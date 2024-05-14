Käsemaultaschen mit Butter und Speck auf weißem Teller, Salat und Weißwein im Hintergrund, rustikales Holzinterieur.
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Rezepte aus Österreich
Im Kreis der Jahreszeiten: saisonal, regional und überraschend

Über den Tellerrand zu blicken und mit den regionalen Spezialitäten köstliche Gerichte zu veredeln, ist eine Leidenschaft, die wir Österreicher:innen gerne teilen.

Rezepte und regionale Spezialitäten sind Wahrzeichen ihres Herkunftslandes. Sie verraten viel über die Seele eines Landes, über die Offenheit gegenüber anderen Kulturen.

Wie sich unterschiedliche Einflüsse auf der Speisekarte vereinen, die wir heute als österreichische Spezialitäten betrachten, wären ohne interkulturellen Dialog niemals zustande gekommen. Und gerade die Österreicher:innen sind Meister:innen darin, verschiedene kulturelle Einflüsse auf den Teller zu bringen.

Klassiker der österreichischen Küche

Mit Wiener Schnitzel und Tafelspitz zählen Spezialitäten aus den Bundesländern zu den Klassikern, die im Ranking der beliebtesten österreichischen Gerichte ganz oben stehen.

Torten und Süßspeisen

Geprägt von Einflüssen aus den einstigen Kronländern der Monarchie und verfeinert von ambitionierten Zuckerbäcker:innen: Die Torten und Süßspeisen in Österreich sind eine Sünde wert.

Weihnachtskekse

Wenn der feine Duft von Vanillekipferl durch die Luft zieht und Menschen den Weihnachtsklängen lauschen: Dann ist die Adventzeit gekommen, die in Österreich mit viel Stimmung zelebriert wird.

Gerichte mit Fisch

Forelle, Saibling, Wels und Zander tummeln sich in Seen, Flüssen und Bächen: Für frische und geräucherte Fische von bester Qualität sorgen in Österreich zahlreiche Expert:innen ihres Fachs.

Vegetarische Gerichte

Gemüse und Kräuter sind bei allen vegetarischen Gerichten die Stars am Teller und haben zu allen Jahreszeiten Saison. Zahlreiche Gemüsebauern und -bäuerinnen in ganz Österreich haben sich dabei dem biologischen und nachhaltigen Anbau verschrieben

Getränke-Ideen für jeden Anlass

Sie unterstreichen nicht nur den Geschmack der Jahreszeiten, sondern laden auch dazu ein, gemütliche Momente mit einem Hauch von österreichischem Charme zu genießen.

Wohlfühlgerichte für die kalte Jahreszeit

Wenn die Temperaturen sinken, steigt die Lust auf herzhaftes Essen, das von innen wärmt. Ob deftige Eintöpfe, im Ofen geschmorte Braten oder süße Backwaren – diese Rezepte laden dazu ein, die Gemütlichkeit des Winters in vollen Zügen zu genießen.

Backen nach Saison

Jede Jahreszeit bringt ihre eigenen Zutaten mit sich. Dabei werden traditionelle Rezepte neu interpretiert und saisonale Produkte kreativ in den Teig vermengt. So entsteht ein besonderes Genusserlebnis, das die Früchte der Natur auf den Teller bringt.

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