Wusstet ihr, dass …?

Die Seeforelle ist wahrlich ein Globetrotter. Sie „überschwimmt“ Landesgrenzen und fühlt sich dort heimisch, wo es tiefe, sauerstoffreiche Seen gibt: in Nordrussland, in Skandinavien, in den baltischen Ländern, in Island. Und natürlich in Österreichs Seen. Im heimischen Weissensee oder im Millstätter See war sie früher der Hauptfisch. Und die österreichische Kulinarik liebt sie.