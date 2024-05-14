Zell am See-Kaprun im SalzburgerLand
Skifahren, Wandern, Wellness und Familienurlaub am Zeller See und am Kitzsteinhorn
Einleitung
Die Region Zell am See-Kaprun ist ein echtes Naturjuwel, das Abenteuer, Erholung und beeindruckende Landschaften vereint. Die Attraktion ist das 3.203 Meter hohe Kitzsteinhorn, sowohl im Sommer als auch im Winter zugänglich – die Bergbahnen bringen euch bequem auf die Gipfelwelt 3000. Zum Staunen: Die K-onnection, eine der modernsten Seilbahnen der Welt, die Kaprun direkt mit dem Gletscher verbindet und das ganze Jahr über für schnellen, komfortablen Zugang sorgt.
Von Oktober bis in den Frühsommer könnt ihr auf Naturschnee des Gletschers Skifahren oder im Sommer auf der Höhenpromenade der Schmittenhöhe wandern und das Panorama erleben. Im Tal lädt der Zeller See ein zum Schwimmen, Stand-Up-Paddeln und Bootfahrten – das Wellnessangebot von Zell am See-Kaprun zum Tiefenentspannen. Und für Familien bietet etwa der Klammsee-Rundwanderweg mit Kneipp-Anlage und Spielplatz gemeinsame Erholung – eine Mischung aus Natur, Bewegung und Spaß.
Die ALPIN CARD vereint drei Premium-Skiregionen auf 408 Pistenkilometern.
Die SOMMER CARD bietet Vergünstigungen und Spezialangebote.
Zell am See-Kaprun aus allen Perspektiven
Die Top Highlights
Das legendäre Kitzsteinhorn
Auf 3.200 Metern Höhe wird das Kitzsteinhorn bei Kaprun zur Spielwiese für klassische Outdoor-Aktivitäten: Wanderwege, Mountainbike-Trails und Kletterrouten führen durch hochalpine Landschaften, die Gipfelwelt 3000 mit der Aussichtsplattform „Top of Salzburg“ eröffnet Einblicke in Gletscher und Bergwelt. Geführte Touren mit Nationalpark-Ranger:innen vermitteln Wissen über Eis, Felsformationen und die alpine Flora.
Im Winter erschließen 23 Liftanlagen die Alpenregion mit 61 Pistenkilometern, Freeride-Routen und Snowparks für unterschiedliche Ansprüche von Familien und Profis. Nach der Sportaction bieten Hotels mit Wellnessbereichen, allen voran das Tauern SPA Kaprun, Raum für Erholung. Rund um Kaprun und den Zeller See gibt es Ausflugsziele und Aktivitäten.
Besondere Events
Kulinarische Erlebnisse in Zell am See-Kaprun
Zwischen Gletscher, Berg und See entfaltet sich in Zell am See-Kaprun ein Lebensgefühl, das für kulinarischen Genuss steht. Hier trifft alpine Kulinarik auf kreative Küche – von bodenständiger Hüttenkost bis zu feiner Haubenküche. Auf den Bergen schmecken die „Genussmomente“ besonders intensiv:
Im Gipfelrestaurant am Kitzsteinhorn, das höchstgelegene Restaurant im SalzburgerLand, werden regionale Spezialitäten mit Panoramablick auf 3.000 Meter Höhe geboten. Auf der Schmittenhöhe warten unterschiedliche Gourmetstationen. Wer es exklusiv liebt – auch in luftig alpiner Höhe –, findet in den neun Haubenrestaurants der Region kulinarische Raffinesse auf anspruchvollstem Niveau. Und bei zahlreichen kulinarischen Events wird Genuss zum Erlebnis, mitten in der Natur, das ganze Jahr über.
Besondere Unterkünfte
Nachhaltiger Urlaub in Zell am See-Kaprun
Wer auch im Urlaub auf Nachhaltigkeit und sanfte Mobilität achtet, ist in Zell am See-Kaprun richtig. Die Bahn, das Guest Mobility Ticket, regionale Skibusse im Winter und der ÖBB-Transfer machen die Anreise klimafreundlich. Ob Seilbahnen auf der Schmittenhöhe oder am Kitzsteinhorn – hier geht’s auf- und abwärts mit Strom aus 100 % erneuerbaren Quellen.
Hochgebirgsstauseen liefern zusätzliche Energie, und zahlreiche Hotels und Betriebe sind mit dem zertifiziert. So sorgen Mobilität, Stromversorgung und geprüfte Betriebe dafür, dass die Region auch für die kommenden Generationen ihre Lebensqualität behält – für Gäste ebenso wie für die Einheimischen.