Schloss Ferrach Gemüseterrine mit steirischer Gebirgsgarnele
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Sommerliche Gemüseterrine mit steirischer Gebirgsgarnele

  • Fisch
  • Hauptspeise
Rezept von: Haubenkoch Alexander Stöhr aus dem Kochbuch Originals Only

In der Schloss-Taverne im Schloss Farrach in Zeltweg in der Steiermark sind alte Sorten aus dem Obst- und Gemüsegarten das Herzstück in der Haubenküche.

Zubereitung

  • Zubereitungszeit: 120 Min.
  • 4 Portionen
Schritt 1

Terrine

Für die Terrine am Vortag Kirschtomaten, Knoblauch, Essig, Junglauch, Zucker, Basilikum, Salz, Pfeffer und Ras el-Hanout mixen. Durch ein mit einem Tuch ausgelegtes Sieb gießen, über Nacht kalt abtropfen lassen. Klaren Tomatenfond auffangen.

„Ras el-Hanout" ist eine nordafrikanische Gewürzmischung aus bis zu 30 verschiedenen Zutaten, die Kreuzkümmel, Koriander, Zimt, Kardamom, Ingwer und Kurkuma enthält.

Schritt 2

Am nächsten Tag die Tomaten häuten, vierteln, entkernen. Paprika bei 250 °C (Ober- und Unterhitze) ca. 12 Minuten garen, häuten, entkernen, in Bahnen schneiden. Zucchini in Scheiben hobeln, in Olivenöl goldbraun braten, salzen, pfeffern, auf Küchenpapier abtropfen. Artischockenböden putzen, 6 Minuten in Salzwasser kochen, abschrecken, in Streifen schneiden.

Schritt 3

Terrinenform mit Klarsichtfolie auslegen. Tomatenfond mit in Gin gelöster Gelatine mischen. 1/2 cm Fond einfüllen, Gemüse schichtweise einlegen, jeweils mit Fond bedecken. Die letzte Schicht ist Fond.

Mindestens 8 Stunden kalt stellen, aus der Form stürzen, in Scheiben schneiden.

Schritt 4

Gazpacho

Für die Gazpacho Zutaten mixen, durchs Sieb streichen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Schritt 5

Pesto

Für das Pesto Pinienkerne rösten, mit Öl und Basilikum mixen, mit Parmesan, Salz und Pfeffer und Zitronenabtrieb abschmecken.

Schritt 6

Steirische Gebirgsgarnelen

Garnelen einschneiden, salzen, pfeffern, in Rapsöl kurz braten.

Schritt 7

Anrichten

Eine Scheibe der Terrine in einen Teller legen, mit Gazpacho angießen, Pesto draufgeben. Mit Garnele, Kräutern, Salat und essbaren Blüten garnieren.

Zutaten

Für die Terrine
Für die Gazpacho
Für das Pesto (ergibt eine größere Menge als benötigt)
Für die Garnele
Zum Anrichten

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