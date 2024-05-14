Gerüchte über die Herkunft des Krapfens

Die einen sagen, der Begriff leitet sich vom altdeutschen „krafo" (Pfannkuchen) ab, die anderen meinen, er kommt von der österreichischen Konditorin Cäcilie Krapf, die diese runden Hefekugeln anlässlich des Wiener Kongresses 1815 erfand. Es war so erfolgreich, dass in jenem Jahr mehr als zehn Millionen Krapfen in der österreichischen Hauptstadt konsumiert wurden.

Ein Dessert, viele Namen

Während in Österreich das Wort „Krapfen" sofort den Mund wässrig macht, muss man in Berlin "Pfannkuchen" sagen, um den gleichen Effekt zu erzielen. Zum Rhein hin heißt es "Kreppel", während die goldene Mehlspeise im Rest von Deutschland genügt, „Berliner" zu sagen. Zu viele Versionen? Denk daran: Wenn ihr das typischste Faschingsdessert Österreichs probieren wollt, müsst ihr einen „Krapfen" bestellen. Übrigens: Das Gebäck gibt es nicht nur zur Faschingszeit, sondern das ganze Jahr über.

Warum zur Faschingszeit?

Kulturell gesehen sind „Krapfen" Gerichte aus Hefeteig, die in Öl frittiert werden. Nach österreichischer Art in Fett. Und gerade das Fett sowie die Eier waren die Lebensmittel, die in der an die Faschingszeit anschließenden Fastenzeit nicht gegessen werden sollten. Deshalb wurde aus den Zutaten vor dem Aschermittwoch, dem offiziellen Beginn der Fastenzeit, zur Freude aller Schleckermäuler köstliche Krapfen gebacken.