Vier Wanderer an einem Bergsee, grüne Almwiesen und Berggipfel im Hintergrund, Almhütte sichtbar.
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Schladming-Dachstein in der Steiermark
Urlaub in den Alpen: Wandern, Wintersport und das Gefühl von Freiheit

Rund um den Dachstein-Gletscher zeigt sich die alpine Region von ihrer aktiven Seite – beim Wandern, im Wintersport oder beim Familienurlaub voller Genuss und Natur.

Zwischen den steilen Südwänden des Dachsteins, den wilden Schladminger Tauern und dem mächtigen Grimming-Massiv entfaltet die Region Schladming-Dachstein ihre ganze alpine Vielfalt. Hier glitzern über 300 Bergseen, rauschen 1.000 Quellen und stürzen zehn Wasserfälle ins Tal – eine Landschaft, die bewegt.

Ob beim Wandern in der Ramsau, beim Erkunden des Dachstein-Gletschers oder im Wintersport auf den legendären Pisten in den Skigebieten – euer Urlaub verbindet Freiheit, Natur und Genuss auf unvergleichliche Weise. Familien entdecken sanfte Wege und Abenteuer in klarer Bergluft, Aktive finden Herausforderungen zwischen Fels und Firn. Im Sommer locken Bergseen und Almpfade Mountainbiker:innen an. Im Winter sind Skifahren, Langlaufen und Winterwandern angesagt. Schladming-Dachstein ist eine Region, in der Österreichs Natur groß auftritt – und ihr mittendrin seid, wenn Bewegung, Almkulinarik und Lebensfreude eins werden.

Quick-Info zu Schladming-Dachstein
Lage:zwischen den Südwänden des Dachsteins, den Schladminger Tauern und dem Grimming-Massiv
Höchstgelegener Ort:Ramsau am Dachstein (1.135 m)
Einwohner:innen: ca. 33.473 (Stand 2024)
Orte der Region:13
Naturgewässer:300 Bergseen, 1.000 Quellen und 100 Wasserfälle
Skiberge:9
Weitwanderwege:5
Höchster Berg:Dachstein (2.995 m)
Anreise
Veranstaltungen

Die Sommercard- und Herbstcard bekommt ihr ab einer Übernachtung bei den gekennzeichneten Gastgeber:innen am Anreisetag.

Schladming-Dachstein aus allen Perspektiven

Die Top Highlights

Dachstein Gletscher: Abenteuer und Genuss auf 2.700 m

Steirischer Bodensee: Wasserfallsteig, Hans-Wödl-Hütte

Schloss Trautenfels: Kraftplatz mit Grimmingblick

Riesachfälle: Wanderweg zum größten steirischen Wasserfall

4-Berge-Skischaukel: Skifahren auf 123 km Pisten

Ramsau am Dachstein: Langlaufen und Wandern am Hochplateau

Naturpark Sölktäler: Erholung und Bewegung in der Natur

Aktivitäten in Schladming-Dachstein

Zwischen Eiswelten und Höhenrausch

Dachstein Gletscherwelt

Mit der Panoramagondel schwebt ihr zum Dachstein Gletscher, wo sich Eis, Himmel und Stille begegnen. Oben öffnet sich eine Welt zwischen Adrenalin und Staunen – auf der Himmelsleiter, der Hängebrücke, der Treppe ins Nichts oder dem Skywalk, wo das Tal tief unter euch liegt und der Himmel ganz nah scheint. Im Inneren des Berges führt der Eispalast durch glitzernde Tunnel aus jahrtausendealten Schichten – eine stille, fast magische Reise ins Herz des Gletschers.
Und zwischen all dem – Momente der Leichtigkeit: ein Sonnenaufgangsfrühstück mit Blick auf die Gipfel oder ein Dinner mit Sonnenuntergang im Gletscherrestaurant. Der Dachstein – ein Ort, an dem Natur, Mut und Bewusstsein ineinanderfließen.

Dachstein Gletscherwelt

Besondere Events

Kulinarische Veranstaltungen

1.1.2026 – 31.12.2026
Schladming Dachstein

Ob Frühjahr, Almsommer, Bauernherbst oder Winter – in der Urlaubsregion Schladming-Dachstein steht der Genuss das ganze Jahr über im Mittelpunkt. Zahlreiche Genussfeste und Bauernmärkte laden euch ein, zu kosten, zu entdecken und einfach zu verweilen.

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Top-Gastronomie

Almkulinarik und Spitzenrestaurants

Ob Sommer oder Winter – auf den Almen der Region Schladming-Dachstein entstehen Gerichte, die tief in der Tradition verwurzelt sind und dennoch mit überraschenden Akzenten spielen. Typisch dafür: Der Ennstaler Steirerkas, der hier auf kreative Weise neu interpretiert wird. Federführend dabei ist Haubenkoch Richard Rauch, der gemeinsam mit Köch:innen aus der Region zeigt, wie moderne alpine Küche heute schmecken kann – bodenständig, mutig und voller Charakter.

Auch abseits der Almen entfaltet sich die kulinarische Vielfalt: Zahlreiche Restaurants, Gasthäuser und Wirtshäuser laden euch ein, in eine kreative Welt des Geschmacks einzutauchen – von herzhaften Klassikern bis zu raffinierten Haubenkreationen. So schmeckt die Region: authentisch, überraschend und mit einem Hauch von Bergfreiheit.

Almkulinarik by Richard RauchTop-Restaurants

Besondere Unterkünfte

Natur- und Wellnesshotel Höflehner: 4 Sterne Superior

Aktiv- und Wellnesshotel Falkensteiner: 4 Sterne Superior

Hotel Schwaigerhof: 4 Sterne Superior, Ski-in Ski-out

Wellnesshotel Rösslhof: 4 Sterne, in Ramsau am Dachstein

Hotel und Restaurant Planaihof: 4 Sterne, an der Skipiste

Hotel Annelies und Chalet: 4 Sterne, Ramsau am Dachstein

Kinderhotel Stegerhof: 4 Sterne, in Donnersbachtal

Wellnesshotel Schütterhof: 4 Sterne, in Rohrmoos

Imlauer Hotel Schloss Pichlarn: 5 Sterne, in Aigen

Barrierefreie Angebote

Urlaub für ganz besondere Bedürfnisse

Urlaub machen, Gipfel stürmen, Natur erleben – in Schladming-Dachstein ist das für alle möglich. Die Sonne taucht die Berge in goldenes Licht, der Alltag verliert sich irgendwo zwischen Gipfel und Tal. Ein Atemzug – und das Leben fühlt sich leicht an. Lust auf Abenteuer?

Vielleicht ein Tag auf dem Monoski oder Bi-Ski, begleitet von erfahrenen Guides. Oder ein barrierefreier Ritt auf der Enns beim Rafting? Wie wäre es, beim Klettern oder auf dem Flying Fox das Gefühl von Freiheit zu erleben? In Schladming-Dachstein wird Inklusion gelebt – echt, herzlich und selbstverständlich. Gemeinsam mit dem Verein Freizeit PSO entstehen hier Urlaubsmomente, die Grenzen verschwinden lassen. Für alle, die das Leben spüren wollen – ohne Kompromisse.

Urlaub barrierefreiFreizeit-PSO

FAQs

Die Region befindet sich in der Steiermark zwischen den Südwänden des Dachsteins, den Schladminger Tauern und dem Grimming-Massiv.

Rund um den Dachstein-Gletscher zeigt sich die alpine Region von ihrer aktiven Seite – beim Wandern, im Wintersport oder beim Familienurlaub voller Genuss und Natur. Das sind unsere Tipps:

Die Region ist ideal für Familien, Aktivsportler:innen, Naturliebhaber:innen und Genießer:innen. Es gibt Angebote (auch barrierefrei) von Familienwanderungen über Action-Sport bis hin zu Naturerlebnissen und Kulinarik.

Die Sommercard ermöglicht freien oder vergünstigten Eintritt zu Attraktionen, Freizeitaktivitäten, erlebnisreichen Angeboten speziell für Kinder und Familien, sportlichen Angeboten, inklusive Bergbahnen und öffentlichem Verkehr.

Im Sommer bietet die alpine Region vielfältige Wanderungen zu Bergseen, Wasserfällen, in Klammen Kletter- und Bikemöglichkeiten. Im Winter ist die Ramsau am Dachstein ein Paradies für Langläufer:innen. Zudem gibt es in der gesamten Region ein großartiges Ski- und Winterwanderangebot. Besonders zu empfehlen ist auch das Nachtrodeln auf der Hochwurzen.

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