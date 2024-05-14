Obertauern im SalzburgerLand
Wanderparadies und Skiabenteuer in den Alpen
Einleitung
Ein Ort, in dem der Winter verlässlich von November bis Mai einzieht – das ist Obertauern. Mit einer schneesicheren Höhenlage verwandelt sich das Dorf im SalzbugerLand in eine wahrgewordene Schneekugel. Über 100 Pistenkilometer, moderne Lifte und für die Kleinen sogar ein eigenes Areal: Im Bibo Bär Familien-Skipark werden aus Anfänger:innen richtige Könner:innen, die sich auf die legendäre Gamsleiten 2 wagen – eine der steilsten Pisten Europas!
Doch Obertauern ist mehr als Winterzauber. Die traumhafte Landschaft lässt sich im Sommer am besten bei einer Biketour oder Wanderung erleben. Obertauern bietet ein gut ausgebautes Netz aus Trails und Wegen – hier geht es durch saftig grüne Landschaften und vorbei an funkelnden Bergseen. Wenn es Zeit für ein Päuschen wird, kommt die gemütliche Almhütte genau richtig.
Jede Jahreszeit in Obertauern verspricht ihre eigenen Abenteuer. Es ist ein Ort, der einen willkommen heißt.
Die SalzburgerLand Card bietet ein umfangreiches Freizeitangebot, bei freiem Eintritt zu über 190 Attraktionen im ganzen Bundesland. Die LungauCard bietet zusätzliche Ersparnisse in der Region rund um Obertauern.
Obertauern aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Aktivitäten in Obertauern
Wintersport in Obertauern
In Obertauern fühlt sich der Winter so richtig wohl. Skifahren bis April oder sogar Anfang Mai? Easy möglich. 26 moderne Liftanlagen sorgen dafür, dass alle Wintersportler:innen auf die Berge und zur nächsten Piste kommen.
Zur Stärkung für den Nachmittagsschwung geht es in die gemütlichen Skihütten. Ganz Mutige wagen sich auf die Gamsleiten 2, mit 45° eine der steilsten Pisten Europas. Alle, die das Skifahren erst lernen erhalten Unterstützung durch das Ortsmaskottchen Bobby und seinen Skiangeboten für Kinder.
Und am Ende des Skitages? Dann lockt die legendäre Après-Ski-Meile – gemeinsam feiern, tanzen, einfach genießen!
Besondere Events
Die Beatles in Obertauern
Im März 1965 geschah in Obertauern etwas Einzigartiges: Die Beatles, die damals größte Band der Welt, kamen in das verschlafene Bergdorf, um Szenen für ihren Film „Help!“ zu drehen. Dieser Besuch brachte nicht nur internationale Aufmerksamkeit, sondern hinterließ auch Spuren, die bis heute in Obertauern zu spüren sind. Drei Denkmäler im Ort erinnern an die berühmten Gäste.
Besondere Unterkünfte
Wie können wir Klimaschutz und Winterurlaub vereinbaren?
nachhaltige Skigebiete wählen
umweltzertifizierte Hotels buchen
Winterurlaub am Bio-Bauernhof verbringen
Anreise mit dem Zug planen
nachhaltige Mobilität im Skiort nutzen
Skiausrüstung (mit Ökostandards) ausleihen
Auf der Piste bleiben (der Natur zuliebe)!
regional, saisonal und biologisch genießen
Slow-Winter-Aktivitäten ausprobieren