssen ist Lebensraum für geschützte Moore ebenso wie für seltene Vogelarten. Die Alpguesalpe liegt im Herzen des größten Natura-2000-Gebiets Vorarlbergs: dem Europaschutzgebiet Verwall. Hier treffen raues Klima, artenreiches Grasland und felsdurchsetztes Gelände aufeinander. Nur wahre Spezialist:innen fühlen sich in diesem besonderen Lebensraum wohl. Die Abgeschiedenheit und Ruhe bieten gefährdeten Vogelarten wie Steinadler, Wanderfalke oder Uhu – aber auch anderen Wildtieren – wertvolle Rückzugsräume.

Und noch ein Hinweis: Das Montafon zählt zu den nachhaltigen, zertifizierten Tourismusdestinationen und trägt das Österreichische Umweltzeichen

Der Erlebnisraum Verwall

FAQs

Das Montafon ist von drei Gebirgsgruppen eingerahmt – Rätikon, Silvretta und Verwall. Der Piz Buin ist mit 3.312 m der höchste Gipfel. Jede bringt ein eigenes Gesicht in die Landschaft: vom kargen Kalkzacken über vergletscherte Dreitausender bis hin zu den stillen Moor- und Waldlandschaften.

  • Schruns: Hauptort mit lebendigem Marktplatz, Kultur, Kunst und Sportarene

  • St. Anton im Montafon: Geprägt vom Gipsbergbau

  • Bartholomäberg: „Sonnenbalkon“ und Wiege des Montafon, Winterwanderparadies.

  • Vandas: Bekannt für Baukultur im Montafon und Wildbäche

  • Tschagguns: Sportarena, Dreistufenlandwirtschaft und Wasser

  • Silbertal: Sagenwelt, Bergbau und Europaschutzgebiet Verwall

  • St. Gallenkirch – Gortipohl: Ursprünglich, authentisch und Aktivzentrum

  • Gargellen: Höchst gelegener Ort, ein stilles Fenster zu Dir.

  • Gaschurn – Partenen: Silvretta, Energiegeschichte und Europaschutzgebiet Wiegensee

Neben dem bekanntesten Skigebiet der Silvretta Montafon gibt es noch Gargellen, Golm, Kristberg und die Silvretta-Bielerhöhe.

Das Montafon ist bekannt für seine Bergipfel, Bergdörfer und für Biodiversität:

  • Berglandschaft: Die imposante Bergwelt der Silvretta, Rätikon und Verwallgruppen prägt das Tal und bietet atemberaubende Aussichten.

  • Maisäß-Landschaft: Historische Almhütten und Bergweiden, die eine einmalige, ursprüngliche Atmosphäre schaffen.

  • Biodiversität: Das Bergtal mit seinen Almwiesen, Bergwäldern und Flüssen ist Lebensraum für seltene Vogelarten wie der Steinadler bis zu den geschützten Mooren.

  • Wintersport: Beliebtes Ziel für Skifahrer:innen und Wintersportler:innen mit einem großen Angebot an Pisten, Skitouren und Winterwanderwegen abseits der Skigebiete.

  • Wandern, Klettern und Biken: Zahlreiche Wanderwege, Klettersteige und Mountainbike-Strecken machen das Montafon zum Anziehtungspunkt für Bergsportler:innen.

  • Tradition und Kultur: Typische Montafoner Architektur und lebendige Traditionen prägen die Region.

  • Kulinarik: Regionale Spezialitäten wie Montafoner Sura Kees sind eine Besonderheit Genießer:innen.

Das Montafon zeigt Familien, wie nah Abenteuer und Erholung beieinander liegen.

  • Familienfreundliche Wanderungen: leichte Themenwege wie der Gauertaler AlpkulTour oder der Golmis Erlebniswelt.

  • Radfahren & E-Biken: viele flache Talradwege, dazu E-Bikes mit Kindersitzen und Anhängern.

  • Bergbahnen: Sommer wie Winter schnelle Auffahrt ins Hochgebirge – oben warten Spielplätze, Panoramawege und Hütten.

  • Alpen hautnah erleben: Kühe, Ziegen oder Pferde auf den Almen. Viele Hütten und Alpbetriebe lassen Kinder beim Füttern und Melken zuschauen.

  • Tiererlebniswege: spielerische Stationen, bei denen Kinder Wald- und Almtiere entdecken können.

  • Skifahren mit Kindern: im Skigebiet Silvretta Montafon , Skigebiet Golm oder Skifahren am Kristberg im Silbertal gelten als besonders familienfreundlich, mit breiten, übersichtlichen Pisten und Skischulen.

  • Familienfreundliche Unterkünfte: von Ferienwohnungen über zertifizierte Familienhotels bis hin zu nachhaltigen Unterkünften mit Österreichischem Umweltzeichen.

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